Los olivareros aragoneses ante la supresión del IVA en el aceite de oliva: "La mejor noticia es su tratamiento como producto esencial"

"Muy positiva". Las voces del sector olivarero aragonés coinciden en sus calificativos hacia la medida anunciada por el Gobierno central. A partir del próximo 1 de julio el aceite de oliva no tendrá IVA. Es una rebaja temporal que llega después de que el pasado año, el Ejecutivo decidiera rebajar del 10% al 5% el impuesto sobre el valor añadido de este producto esencial de la dieta mediterránea.

Pero si todos ellos han valorado el descenso del precio que supondrá está medida en cada litro de aceite, lo que realmente han celebrado es el anuncio del Ministerio de Hacienda que ha decidido que ha decidido que, de manera permanente, el aceite de oliva pase a formar parte del grupo de productos de primera necesidad como el pan, los huevos, las verduras y las frutas. Eso significa que este producto formará parte de manera estructural de los bienes y servicios a los que se aplica un IVA superreducido, esto es, del 4%, frente al 10% con el que estaba gravado hasta ahora.

Cooperativas, almazaras, agricultores y representantes de las organizaciones agrarias consideran una buena noticia esta decisión que contribuirá a "incrementar el consumo" y "permitirá a las "familias con menor poder adquisitivo" un mejor acceso a este alimento "saludable" que en los dos últimos años ha duplicado su precio.

"Valoramos muy positivamente la decisión del Gobierno", ha señalado el secretario general de Asaja en Aragón, Ramón Solanilla, que asegura que en las numerosas almazaras socias de la organización agraria "la noticia ha caído muy bien". El representante de Asaja se ha mostrado "satisfecho" de que el aceite de oliva sea considerado a partir de ahora "un producto de primera necesidad".

"Es una magnífica noticia", ha insistido el máximo responsable de UPA en Aragón, José Manuel Roche, que ha recordado que esta era una de las reivindicaciones de la organización agraria, que celebra que la rebaja del precio del aceite supondrá un incremento del consumo y "eso beneficiará también a los productores". Para Roche, como para todo el sector, lo "verdaderamente importante" es que el aceite de oliva se incluya entre los alimentos esenciales de la cesta de la compra, "por solo por su habitual uso sino especialmente por sus cualidades organolépticas".

La eliminación del IVA del aceite es una "medida positiva" para la organización agraria UAGA-COAG, que recuerda que este producto "no solo es un alimento sino una fuente de salud para la dieta mediterránea". Por eso, consideran que todas las medidas que el Gobierno aplique para favorecer el consumo del oro líquido no solo suponen un beneficio para los productores sino también para la salud de los ciudadanos. Eso sí, desde UAGA-COAG piden al Gobierno que estén muy vigilantes con la aplicación de esta medida, porque "normalmente estos márgenes se suelen quedar en la distribución y no llegan al consumidor y lo lógico y los sensato es que beneficien a los ciudadanos".

Una "ayuda" para próximas campañas

También celebran la noticia en Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, cuya representante en el sector del aceite, Alicia Hernández, detalla que con esta medida los consumidores comenzará a notar un alivio en el precio del aceite que podría animar las ventas. "Primero lo notarán los consumidores pero después también llegará a las cooperativas", que ven la medida y sobre todo la consideración de producto esencial como una "ayuda" para próximas campañas en las que se espera una mejor cosecha y por lo tanto una mayor cantidad de producto en el mercado.

Menos optimista se ha mostrado el presidente de la D. O. Aceite del Bajo Aragón, Alfredo Caldú, que se ha mostrado convencido de que "mucha repercusión no va a tener". Caldú ha recordado que el aceite es un mercado "que no tiene regulación" y se rige por la oferta y la demanda, por lo que la subida de la precios ha tenido mucho que ver con la escasa cosecha. "En el momento en que haya buena producción todo volverá a su sitio y luego el problema será que los agricultores tendremos un producto que no valdrá nada a unos precios que no cubrirán los costes de producción", ha lamentado.