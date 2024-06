Margaret Chen: "China no se esperaba que España le diera la espalda con aranceles al vehículo eléctrico"

Margaret Chen, presidenta de China Club Spain, considerada como la china más influyente de España y declarada por el Gobierno de Pekín como una de las 100 personas con más impacto en el exterior ha reconocido este jueves en Zaragoza que las relaciones entre España y el gigante asiático viven un "momento tenso" porque "China no esperaba que España le diera la espalda". Se refería así a la decisión de la Unión Europa de imponer aranceles al coche eléctrico que llega de aquel país, una medida que no respalda Alemania pero que si ha apoyado España.

Chen, que ha participado en el Foro ADEA, organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, ha reconocido que en esta situación hay una mezcla de sentimiento que trasciende lo más puramente industrial, porque la confianza es una de las características que más valora China en las relaciones comerciales. "Europa no ha hecho algo que muy fuera de la línea, pero China piensa: ‘mira ayer éramos amigos y hoy estás en contra’ de algo que está muy orgullosa como es el coche eléctrico y de sus últimos logros tecnológicos".

La presidenta del China Club Spain ha reconocido que si la Unión Europa no hubiera impuesto aranceles a su producción, el gigante asiático no hubiera pensado en realizar una investigación antidumping al porcino español. Pero Chen ha insistido en que según las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), su país tiene derecho de responder a unas sanciones que considera injustas.

Durante su participación en el Foro ADEA, Chen, considerada la china más influyente de España, ha recogido la inquietud y la preocupación que existe en Aragón por la investigación anunciada por el Ministerio chino de Comercio a las exportaciones de carne de cerdo al gigante asiático y los posibles aranceles. "Es algo muy desafortunado, porque realmente Aragón no es responsable de la protesta sobre coche eléctrico y sin embargo tiene que aguantar el resultado negativo de este asunto", ha señalado. Pese a todo se ha mostrado convencida de que la tensa situación será "temporal" y que se volverá a "un término intermedio de colaboración mundial porque no podemos cerrarnos ya que vivimos en un mundo conectado".

No solo de automóviles y de porcino ha hablado Margaret Chen durante su participación en el Foro ADEA. La experta ha insistido en las muchas oportunidades que China ofrece a las producciones aragonesas, ya que el gigante asiático está muy interesado en invertir en renovables, baterías, dispositivos médicos o agroalimentación, entre otros. "Aragón puede ofrecer mucho más que porcino, con turismo, renovables, industria, logística y aunque creo que temporalmente puede salir un poco desfavorecido, también es cierto que hay otros caminos, porque Europa es mucho más y se pueden hacer cosas, por ejemplo, a través de Portugal".

Marca España

Chen, que ha detallado la destacada transformación de su país y los "numerosos puntos fuertes" de su economía, ha hecho hincapié en las variadas oportunidades que ofrece tan inmenso mercado para las exportaciones españolas. Pero ha advertido que "para China no tiene mucho éxito la Marca España", si bien ha asegurado que ella está ayudando a tratar de buscar una solución. Como ejemplo, ha destacado la situación del vino español cuyo precio es tres veces inferior al que consigue el producto italiano. "Eso no tiene otra explicación que la imagen de marca país, en la que queda mucho por hacer".

También queda mucho por hacer para impulsar el turismo chino, que "se gastan una media de 3.000 euros", y para eso, ha advertido la experta, España tiene que mejorar su proceso de control de visados, porque en otros países, como Francia, apenas tardan un día y "aquí hay que esperar más de 48 horas".

Como consejos para triunfar en el gigante asiático, Chen ha recordado a los empresarios que han participado en la jornada que no hay que estudiar chino, pero conviene aprenderse unas 20 palabras y utilizarlas correctamente porque "eso acerca a la gente". Y aunque China ha cambiado mucho, lo que todavía es importante la relación de confianza, el guanxi, ese término que hace referencia a una forma tradicional de hacer negocios en China a través de la generación de vínculos económicos a partir de las conexiones personales. "Se necesita tiempo para crear esa relación, la gente no te compra un producto porque sea bueno, sino que tiene que conocerte, confiar, saber así que no le vas a engañar ni a fallar. Eso está ahí", ha destacado Chen.