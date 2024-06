La empresa aragonesa Numericco abre oficina en Madrid

La boutique digital Numéricco, especializada en el diseño y desarrollo de soluciones digitales personalizadas, abre oficina en Madrid dentro de su plan de expansión nacional. La compañía, que trabaja con marcas líderes como Fútbol Emotion, IE University, Adidas, Ibercaja, Sibuya, Aramón o Asics, entre muchas otras, contará con sedes en Madrid, en Paseo de Recoletos, y Zaragoza para seguir trabajando al lado de sus clientes.

En el último año la compañía ha comenzado a trabajar con marcas referentes en su sector como Fersa, Chocolates Lacasa, Funidelia, Grupo Piquer, Marjo, Cafés Orús o What the Sleep y ha anunciado su incorporación al exclusivo ecosistema Shopify Plus.

Para Numéricco, se trata de un paso clave para su consolidación a nivel nacional: “Esta apertura nos permite estar más cerca de nuestros clientes nacionales. Para nosotros, dar un trato cercano y personalizado a cada marca con la que trabajamos ha sido siempre un valor fundamental y este paso es clave para seguir haciéndolo”, explica Daniel Puértolas, CEO y cofundador de la compañía.

La empresa Numéricco lleva más de 10 años especializada en ecommerce impulsando el crecimiento de las marcas con las que trabajan. Lo hacen con un acompañamiento integral que va desde el análisis de sus marcas en el entorno digital hasta la creación de sus páginas webs y tiendas online. Y crean proyectos únicos por su metodología y personalización, definiendo la estrategia de branding, desde el análisis hasta su implementación, a través de la identidad visual y verbal, elevando el posicionamiento de las marcas.

Su trayectoria le ha llevado a ser una de las empresas seleccionadas para representar a España en el último evento mundial de Shopify celebrado en Los Ángeles. Y está presente en los eventos de referencia del sector digital, como el 4YFN, dentro del Mobile World Congress, el E-Show Madrid o el eForum de Sevilla, y The Wave Zaragoza.

La innovación ha sido siempre un elemento central en la estrategia de la empresa para seguir avanzando, conscientes de la importancia de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos.

Esa posición de liderazgo le ha llevado durante el último año a anunciar el acuerdo con Fútbol Emotion, líder español y top 3 europeo en venta de material de fútbol online, por el que se han convertido en los proveedores oficiales para la creación de las tiendas online de clubes de fútbol de primera y segunda división en España.

La diferenciación de la compañía se ha basado en la acertada unión entre diseño, tecnología y negocio, creando productos únicos a nivel visual que, a la vez, cuentan con un fuerte componente tecnológico, lo que les ha llevado a trabajar soluciones completamente personalizadas para cada marca. De hecho, los 44 premios a nivel nacional recibidos desde 2013 sitúan a la compañía como referentes en el sector visual y digital.

La boutique digital ha conseguido 29 Premios Nacionales de Diseño Anuaria, considerados como los premios de diseño más importantes de España.

En la última edición alcanzó cinco premios con las páginas web creadas para Sibuya, líder nacional dentro de la gastronomía japonesa; Mallorca 312, una de las carreras ciclistas de gran fondo más famosas del mundo; Gestcompost, empresa referente dentro del sector de la gestión de residuos orgánicos y biodegradables; Meloriant, compañía especializada en la compraventa de empresas, y la propia web corporativa de Numéricco.

En estos 11 años la compañía también ha logrado 11 Premios Digitales Aragón en la Red y ha conseguido un Premio Nacional E-awards en la categoría a mejor agencia eCommerce.