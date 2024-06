Las ayudas a la agricultura ecológica se quedan cortas en Aragón y dejan fuera al 35% de los operadores

El departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón ha dejado fuera de las ayudas agroambientales a un importante número de profesionales de la agricultura ecológica, el 35% de los operadores, según denuncia UAGA. Al parecer la partida de 5,8 millones en ayudas agroambientales (al ser plurianual suma en total 29 millones en cinco años) se ha quedado corta y solo ha llegado al 65% de los peticionarios.

"Se ha dejado al 35% sin cobro alguno. Es una solemne barbaridad", ha criticado Antonio Artal, presidente del Comité aragonés de Agricultura Ecológica. "No había ocurrido nunca, muchas hectáreas en cultivos herbáceos se han quedado sin ayuda". En su opinión, lo que ha pasado es que el actual Ejecutivo "no ha tenido en cuenta el crecimiento que se ha producido en el último año en superficie cultivada ecológica y no han subido el presupuesto".

"Esto viene del Ejecutivo anterior. En marzo del año pasado sacaron la orden de las ayudas de la PAC, que abrió la posibilidad de solicitar ayudas para los cultivos ecológicos, pero el presupuesto ya estaba definido", ha afirmado Carlos Calvo, director general de Producción Agraria de la DGA y "desde entonces ha habido un 'boom' de lo ecológico" y se ha sobrepasado dicho presupuesto.

No obstante, Calvo ha asegurado que van a intentar desde la DGA que cobre todo el mundo. "Aún no sabemos como hacerlo: tenemos que calibrar lo que podemos poner encima de la mesa", ha dicho, a la vez que ha mostrado su disposición a reunirse con el sector para abordar el problema.

Mientras tanto, Artal, que preside Aragón Ecológico, ha señalado que "si se presupuestó mal, hay que corregirlo" ya que si realmente se quiere cumplir con la Agenda 20/30 hay que potenciar y apoyar la agricultura ecológica. Ha mostrado también su malestar con una baremación que, entiende, "está mal hecha porque hay agricultores que llevan 15 años con cultivos ecológicos y no han cobrado y otros que no son agricultores y sí han recibido esas ayudas".

Ha lamentado también que mientras en comunidades como Castilla León se cobren ayudas de 209 euros por hectárea de agricultura ecológica en cereal de secano mientras que en Aragón son de 90 euros por hectárea. Si bien, en la Comunidad aragonesa pueden llegar hasta los 465 euros/hectárea en el caso de los frutales de regadío y las hortalizas.

Artal ha insistido en la necesidad de que "la DGA corrija este atropello a la agricultura ecológica". "No me parece bien que un agricultor cobre toda la ayuda y otro nada", ha añadido.

Desde UAGA, han señalado, a través de una nota de prensa, que ya advirtieron a la DGA de que al incrementarse el número de solicitantes y de hectáreas en ecológico el presupuesto previsto para esta medida era insuficiente.

Con la ejecución del último pago, realizado entre el 21 y 24 de junio, "muchos agricultores ecológicos han descubierto con sorpresa que no han cobrado la medida agroambiental solicitada en la PAC 2023", dice UAGA.

Sin embargo, apunta la misma organización agraria, desde junio de 2023, fecha en la finalizó el plazo para la tramitar la solicitud de las ayudas PAC, el departamento de Agricultura disponía de toda la información sobre el número de solicitantes, cultivos y superficie que se querían acoger a la ayuda de ecológico, por tanto, en cuanto supo que no había dinero suficiente, tenía que haber gestionado políticamente esta situación y buscar una solución adecuada para el conjunto de los productores ecológicos".

En este sentido UAGA critica las formas: "La consejería ha optado por la vía cómoda, se ha limitado a aplicar los baremos y ha ejecutado los pagos correspondientes a esta medida al 100%, sin enviar la comunicación de resolución a las personas afectadas, principalmente a las que ha dejado fuera. Unas formas poco adecuadas que han causado un gran malestar entre los afectados". Por eso, UAGA le reclama ahora transparencia y que publique el listado de todos los solicitantes con la puntuación obtenida, práctica habitual en los pagos con fondos públicos.

El programa de Desarrollo Rural (PDR) del Gobierno de Aragón contempla, para el periodo 2023-2027, una partida de 29.076.888 euros destinada a los ‘compromisos de gestión agroambiental en agricultura ecológica’, lo que supondría una media anual de gasto de 5,8 millones de euros.