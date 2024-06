Cómo reclamar los gastos hipotecarios con la nueva sentencia del Supremo: "Deja sin armas a los bancos"

Los compradores de vivienda que todavía no hayan reclamado el dinero que pagaron de más por los gastos al firmar la hipoteca de su vivienda están de enhorabuena. El Tribunal Supremo acaba de dictar la esperada sentencia que aclara los criterios en estos casos y su resolución no puede ser más favorable para los consumidores. La banca venía sosteniendo que el plazo para devolver el importe había prescrito, pero el Alto Tribunal opta por seguir la doctrina de la Unión Europea, la que defendía la opción más beneficiosa para el usuario. Pese a todo, los expertos creen que seguirá siendo necesario reclamar en los tribunales para recuperar el importe.

Los gastos hipotecarios (notaría, registro de la propiedad, tasación y gestoría) se aplican cuando se compra una vivienda. Hasta que se modificó la normativa en 2019, en todas las operaciones estos recaían en el comprador. Tras declararse abusiva la cláusula que fijaba este reparto descompensado entre el banco y el cliente, la diferencia entre lo que pagó y lo que le correspondería ahora es la que se puede reclamar.

El 2024 comenzó con la advertencia de un primer plazo hipotético que vencía el 24 de enero. Los tribunales habían ido dictando resoluciones de todo tipo en los últimos años. Ante la falta de una sentencia del Supremo que unificara doctrina (la que ha llegado ahora), los despachos de abogados aconsejaban entonces pedir al banco el dinero antes de dicha fecha. Ese límite dio un impulso a las reclamaciones, pero solo un día después llegó la esperada resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronunciaba sobre este tema y abría la puerta a que el plazo fuera más amplio. Casi cinco meses después el Supremo confirma con su última sentencia (STS 857/2024, de 14 de junio), que esta tesis será la que tengan que aplicar ahora los juzgados españoles.

Resolución muy favorable a los consumidores

"Claramente es una sentencia muy buena para los consumidores, que el Supremo casi tiene que acatar a regañadientes porque tampoco es que hayan ayudado sus posiciones, que incluso han sido restrictivas", valora Alejandro Marín, abogado zaragozano. Con este fallo entiende que "deja sin armas procesales o de fondo a los bancos que se han venido resistiendo a devolver los importes". De ahí que considera que va a suponer un punto de inflexión para los bancos porque alegaban que "había pasado el plazo" y "desoían las sentencias previas del TJUE que precisaban con claridad que optaban por que el hito en el que empezábamos a contar plazo sería cuando tuviéramos una sentencia firme que diga que esa cláusula de gastos es abusiva".

En este sentido se pronuncia también Rafael López Garbayo, del despacho Independencia 24 Abogados de Zaragoza. "En este caso no ha dejado ningún tipo de resquicio", ha señalado. De ahí que recalque que, a partir de ahora, "no hay problema de prescripción", que era el argumento que daban todas la entidades en un jucio para negarse a hacer el reembolso al cliente. Para López Garbayo, "el TJUE dice que ninguna sentencia puede servir para que el consumidor sea consciente de que una claúsula es abusiva, ningún consumidor lee jurisprudencia y aunque lo haga no la sabe interpretar", detalla sobre los argumentos de la resolución.

Reconocen que la sentencia deja que la banca pueda liberarse de pagar si prueba "en cada caso", que ese consumidor "tenía o podía razonablemente tener conocimiento de la abusividad de la cláusula antes de dictarse una sentencia que declare su nulidad, aportando al efecto pruebas".

1. Cuándo acaba el plazo para reclamar los gastos hipotecarios

Con la actual sentencia del TS el consumidor se olvida de plazos porque podrá presentar su solicitud en cualquier momento. "Permite reclamar a todo el mundo independientemente de la fecha de constitución de la hipoteca", apunta Marín.

2. Qué gastos hipotecarios se pueden recuperar

El reparto de los gastos ya había quedado fijado en sentencias anteriores. Se puede recuperar el 100% del dinero pagado en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación y el 50% de la notaría, repasa López Garbayo. El importe puede rondar los 1.000 o 1.500 euros. Los abogados recuerdan que hay que pedir intereses legales desde la fecha de pago de dichos gastos. "Puede suponer casi duplicar la cantidad", calculan. De ahí que ambos alerten de que algunos bancos proponen reembolsar los gastos, pero sin abonar los intereses. "Muchas veces las entidades solo nos pagan el principal, no los intereses desde que pagamos esas facturas hasta la efectiva restitución", alerta Marín.

3. Quién puede reclamar

Pueden solicitar la devolución los consumidores que contrataron en su día una hipoteca para la compra de una vivienda y tuvieron que pagar los citados gastos hipotecarios. No podrán hacerlo autónomos o empresas. "No cabe si se ha hipotecado una vivienda para dar liquidez a un negocio, que no sea una finalidad empresarial", apunta López Garbayo. Se trata de hipotecas firmadas antes de 2019 porque en ese año se modificó la normativa hipotecaria y se incluyó el actual reparto de gastos.

4. Dónde tengo que pedir la devolución del dinero

"Si no hemos hecho nada hay que hacer reclamación a la entidad financiera", recuerda Marín. De esta forma se da un primer paso extrajudicial ante el banco donde se firmó el préstamo. El abogado apunta que incluso se puede volver a presentar la reclamación si ya se hizo, el banco negó la devolución y no se siguió litigando hasta los tribunales. Si este no responde o lo hace oponiéndose a devolver el dinero o los intereses, se puede presentar una demanda en los tribunales.

5. Qué documentación se necesita para reclamar los gastos hipotecarios

Quienes decidan dar el paso ahora tienen que tener preparada una serie de documentación como la escritura del préstamo hipotecario. Se deberán presentar también las facturas del notario, registro, gestoría y tasación. En caso de que no se tengan a mano, se podrá pedir una copia al Registro de la Propiedad y al Notario. "La tasadora también la suele facilitar", afirma López Garbayo. Puede resultar más complicado obtener el justificante de la gestoría si no se conservó y han pasado muchos años desde la firma del crédito.

Pese a la claridad del tribunal europeo y ahora del Supremo, ninguno de los dos abogados espera un cambio radical de actitud en la banca. De ahí que prevén que siga siendo necesario llegar hasta los tribunales para conseguir recuperar el dinero. "La mayoría de las entidades continúan abocando a los consumidores a reclamar judicialmente", lamenta Marín. "Las entidades toman en consideración que muchos no van a seguir", teme, en relación a los consumidores que no se atreven a reclamar en los tribunales. "Saben que es más rentable ir a juicio aunque tengan que pagar las costas", añade López Garbayo.

Al eliminarse la presión del plazo, no esperan una "avalancha" de casos, aunque sí ha notado más interés desde que este martes se publicó la sentencia del Supremo. Cree que se producirá un "goteo" de casos a partir de ahora.