Las ayudas directas por la sequía llegarán a 240.000 hectáreas, poco más de la mitad del total de la superficie afectada en Aragón

El sistema de reparto de las ayudas directas que, ante la insistencia de las organizaciones agrarias, el Departamento de Agricultura destinará a paliar los graves efectos que la sequía está provocando especialmente en el cereal de secano no llegará a todos los afectados. Dado que la consejería que dirige Ángel Samper dispone de una partida adicional de 6 millones de euros, una cantidad "insuficiente para paliar los cuantiosos daños" según los representantes del sector, dichas subvenciones priorizarán a las zonas afectadas, a los jóvenes y a los agricultores profesionales.

Así, las ayudas se distribuirán entre unas 240.000 hectáreas, lo que supone poco más de la mitad de las 400.000 hectáreas que, según los cálculos oficiales y del propio sector, están afectadas por la falta de precipitaciones. Son aquellas que está situadas en las zonas con mayo grado de afección y que presentan, tomando como base las peritaciones de Agroseguro, daños de hasta el 80% de la cosecha, si bien este porcentaje se considera muy elevado y podría reducirse al 60%.

No recibirán ayuda aquellas explotaciones de menos de 20 hectáreas, pero las que tienen a partir de esa cifra cobrarán 40 euros por hectárea (contando desde la primera) si se trata de un joven (hasta un máximo de 4.000 euros) y 20 euros por hectárea si es un agricultor profesional (dado de alta en la seguridad social agraria), con un máximo de 2.000 euros, ya que la extensión a subvencionar se limita a 100 hectáreas.

Así se ha avanzado este martes en la segunda reunión de la Mesa de la Sequía de Aragón, según han detallado los representantes de UAGA en el encuentro y han ratificado el resto de organizaciones agrarias ya que desde el Departamento de Agricultura han preferido no hacer declaraciones sobre la reunión y han informado únicamente de que la Mesa de la Sequía de Aragón "continuará trabajando". En el encuentro, en el que no ha participado el consejero alegando motivos de agenda, se ha decidido desvincular las ayudas de la obligación de disponer de seguro agrario, tal y como defendía la consejería, "dado que las mayores afecciones se han producido en los secanos más áridos donde el nivel de contratación es bajo por su falta de rentabilidad", ha explicado Javier Fatás, representante de UAGA.

Del total de la partida de 6 millones destinada a estas ayudas directas, un millón de euros se distribuirá entre la ganadería extensiva, que está sufriendo un incremento de los costes ante la falta de pastos. Solo se incluirán aquellas comarcas en las que el daño del cereal es del 80% y también habrá un tope, que se ha propuesto en 100 UGM (unidades de ganado mayor) con una ayuda máxima de 3.000 euros.

"Solo será propina para el campo"

"No estamos satisfechos, porque esperábamos más dinero para dichas ayudas, pero valoramos positivamente los criterios de reparto", ha señalado el Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA por Zaragoza. Fatás ha explicado que la organización agraria ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar la complicada situación que viven los regadíos de las cuencas del Huerva y el Guadalope donde la CHE ha declarado la "situación excepcional por sequía extraordinaria". Una propuesta a la que Departamento de Agricultura ha respondido, según UAGA, emplazando a una próxima reunión para tratar además la posibilidad de que esta situación se aborde con cargo al presupuesto del próximo año.

No se ha mostrado tan satisfecho el representante de Asaja Aragón, José Manuel Cebollada, que si bien ha coincidido en destacar que la partida destinada a las ayudas "se queda corta", ha insistido en que esta organización agraria defiende que estos apoyos directos "lleguen a todos los afectados, sin límite de hectáreas ni la exigencia de estar dado de alta en la Seguridad Social". Para Cebollada, si se ha de modular que sea por zonas de afección pero no "decidiendo qué agricultores tienen que cobrar y cuáles no".

Desde Araga, su presidente Federico Lorente, ha valorado el sistema de reparto pero ha insistido en que la partida destinada "es muy insuficiente". Un argumento en el que también ha insistido el representante de UPA, Enrique Arcéiz, que ha calificado de "propina" las ayudas que llegarán a los afectados. Arcéiz ha sido también muy crítico con la decisión de que las ayudas no estén vinculadas a la contratación del seguro agrario. "Es tirar piedras contra nuestro propio sistema de cobertura", ha dicho.