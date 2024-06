Nueva protesta para denunciar 16 muertos en accidente laboral en Aragón en seis meses

El pasado viernes en la provincia de Huesca fallecía otro trabajador de 42 años. En este caso un tractorista. Según UGT y CC. OO. "había acudió al trabajo a las 7 de la mañana en la empresa Santalecina Ganadera. Se tomó un café con los compañeros y un tiempo después se lo encontraron fallecido cerca del tractor". Con él, suman 16 los muertos en accidente laboral en lo que va de año, una "negra estadística' que ha vuelto a sacar a la calle a delegados sindicales para denunciar la falta de medidas de seguridad en el trabajo, que son en buena parte causante de estas muertes, en algunos casos, "evitables", han dicho.

A la vez que han vuelto a pedir a las empresas que tomen cartas en el asunto para evitar que este año acabe "igual o peor" que 2023 que registró un repunte "trágico" durante los meses de verano de los accidentes laborales mortales.

De los 16 fallecidos en el trabajo en lo que va de año, cinco lo han sido por causas cardiovasculares o cerebrovasculares, ha destacado Luis Clarimón, responsable de Seguridad y Salud Laboral en CC. OO. Aragón. "De los 41 trabajadores falledidos en Aragón el pasado año, 10 lo fueron también por infarto. Se puede deber a sobreesfuerzos en la empresa, a los altos ritmos de trabajo, a problemas psicosociales. Es el Issla (Instituto de Seguridad y Salud Laboral en Aragón) el organismo encargado de investigar por qué suceden estos accidentes no traumáticos", ha dicho. "Y lo que esperamos es que nos informen de cuáles son las causas por las que se nos muere tanta gente de infarto y de ictus trabajando en Aragón".

Su homólogo en UGT Aragón, José de las Morenas, ha destacado que "no se puede seguir así" y ha puesto el acento en "la repulsa ante el último accidente mortal en Huesca por infarto" y también en el accidente muy grave ocurrido el pasado miércoles en las obras de rehabilitación del antiguo edificio de la CAI.

"Un trabajador, un compañero afiliado a la UGT sufrió el miércoles un accidente muy grave que, de haberse cumplido las medidas preventivas, se habría evitado. José Miguel se está debatiendo entre la vida y la muerte en la UCI y esto no hubiera pasado si todo el nundo hubiese hecho lo que tenía que hacer en la adopción de esas medidas preventivas para que una viga de 1.000 kg no le hubiese caído literalmente encima", ha señalado De las Morenas. "Esto es lo que no se puede permitir y por lo que pedimos la intervención de la Fiscalía" ya que el incumplimiento de la ley de prevención "es un delito contra la trabajadores", ha añadido.

Además, ha mostrado "todo el apoyo y solidaridad a los compañeros y familiares del compañero accidentado José Miguel" deseando por encima de todo "que salga adelante de esta situación que jamás se tenía que haber producido".

Asimismo, han pedido más medios y recursos para la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo. "No nos vale que intervenga ya cuando se ha registrado un accidente muy grave o mortal sino que pueda hacer una actividad preventiva antes de que ocurra", ha señalado De las Morenas. Han pedido también mayor dotación de personas para la Inspección de Trabajo en Aragón y "un mejor ejercicio de la presencia de los recursos preventivos que se dediquen íntegramente a esa tarea de vigilancia y control en los centros de trabajo.

El responsable de Seguridad Laboral de UGT Aragón ha recordado que antaño en este antiguo edificio de la CAI "ya tuvieron problemas en su momento" y que les negaron que "hubiera presencia sindical".

En este sentido, ha reclamado tener especial cuidado en los meses que vienen. "En junio, julio y agosto de 2023 tuvimos un repunte brutal en la siniestralidad y esperamos que este año no se vuelva a repetir: algo está fallando, es un problema de todos, pero hay responsabilidades", ha recalcado De las Morenas.

"Más allá de los números, van 16 muertos en lo que va de año, el problema es que la siniestralidad laboral no para de crecer. Aquellos que tienen la capacidad de organizar el trabajo en las empresas, que son los empresarios, han de adoptar medidas preventivas". Y ha advertido, que "si no Inspección de Trabajo, el Issla y ka Fiscalía tendrán que actuar y no solo en los accidentes mortales sino en los graves".