El 94% de los gestores administrativos de Aragón han atendido casos de mutualistas en la Renta

La campaña de la Renta que termina estos días ha tenido como protagonistas claros a los pensionistas mutualistas. El colectivo puede beneficiarse en su declaración de la devolución de parte de las cotizaciones que hicieron en sus primeros años de vida laboral. Las dudas sobre esta modificación de la Agencia Tributaria y el desconocimiento de muchos de ellos de que eran beneficiarios han sido destacados en las conclusiones de la encuesta anual que hace el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

"El 94% de las gestorías administrativas ha tenido casos de mutualistas, si bien solo el 4% de las personas afectadas sabía en qué consistía esta medida", han explicado desde el citado colegio sobre las preguntas hechas a sus miembros. Del total de afectados, solo el 28% era consciente de que esta devolución aparecía en sus datos fiscales.

Juegos 'online': hombre de 25 a 40 años con formación básica

En la lista de puntos que más han visto los despachos ha estado la aparición por primera vez en los datos fiscales de las operaciones de juego online que "ha provocado situaciones especiales, por ejemplo, en las rentas familiares", recoge el informe. En Aragón y La Rioja casi la mitad de las ges torías administrativas (47%) ha tenido casos de este tipo. Entre el perfil del contribuyente que apuesta 'online', la encuesta refleja que "en su práctica totalidad son hombres, de un rango de edad de entre 25 y 40 años y en muchos casos con un nivel de formac ión básico".

Aumentan las declaraciones con criptomonedas

Esta campaña ha aumentado también el número de contribuyentes que declaran criptomonedas por primera vez. El 49% de las gestorías han tenido clientes en esta situación, frente al 19% del año pasado. Esto supone un incremento del 30% respecto a la campaña anterior, según el balance. "Más de la mitad de las gestorías administrativas (54%) consideran que estas declaraciones son complejas -en un grado moderado", reconoce el informe. Entre los motivos, que "no hay información cruzada ni ejemplos por parte de la Agencia Tributaria" y que "no es sencillo conseguir los datos de estas operaciones porque en algunos casos los contribuyentes no saben cómo hacerlo y las plataformas no se los sirven de forma sencilla".

Ayudas a la eficiencia energética, pero pocos coches

En el 70 % de las gestorías ha aumentado el número de clientes que se han beneficiado de las ayudas de eficiencia energética. "Se detecta un mayor conocimiento de la norma y una mejor preparación del contribuyente de la documentación requerida para solicitar las ayudas (en especial del certificado energético previo a las obras)", han resaltado los gestores administrativos.

En cuanto a las ayudas por adquisición de vehículos eléctricos, la mayoría de las gestorías administrativas encuestadas, señala que "apenas se han dado casos a lo largo de la campaña".

La campaña ha estado marcada también por el descenso de declaraciones de Patrimonio, al subir el límite exento. Un 70% han experimentado un descenso en las declaraciones que incluyesen el Impuesto sobre el Patrimonio.

A ello el colectivo une la crítica a "las bajas bases imponibles, que limitan la aplicación de las deducciones autonómicas". El plazo para presentar la declaración de la Renta finaliza este lunes, 1 de julio.