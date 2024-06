La automoción aragonesa, ante la competencia china: "Pedimos las mismas reglas del juego"

La industria de la automoción en Aragón, que ha demostrado ser muy competitiva en la producción de componentes no solo para la planta de Stellantis en Figueruelas sino para otros fabricantes de vehículos, dentro y fuera de España, no ve mal, de entrada, la imposición de más aranceles a los coches que vengan de China. Eso sí, reclama que el mercado se regule. "Pedimos competir con las mismas reglas del juego, es decir, que si los vehículos chinos vienen a competir a Europa cumplan con la legislación que tenemos en materia de descarbonización, sostenibilidad e innovación y no con ventajas, como los incentivos que les da el Gobierno de su país", ha indicado a este diario Benito Tesier, presidente del Clúster de la Automoción en Aragón (CAAR).

Tesier ha recordado que el 75% del valor de cada automóvil corresponde a los componentes que produce la industria auxiliar y en ese sentido ha señalado que no sería justo que, aún ensamblando el vehículo en algún país europeo, este cuente con ese porcentaje de piezas fabricadas en plantas del gigante asiático, aunque al final armen un puzzle y pongan 'made in Europe'. El también presidente de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) ha recordado cómo Corea del Sur irrumpió en Europa al principio con coches fabricados en su país y al final ha acabado fabricando aquí, siguiendo nuestras reglas del juego.

El directivo aragonés confía en que la que parece ser una guerra arancelaria entre China y Europa, marcada por el anuncio de Bruselas de elevar hasta el 38% los aranceles actuales de 10% a los coches fabricados en el país asiático e importados al Viejo Continente, mientras Pekín pone en el punto de mira al cerdo español, se solucione por la vía del diálogo. "Al final se pactará", ha considerado.

Entre los fabricantes europeos, el posicionamiento no es uniforme. Carlos Tavares, consejero delegado del grupo Stellantis, se ha posicionado en contra de elevar los aranceles a los coches chinos que se vendan en Europa. El directivo portugués cree que Europa debe adoptar una posición "ofensiva" respecto al avance chino y no "defensiva".

Tavares, por otro lado, se ha pronunciado recientemente también sobre las consecuencias de que el coche eléctrico no se venda como se esperaba. "Si no se compran coches eléctricos se suspenderán las inversiones que se tengan que suspender", ha dicho, una afirmación que sugiere que grandes desembolsos como el de la fábrica de baterías que el grupo prevé instalar en Figueruelas puedan ser paralizados.

En medio del complicado escenario que vive el sector, el CAAR, la FEMZ y los sindicatos UGT y CC. OO., con el apoyo del Gobierno autonómico, han creado recientemente el Observatorio Aragonés de la Automoción, en el que participa también Stellantis Zaragoza. Un foro orquestado para defender el empleo en la Comunidad en un sector inmerso en la transición del vehículo de combustión interna al eléctrico.