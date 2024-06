Esperando la bajada del aceite de oliva: los precios antes y después de quitar el IVA

Desde este lunes, 1 de julio, el aceite de oliva dejará de incluir en su precio el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El Gobierno central ha decidido eliminar este gravamen para conseguir una rebaja en un producto habitual en todos los hogares y que se ha convertido casi en un alimento de lujo por el encarecimiento que ha sufrido en los últimos años. Su precio se ha instalado entre los 8 y los 14 euros el litro, dependiendo de si se trata de marcas blancas o no.

Mientras la inflación ha dejado de lado los años de repuntes a dos dígitos que se produjeron en 2022 por el estallido de la guerra en Ucrania, el aceite de oliva sigue su escalada. En el último año ha aumentado un 62,8% su precio, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo, mientras la inflación fue del 3,6%.

El aceite de oliva debería bajar un 5% por el ajuste fiscal

La rebaja fiscal, que afectará a la recaudación del Estado, se ha aprobado en el último decreto anticrisis que prorroga medidas y aprueba otras nuevas para paliar el impacto económico que se produjo por la pandemia de coronavirus en 2020 y que siguió con el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Se prorroga el IVA al 0%, hasta el 30 de septiembre, de los productos que son considerados alimentos básicos: leche, pan, harinas, frutas, verduras hortalizas, legumbres, cereales, quesos y huevos. A esta lista se sumará ahora el aceite de oliva. Esto supondrá que este ingrediente esencial de la dieta mediterránea costará un 5% menos entre julio y septiembre.

Para los últimos tres meses del año tanto al aceite como al resto de alimentos esenciales de la cesta de la compra se les aplicará un tipo superreducido. Del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, el IVA de esos productos pasará al 2%, según informó el Gobierno. Si no hay más prórrogas, la intención del Gobierno es que el IVA se mantenga en el 4%, un punto por debajo del actual.

Pocas esperanzas de que se note en el bolsillo

Sin embargo, desde las asociaciones de consumidores dudan de que se traslade de forma automática la rebaja y recuerdan que apenas serán unos 50 céntimos de media de descuento por litro. "Tengo pocas esperanzas de que baje el precio", confiesa José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, Ucaragón. En cualquier caso, cree necesario que se actúe sobre los impuestos. "El IVA en el aceite tiene que bajar porque no es justo que el Gobierno también se beneficie de la especulación de la reducción de oferta", añade. Achaca los precios desorbitados a que desde la cadena de distribución "han decidido no vender más producto para subir el precio".

Ante la pérdida de recaudación que supondrá, Oliván considera que en cierta forma se "compensa" por el tiempo que el Estado ha estado recaudando mucho más al casi duplicarse el precio del litro. Y seguirán ganando los interemediarios, bajen o no el precio. "Los distribuidores han retenido el 'stock' y no compran más porque tienen. Se ha contraído el mercado, pero no a la mitad, por lo que como venden al doble de precio, siguen ganando dinero", plantea. De ahí que no espera grandes rebajas salvo que empiecen a competir las cadenas por atraer clientes con el gancho del precio del aceite o porque coincida con el aumento de la demanda en época estival por el incremento de turistas.

Se reacciona "tarde y mal"

La medida tampoco resulta suficiente para Actora Consumo. "El consumo de aceite ha bajado en España y les ha hecho reaccionar tarde y mal", considera Lucía Germani, presidenta de la citada asociación zaragozana. Calcula que el precio "se ha triplicado en tres años" y pese a que la inflación se ha ido estabilizando, "el precio sigue a 9 euros de media".

"Nos parece maquillaje, un compromiso que tenía el PSOE con Junts", añade sobre la decisión de tocar el IVA de este producto. Recuerda que "en Portugal llevan un año con el IVA del aceite al 0%". En el país vecino esta medida se tomó en abril del año pasado y ha estado en vigor hasta el mes de enero. Durante ocho meses los consumidores portugueses han disfrutado de esta medida ante la escalada de precios que se vive allí también.

Oliván añade que el consumidor ha optado por buscar productos alternativos. Esto ha hecho que "las ventas de aceite de girasol ya superen a las de oliva", apunta. "Hemos descubierto que se puede cocinar con aceite de girasol y no pasa nada", afirma, ya que el litro de esta opción ronda los 1,50 o 2 euros.

Pese a las críticas anteriores, Germani también valora que el decreto ha incluido cambios a largo plazo. "Lo único positivo es que se considere el aceite un bien esencial, como las frutas, los huevos y las verduras", considera. De esta forma "esto hará que mantenga un tipo reducido". En esta consideración han coincidido también los productores aragoneses. Con todo, agricultores, almazaras y cooperativas han pedido que se vigile que la rebaja del precio no se quede en la distribución y que realmente llegue al consumidor.

Desde la gran distribución también se consideró una noticia "positiva" la supresión del IVA, según la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que representa a empresas como El Corte Inglés o Carrefour. La organización señaló, tras conocerse el anuncio del Gobierno, que siempre han demandado un marco fiscal "estable y previsible, que no esté sujeto a vaivenes, cambios permanentes o negociaciones políticas de última hora", según recogió la agencia Europa Press.

Actora Consumo propone como medida para conseguir una rebaja real "una mesa intersectorial para que dejen de echarse la culpa unos a otros".

Precios del aceite ahora y tras suprimirse el IVA

Por todo ello, las familias siguen pensándoselo mucho antes de comprar un litro de aceite de oliva. Ante la expectativa de una rebaja de precio, muchos apuran esos días sus botellas o garrafas de este oro líquido para comprar la siguiente si IVA. A la hora de calcular la rebaja basta con descontar al precio actual el 5% de IVA, salvo que las cadenas se animen a hacer promociones especiales. El descuento no superará los 50 céntimos salvo en los garrafones de cinco litros. En ambos casos siguen siendo precios que no todos los presupuestos familiares pueden soportar.

En Mercadona, el aceite de oliva suave de la marca blanca de la cadena de supermercados valenciana se vende ahora a 8 euros el litro. La eliminación del 5% de IVA debería suponer una rebaja de 40 céntimos, por lo que quedaría en 7,60 euros la botella. En el caso de Alcampo, según los precios de su supermercado en internet, la botella más económica es la de su marca propia, Auchan, a 7,98 euros el litro, que pasaría a 7,22 euros.

La rebaja es algo superior en los aceites de las principales marcas porque también son más caros. Una botella de Coosur virgen extra se paga a 13,94 euros en el supermercado virtual de Alcampo, y pasaría a 13,25 euros si se descuenta el impuesto.

Por otro lado, una garrafa de cinco litros de aceite de oliva suave o intenso de Carrefour, que ahora se etiqueta a 37,95 euros, debería costar sin el IVA 1,89 euros menos, hasta quedar en 36,06 euros. La semana que viene se sabrá si las cadenas se preparan para una guerra de precios aprovechando el margen del fin del IVA y la expectación de los consumidores o la implementación resulta más lenta.