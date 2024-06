Cebolla de Fuentes de Ebro recupera superficie y se prepara para recoger una "buena" cosecha

Quedan apenas unas semanas para que comience la recolección en las tierras amparadas por la Denominación de Origen Cebolla de Fuentes de Ebro. Las perspectivas son optimistas, aunque los agricultores no dejan de mirar al cielo porque no sería la primera vez que las previsiones se van al traste por la llegada inoportuna de las habituales tormentas de pedrisco que se producen especialmente en los meses de verano. De hecho, quedan todavía por contabilizar los daños que ha podido causar el granizo caído el pasado jueves en la zona.

A priori, la denominación de origen, la única que existe en España para esta hortaliza, estima un "buena cosecha", en la que la producción alcanzará los 3 millones de kilos de cebollas, un 20% superior a la obtenida en la pasada campaña (2,5 millones de kilos).

Ha ayudado la disponibilidad de riego. La producción no tuvo restricciones el pasado año a pesar de la extrema sequía y tampoco se prevén en esta campaña. "Estamos regando ahora en junio y lo hacemos también un poco en julio, pero no se prevé problemas de suministro de agua", señala el presidente de la D. O., Jesús Berdusán. El tiempo ha respetado además la producción y aunque el invierno ha sido suave y "prácticamente no ha hecho frío" y aunque eso ha provocado una mayor presencia de insectos en los cultivos "no está siendo un año problemático", añade Berdusán.

Hay también más superficie cultivada. Ahora, el cultivo integrado en la denominación rondará las 60 hectáreas, recuperando así el terreno perdido hace unos años. "En las dos últimas campañas se ha mantenido un crecimiento sostenido del 10%", explican desde la D. O:que se extiende por Fuentes de Ebro, Mediana de Aragón, Osera de Ebro, Pina de Ebro, Quinto y Villafranca de Ebro e integra a 12 productores y tres comercializadoras.

Podría haber sido más, porque ya se han concluido las obras de transformación en regadío de 1.843 hectáreas en Fuentes de Ebro, un proyecto bloqueado durante 25 años y que fue impulsado en 2021 y que ha supuesto una inversión de 25 millones de euros. "Había unas parcelas que se iban a utilizar para la plantación de cebollas, pero finalmente se han caído porque la CHE no ha dado todavía permiso para llevar el agua y sin riego no se pueden utilizar", detalla Berdusán.

No solo la cosecha, en la que se emplearán a más de 100 trabajadores, se prevé buena. También lo son las perspectivas de ventas, aunque la D. O. reconoce que el precio en origen puede ser algo inferior al del año pasado. "Otra cosa será como llegue al mercado y a cuánto tenga que pagarla el consumidor", señala Berdusán.

Será pues a comienzos de julio cuando la apreciada Cebolla de Fuentes de Ebro llegue al mercado, esencialmente nacional, porque como reconoce el presidente de la denominación, la exportación es muy simbólica ya que aunque este producto está en auge en España "todavía es poco reconocible y apreciado en el exterior". Berdusán reconoce que todavía preocupa entre el productores "los problemas que genera el fraude", es decir, la venta como Cebolla de Fuentes producto que no lo es. Por eso, recuerda al consumidor que es el distintivo de esta denominación –que luce cada unidad– el que diferencia a esta hortaliza, que procede de las variedades ‘Cebolla dulce de Fuentes’ y ‘Cebolla blanca gruesa de Fuentes’ y se caracteriza por su textura tierna, crocante y muy jugosa, su sabor suave y dulce, su escaso picor y su ausencia de retrogusto.