Félix Escobar, mayorista de pescado en Mercazaragoza: "Tenemos que difundir que vendemos salud"

Félix Escobar es la voz de la asociación de mayoristas de pescado de Mercazaragoza. Una voz sosegada pero que muestra la pasión por una profesión que lleva en la sangre. "Es que yo nací en una caja de pescado", ironiza cuando es consciente de la vehemencia con la que habla del sector, de sus profesionales y de sus productos.

Pero esta pasión no le ciega. Es consciente de que el gremio al que pertenece desde que nació no vive precisamente sus mejores momentos. Se han perdido ventas, primero porque las grandes superficies dejaron de abastecerse de la lonja zaragozana. Después, reconoce Escobar, porque el escaso mimo que se ha dado al pequeño comercio ha hecho que muchas pescaderías terminaran fagocitadas por las grandes superficies. Tercero, porque España ha cambiado de hábitos y ya no puede presumir de ser uno de los mayores consumidores de pescado. No ha ayudado la desbocada inflación, la percepción de los ciudadanos de que el pescado fresco es caro, las continuas (e infundadas) alarmas por el anisakis o el mercurio. Y mucho menos, destaca el representante de los mayoristas, que el Gobierno no considerara este nutritivo producto como un alimento esencial y no le aplicara la rebaja del IVA de la que se han beneficiado otros alimentos con una cesta de la compra estaba totalmente disparada.

La combinación de todos estos factores se ha traducido en un descenso de las ventas, que ha arrastrado en la caída a buena parte de los mayoristas.

Las cifras lo prueban. En 2023 la lonja de Mercazaragoza comercializó 24.400 toneladas de pescado y marisco. En 2007 había comercializado más de 41.000 toneladas. Y aunque en los dos años anteriores a la pandemia las ventas experimentaron una notable recuperación hasta los 35.000 toneladas, los últimos ejercicio este dato no ha hecho más que bajar.

"El cambio en los hábitos de consumo ha sido brutal", insiste Escobar, que recuerda que el consumo de pescado se ha desplomado un 30% desde 2008. Las familias jóvenes apenas lo toman, los niños mucho menos y los clientes fieles de las pescaderías son los consumidores de mayor edad.

Pero Escobar, que recuerda que el pescado es el alimento que menos se encareció el pasado año, está convencido de que hay tiempo para reaccionar. "Nos hemos quedado estancados en pensar que estamos haciendo un buen trabajo, pero nuestra obligación como gremio es difundir las bondades que tiene el pescado, porque nosotros vendemos salud", detalla.

Y él ha sido el primero en recoger este guante. "Yo lo hago constantemente en mis redes sociales", explica el mayorista, que reitera que el pescado "no solo es la proteína animal más beneficiosa para el organismo, sino que además es la que menos huella de CO2 deja en el planeta".