'Home staging', el arte de vender o alquilar más rápido tu casa

Es una puesta en escena. Como en un teatro. No es real, solo una simulación que tiene un impacto muy positivo. Así se describe el 'home staging', otro anglicismo más que lleva en danza unos cuantos años en el sector inmobiliario, pero que sigue siendo un gran desconocido en Zaragoza y en toda España. Entre sus bondades destaca el hacer un piso más atractivo para venderlo o alquilarlo antes, o incluso revalorizarlo.

Su nombre no es especialmente atractivo y no ha terminado de calar entre la población, pero los expertos aseguran que, en cuanto una inmobiliaria prueba el 'home staging', no lo deja ir. "Nos funciona tan bien que nosotros lo hacemos en casi todas las viviendas. Tienen que pasar un filtro, claro, pero intentamos aplicarlo en todas porque se venden todos muy bien", comenta Marta Rosales, directora de Marketing de la agencia zaragozana Landa Propiedades. De hecho, en lo que va de año han llevado a cabo 11 'home stagings'.

Significa, literalmente, puesta en escena. Es una técnica de marketing que nació hace ya 50 años en Estados Unidos, pero no fue importada a España hasta el año 2007. A pesar de existir desde hace 17 años, tan solo aquellas inmobiliarias más grandes han aprovechado este sistema. Según la Asociación de Home Staging España (AHSE), en el 60% de los casos esta práctica revaloriza el inmueble, y el 96% de los particulares o agentes vuelven a contratar este servicio tras haberlo probado.

Un dormitorio de una vivienda de Zaragoza, antes del 'home staging'. Attrezzo Home Staging

Un dormitorio de una vivienda de Zaragoza, después del 'home staging'. Attrezzo Home Staging

"Mucha gente se cree que es decoración, pero es una preparación de la vivienda. La neutralizas, lo dejas todo más despejado, ordenado, bonito... Y, sobre todo, despersonalizado", comenta Rosales. Vamos, que se retira cualquier objeto identificativo como un retrato o un póster del equipo de fútbol favorito del propietario. El objetivo está claro, que la vivienda sea algo más universal, para cualquier tipo de público, y que resulte más atractiva para el posible comprador. "Lo que se obtiene son más visualizaciones en portales inmobiliarios, más visitas y acelera bastante el proceso de venta. Incluso, muchas veces se evita la negociación del precio", añade.

"Nosotros tenemos un local donde guardamos todos los elementos, y tenemos una experta que se dedica a ello. Analizamos un poco la vivienda para ver si es apta para el 'home staging' y pasamos manos a la obra", dice la directora de Marketing de Landa. Así, se colocan los muebles nuevos. Los más voluminosos, como el sofá, suelen ser de cartón, para facilitar el traspaso entre un piso y otro. "De esta manera se crea una sensación de más confort, de hogar, de querer vivir allí como si fuera tu casa. El que va a visitar el inmueble ya se hace a la idea de si le caben ciertos muebles o no en la habitación", asevera. Este servicio va incluido en los honorarios de Landa Propiedades.

Una vez colocados, se hacen las fotografías para anunciar la vivienda y se dejan para las visitas, incluso para la tasación del banco. "Después, se retiran. Hay otras casas en las que no se pueden hacer, por temas de distribución o porque ya van bien amueblados, y en otras ocasiones tan solo se retiran algunos objetos para que todo esté más despejado, o se cambian las fundas del sofá", explica Marta Rosales. Tiene bastante impacto. "Hemos llegado a vender en dos semanas una vivienda que llevaba anunciada más de un año", asevera. Todo, por aplicar esta técnica. Lo habitual es que los hogares en los que se utiliza el 'home staging' se vendan en menos de un mes.

Un salón de una vivienda de Zaragoza, antes de aplicar el 'home staging'. Attrezzo Home Staging

Un salón de una vivienda de Zaragoza, después de aplicar el 'home staging'. Attrezzo Home Staging

"Sigue siendo un gran desconocido"

Esta experta en marketing inmobiliario recomienda, además, acudir a profesionales. "Hemos visto a algunas agencias que hacen un 'home staging' casero, pero eso no funciona de la misma manera", cuenta Rosales. En esta idea coincide Carmen Rodríguez, de la empresa zaragozana Attrezzo Home Staging. "A veces, colocan un par de mantelitos u objetos y lo dejan así", asegura. En su opinión, esta práctica "sigue siendo una gran desconocida en Zaragoza", especialmente para las inmobiliarias medianas o pequeñas.

Un salón de una vivienda de Zaragoza, antes de aplicar el 'home staging'. Attrezzo Home Staging

Un salón de una vivienda de Zaragoza, después de aplicar el 'home staging'. Attrezzo Home Staging

"Las grandes lo utilizan y les funciona genial, pero las más pequeñas, las de toda la vida, se muestran reticentes por el precio", explica Carmen Rodríguez. Destaca sus bondades, ya que "más que un gasto se trata de una inversión", y la rentabilidad "es tremenda". "Es una técnica que funciona estupendamente, pero porque no solo hace que se venda antes la vivienda, sino que puede revalorizarla", detalla. Además, explica que no solo trae ventajas para el vendedor. "El comprador ya se imagina viviendo allí cuando ve la puesta en escena. Cuando la vendes vacía solo son cuatro paredes, mientras que decorada es un hogar", justifica.

Habitualmente, los seguidores de esta práctica tratan de "reciclar" lo que ya tiene la vivienda o darle una vuelta de tuerca. "A veces solo se ponen unas fundas, y normalmente se trata de despejar las habitaciones. Lo que es de cartón casi siempre es el sofá, y el resto de elementos son reales y los guardo en un almacén para utilizarlos en diferentes pisos", puntualiza la responsable de Attrezzo Home Staging. Lo llama "mini mudanzas", y trata de que la decoración sea "universal, tanto para personas de 18 años como de 60".

El coste de estos servicios, como es lógico, depende de lo aprovechable del piso. "Si es una vivienda habitada y tan solo hay que hacer fotos y asesorarle, el precio suele ser de 500 euros. Si es un inmueble vacío de tres dormitorios y hay que colocar mobiliario como lámparas, armarios, o cortinas estimo que cuesta entre 1.800 y 1.900 euros", detalla Rodríguez. Aunque se utiliza habitualmente en casos de venta o alquiler, también es común que los particulares acudan para darle un toque a sus apartamentos turísticos o vacacionales.