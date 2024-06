CEOE Aragón destaca la buena evolución de la economía, pero advierte de la incesante pérdida de autónomos

La economía aragonesa, y también la española han mantenido un comportamiento positivo en el segundo trimestre del año, que confirma los datos ya cerrados de los tres primeros meses de 2024 en los que el PIB aragonés creció un 0,5% y el nacional lo hizo en un 0,7%. Esta evolución se debe al buen comportamiento del sector industrial, pero también al de servicios e incluso al de construcción, y especialmente al notable ritmo del sector exterior, que ha conseguido volver a tasas de cobertura en positivo y se ha anotado un crecimiento del 7% cuando en el conjunto del país las ventas al exterior han descendido.

Así lo ha evidenciado este jueves la Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón tras analizar los indicadores adelantados de actividad y mercado laboral, en la que se ha puesto de manifiesto la expectativa de que las nuevas perspectivas de los tipos de interés a la baja permita a los empresarios recuperar la confianza para remontar las inversiones, especialmente n bienes de servicio.

Pero no todo es positivo. El presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón, Félix Longás, ha explicado que a la organización empresarial le preocupa especialmente la caída continuada de empresas y autónomos en la Comunidad. Un indicador que se está comportando de manera muy diferente en el conjunto de España. "Desde que comenzó la pandemia en Aragón hay 2.700 autónomos menos, pero en el conjunto del país hay 119.000 más", ha insistido Longás, que ha lamentado además en la Comunidad no se ha recuperado todavía el número de empresas que existían antes de la crisis sanitaria.

Una de las razones que explican esta situación es, según el representante de CEOE Aragón, la dificultad para la continuidad de estos negocios, la mayoría del sector servicios, "porque no hay quien recoja la herencia, ya que los traspasos quizás son inasumibles y porque estos sectores no tienen el suficiente atractivo por lo que suponen de disponibilidad y de entrega del empresario".

Aunque Longás ha valorado la estabilización de la inflación y especialmente de la subyacente, ha reconocido que al empresariado aragonés le gustaría "que esto se confirmara y hubiera una estabilidad más prolongada en el tiempo". Porque, según el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica, todavía hay mucha volatilidad en los costes energéticos y de algunas materias primas. Especial hincapié ha hecho en "dos factores inquietantes". Uno de ellos, los costes logísticos, derivado especialmente por el incremento del transporte marítimo que llega desde Asia y que, debido a a los ataques hutíes se ha visto obligado a buscar una ruta alternativa por África para evitar el canal de Suez. Pero preocupa también el incremento de los costes laborales, que, según Longás, los empresarios no puede repercutir y les hace perder competitividad.

En la reunión de dicha Comisión ha participado el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ante quien los empresarios han calificado de positivos los cambios fiscales en impuestos autonómicos del Gobierno de Aragón, Pero también le han trasladado que "todavía queda margen de mejora" para que no existan tantas diferencias entre comunidades y "todos juguemos con las mismas reglas".

Automóvil y porcino

Durante la reunión, las empresas se han mostrado "expectantes" ante la repercusión que podría tener la reacción china en el sector porcino por la imposición de aranceles de la UE a los vehículos eléctricos del gigante asiático. Longás, que destacado que el sector aragonés ya ha ido buscando nuevos nichos de mercado, ha confiado en que "todo esto no tenga ninguna consecuencia".

Aunque se ha mostrado "de acuerdo con los aranceles", ha insistido en que "tienen que ser finitos en el tiempo, porque no se puede sostener la economía vía aranceles a todo lo que viene de fuera". Por eso, ha insistido en que "hay que ponerse las pilas", no solo en lo que al coche eléctrico se refiere sino "en todo lo tecnológico" y ha abogado por "que vengan cuánto antes las fábricas de baterías y de componentes que ahora hay que importar". Porque para el representante de CEOE Aragón "llevamos mucho tiempo hablando de eso pero no terminamos de confirmarlo".