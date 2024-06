"En la apuesta por implantar gigafactorías, la velocidad es un factor fundamental"

Un momento "terriblemente incierto" es el que atraviesa la industria de automoción. Así lo ha reconocido este jueves el zaragozano José Antonio López Ramón y Cajal, ex CEO de Renault España, al participar en una jornada organizada por la Cátedra de Transformación Industrial de la Universidad de Zaragoza y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con el apoyo del Gobierno de Aragón.

"Las fábricas españolas están apostando por las gigafactorías de baterías para ganar ese tiempo que hemos perdido con respecto a Asia y evolucionar más rápido en el coche eléctrico" ha afirmado este experto. Si bien, ha matizado "las gigafactorías son parte de la solución, pero no la única", ya que la mayor competitividad de China en vehículos enchufables en este momento se basa en su control de toda la cadena de valor (desde la minería, al refinador de materiales y la fabricación de electrodos, ) y no solo en la producción de baterías, que "supone el 35% del coste total del vehículo".

Por tanto, junto con la "apuesta por las gigafactorías", ha advertido López Ramón y Cajal, "la velocidad es clave". Aunque "solo las gigafactorías no van a ayudar a que las fábricas europeas sean más competitivas" hay que tener en cuenta que "hoy el número de gigafactorías implantadas en Europa se cuentan con los dedos de una mano y aún sobran", ha ironizado.

Una cosa son las promesas y otras las realidades que llegan años después, ha comentado. "Quizá en unos años haya sobreexceso de capacidad, pero de momento hay que llegar y en un mundo industrial en plena revolución que está bajo mucha presión, la velocidad es un factor fundamental", ha recalcado.

Hay que darse prisa

Sin querer entrar a valorar la estrategia que está adoptando cada fabricante, ni la concurrencia de Stellantis al Perte VEC para hacer posible la instalación de una de estas gigafactorías en Figueruelas, el ex CEO de Renault España ha explicado que "ninguna empresa en estos momentos puede invertir más rápido que lo que pide el mercado" y que, "por tanto si el mercado europeo no necesita tantos coches eléctricos a corto plazo, las inversiones es lógico que se retrasen".

Máxime, ha explicado cuando son "enormes" las "cantidades que hay que invertir. Por otra parte, entiende López Ramón y Cajal, que los aranceles impuestos por la UE a los coches chinos no funcionarán como "barrera a largo plazo" en una economía global y aunque entiende la medida, no cree que pueda frenar la mayor competitividad de China en estos vehículos ya que controla desde hace muchos años no solo la producción de baterías sino toda la cadena de valor de los coches eléctricos y por eso puede venderlos más baratos.

Este experto se ha mostrado convencido del ajuste en empleo que supondrá para la industria auxiliar de automoción la mayor implantación del coche eléctrico. "Aunque tienen piezas muy caras como la batería, tiene muchas menos piezas que un motor térmico. Por tanto, hace falta mucho menos trabajo para hacerlo".

Sobre si los fabricantes de coches en España (propiedad todos de multinacionales) podrán mantener la posición de liderazgo en esta transición hacia el coche eléctrico, ha señalado que dependerá de la estrategia que adopte cada uno, pero que el panorama está harto complicado. "No creo que en los 150 años que tiene el automóvil se haya vivido un momento de cambio tan grande", ha manifestado.

Por un lado, ha explicado, están los objetivos de descarbonización, que dan lugar a que haya leyes y regulaciones distintas en cada país y cada parte del mundo. Por tanto, "los fabricantes, que son fabricantes mundiale,s tienen que estar abiertos a todas las soluciones técnicas que puedan surgir, lo que hace que las cifras de inversión que se manejan hoy día sean desconocidas y enormemente grandes".

Y eso no es todo. A este abanico de regulaciones que pueden cambiar, se suma la incertidumbre de cómo va a evolucionar el coche eléctrico o si será realmente la solución técnica para la descarbonización. Por si fuera poco, también está cambiando el uso del automóvil por parte de las generaciones actuales. "Lo ven más como un servicio que como un objeto que te garantiza la libertad individual a la hora de moverte, que es como lo veía nuestra generación".

Es decir, ha concluido López Ramón y Cajal, poder mantener el liderazgo "va a depender mucho de los avances tecnológicos, de las regulaciones, de las subvenciones que van a mandar, de ser rápidos y de que se acierte con la estrategia".

Buscar incentivos para las nuevas tecnologías en movilidad es la clave, según Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. "Con la imposición de aranceles a los coches chinos, es la primera vez que Europa reconoce clarísimamente la pérdida de competitividad frente a Asia. Y el cambio radical que tiene que venir es que realmente seamos un mercado único, que no seamos 27". Dicho esto, ha aconsejado que "Europa en lugar de dedicarse a regular, debería pensar como han hecho los americanos en crear incentivos para evitar esa esa competencia asiática en automoción".

Aliados con la IA y la ciberseguridad

Por su parte, José Ángel Castellanos, vicerrector de Política Económica de la Universidad de Zaragoza y codirector de la Cátedra de Transformación Industrial, ha destacado la importancia de hablar de cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) van a impactar en las pymes y de la cada vez mayor preocupación de la ciberseguridad en el marco de esta jornada.

Sobre si la IA restará puestos de trabajo, ha afirmado que "no es una sustitución de personas sino que nos va a permitir tomar decisiones más informadas y que va a suponer un cambio radical en las metodologías docentes y en la jurisprudencia".

Por último, ha puesto sobre la mesa la importancia de avanzar en la innovación para que la industria siga siendo uno de los pilares fundamentales de la economía aragonesa.