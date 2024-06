Favorecer la empleabilidad con fondos europeos: "Viene bien adquirir experiencia y mejorar el currículum"

Impulsar la generación de empleo, con medidas de apoyo a a la formación de jóvenes y de otros colectivos a los que bien viene un espaldarazo para integrarse mejor en el mercado laboral, forma parte de esas políticas de cohesión de la Unión Europea que se materializan con fondos económicos importantes. Pieza básica de esta apuesta es el Fondo Social Europeo Plus, que está permitiendo al Gobierno de Aragón llevar adelante con esa cofinanciación programas que están dando resultados que vale la pena reseñar.

El departamento de Economía, Empleo e Industria del Ejecutivo autónomo ha querido resaltar lo que se está haciendo en este capítulo y de la mano de la consejería de Hacienda celebró esta semana la jornada ‘Operaciones de importancia estratégica. Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+), Aragón 2021-2027, en el que se dio cuenta de tres programas que gestiona el Inaem con 11,5 millones de euros de esos fondos para alcanzar un presupuesto de 28,8 millones de euros.

«Se habla siempre del bajo grado de ejecución y retraso, yo creo que nosotros en Aragón estamos de enhorabuena porque a día de hoy, en una fase en la que el programa acaba de empezar a andar, podemos decir que estamos ya cerca de un 25% de ejecución, asegurado un 17% y cerca de ese 25%, lo cual es un éxito», apuntó durante esa jornada Isabel Martín Retortillo, directora general de Financiación y Fondos Europeos del Gobierno autonómico.

«Estamos muy satisfechos de que el Fondo Social Europeo Plus haya elegido tres operaciones de importancia estratégica llevadas a cabo por el Inaem en esta senda para el periodo 2021-2027», apuntó por su parte Ana López Ferriz, directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo. De esa manera hacía referencia al programa Jovem, al del fomento del empleo autónomo y al de la formación de digitalización para personas empleadas o desempleadas que se imparte en el Centro de Tecnologías Avanzadas del propio Inaem.

En 2023, el programa Jovem destinó 2,22 millones de euros a favorecer la empleabilidad, la mejora de competencias profesionales y la adquisición de experiencia laboral de personas jóvenes que estén desempleadas e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El año pasado, según indicó López Ferriz, 500 personas fueron contratadas a través de este programa. 69 fueron las entidades beneficiarias que contrataron a estos jóvenes, con un coste medio de subvención de unos 13.000 euros por persona. «Hablamos de jóvenes menores de 30 años a los que se les ayudó a mejorar su empleabilidad con estos contratos de diez meses de duración», precisó la directora gerente del Inaem.

Para 2024, según ha informado el departamento de Economía de la DGA, el programa Jovem tiene un presupuesto de 2,5 millones. El 60% corresponde a fondos del Gobierno de Aragón y el porcentaje restante lo aporta el Fondo Social Europeo Plus. Con esta iniciativa se espera poder contratar a 266 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que al menos 133 consigan empleo en seis meses después de finalizar el programa.

Los beneficiarios de esta iniciativa, apuntó López, son las entidades locales, las instituciones públicas, entidades sin ánimo de lucro y las personas que durante diez meses tienen un contrato laboral y mejoran su empleabilidad de cara el futuro.

La responsable del Inaem citó el caso de una chica arquitecta que trabajó en el ayuntamiento de Mallén. Esta localidad no tenía la posibilidad de sacar una plaza para ella y por tanto no podía quedarse a trabajar en esa administración, pero haber estado la posiciona mejor para después. «Le abre puertas en el territorio, mejora sus competencias, sus habilidades, y aunque no puede quedarse ahí, se ha capacitado y mejorado su empleabilidad, que es el objetivo que persiguen estos fondos», añadió López.

Apoyo a autónomos

El programa de fomento y consolidación de la actividad de autónomos, indican desde la DGA, que fomenta también el relevo generacional, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros (200.00 son de fondos estatales y el resto corresponde a fondos del Gobierno de Aragón y del FSE+ en un 60% y 40% respectivamente). Con estas acciones se quiere llegar a un mínimo de 320 desempleados, de los que 256 podrían llegar al autoempleo mediante un proyecto propio. En 2023 se subvencionó a 515 personas con un presupuesto de 1.520.160 euros.

El tercer proyecto del que se habló en la jornada organizada por el Inaem está centrado en la formación en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), un ámbito en el que hacen falta muchísimos profesionales en Aragón. Desde hace muchos años, tanto las empresas que trabajan en este sector como las que desarrollan su actividad en otros frentes están reclamando a personal formado en este campo. Las universidades y otros centros de formación no están capacitando al número de profesionales que necesita el tejido empresarial de la región, obligado a adaptarse a la creciente utilización de herramientas digitales.

En este escenario se desarrolla este programa con apoyos del Fondo Social Europeo Plus, que va dirigido tanto a personas empleadas como a desempleadas. «El objetivo es el de la actualización de los profesionales a las necesidades del mercado laboral con programas de formación especializada en áreas económicas de continua evolución e innovación», indican desde el departamento de Economía, Empleo e Industria.

La formación se lleva a cabo en el Centro de Tecnologías Avanzadas del Inaem y en esta operación se destinan 705.292 euros para formar a 948 personas en herramientas TIC, de las que al menos 884 obtengan una cualificación tras su participación en el proceso de formación. En 2023 se realizaron 58 cursos de 15 tecnologías con un presupuesto de 779.315 euros, con los que llegaron a 925 personas. El 60% del presupuesto fue asumido con fondos del Gobierno de Aragón y el porcentaje restante del FSE+.

«La clave en el Fondo Social Europeo Plus es ser un instrumento que mejora el empleo, que mejora la inclusión social y que mejora sin lugar a dudas la educación en toda la comunidad autónoma», expresó convencida a modo de resumen Ana López Ferriz.

La experiencia de Marta e Irene

Marta Siurana, graduada en Trabajo Social, había tenido varios empleos, pero ninguno a jornada completa. El programa Jovem le ha permitido por primera vez acceder a uno, acorde con su formación, en concreto en el centro sociolaboral que la Fundación Federico Ozanam tiene en la calle Boggiero de Zaragoza. «Estoy muy contenta, en este sector se exige siempre mucha experiencia previa, así que me ha venido bien adquirirla y así mejorar el currículum», señala. Con 28 años, cumplía perfectamente los requisitos (ser menor de 30, menos de quince años cotizados), así que tras recibir la oferta a través del Inaem, superó la entrevista que le hicieron y le llamaron para incorporarse al puesto en junio de 2023. Aunque el contrato era para 10 meses, continúa a fecha de hoy, pero ya está agotando las últimas semanas. En este tiempo ha prestado atención a jóvenes y a mayores, al principio con el apoyo de dos compañeras a las que consultaba dudas y luego ya como una más.

En situación similar está Irene Casanova, que antes había trabajado con el Banco de Alimentos y en Proyecto Hombre y que en el centro de la Fundación Federico Ozanam ha desarrollado funciones en el área de vivienda, realizando gestiones de alquiler social para familias con necesidades y abordando también temas de educación. «Estoy muy contenta, con la entidad y con la gente con la que he trabajado», afirma.

«Echamos mano de este programa porque cumple dos funciones perfectamente: para nosotros son refuerzos que nos permiten hacer más cosas, con más personas, y por otro lado hace que la gente obtenga una experiencia laboral muy interesante», reseña José María Lamana, responsable de Acción Social de la Fundación Federico Ozanam.

«Programas como este nos dan la posibilidad de conocer a gente que más tarde podría sumarse a nuestra plantilla de modo estable», apunta Lamana, que asegura que muchas de las personas que trabajan con ellos entraron a la entidad por vías como ésta. Los perfiles que más se demandan en esta fundación son los de trabajadores sociales, psicólogos y personal laboral.

En el programa Jovem del periodo juio 2023-mayo 2024, la Fundación Federico Ozanam empleó a ocho personas, entre ellas Marta Siurana e Irene Casanova. Ahora mismo está en la fase de selección para una nueva temporada (2023-24), pero contará con menos personas, cuatro.

La academia de inglés de Jessica Gracia

Jessica Gracia llevaba muchos años ejerciendo como profesora de Inglés en el barrio del Actur de Zaragoza. Después de estudiar Magisterio en lengua extranjera en Zaragoza, volvió a la capital aragonesa y empezó a dar clases en centros por cuenta ajena. «Tenía idea de abrir una academia de inglés desde hace años», recuerda, si bien el salto definitivo lo ha dado con el apoyo del programa para autónomos que gestiona el Inaem con cofinanciación de fondos europeos. «Este apoyo me ha dado la tranquilidad para empezar», añade en referencia a su inclusión en el programa, para la que contó con el respaldo de la fundación El Tranvía.

«No empezaba de cero, llevaba mucho tiempo dando clases en el barrio, así que comencé en septiembre de 2023 y no me ha ido mal», cuenta Gracia, que por las mañanas ayuda a mejorar la destreza en la lengua de Shakespeare a universitarios y trabajadores, al mediodía trabaja a veces con alumnos de Maristas, colegio que está a un paso de su academia, y por la tarde da clases ya a los chavales. A diario atiende a una media de 30 alumnos.

La subvención conseguida con este programa del Inaem le obliga a estar dos años de alta, lo que ella cumplirá sin problemas porque no le va mal. «La gestión para entrar en el programa fue muy fácil, sin problemas, yo recomendaría a autónomos que estén en una situación como la mía que participen en este programa», señala. En su caso, haber obtenido este apoyo (de 3.000 euros, a los que se suman 300 por ser mujer) le ha dado la tranquilidad de afrontar el verano al descubierto, como suele ocurrir a profesores que trabajan 9 o 10 meses al año y que luego están obligados a ir al paro.

Jessica Gracia ha abierto una academia de inglés en el Actur. Toni Galan

La academia de esta emprendedora se llama ‘Take it easy’ y en ella se aprecian motivos británicos claramente reconocibles, tanto en la cortina de la fachada como en el interior del centro. El buen hacer de esta profesora de inglés y su carisma han hecho que el ‘boca a boca’ funcione y alumnos no le faltan. No se ha planteado de momento impartir alguna otra lengua, y en estos días prepara un viaje con alumnos a Edimburgo de carácter lúdico pero que servirá para la práctica del inglés, aunque este sea con el peculiar acento de los escoceses. En verano, la academia estará en funcionamiento con cursos intensivos, aunque ya sin aquellos alumnos que reprobaban en junio y recuperaban en septiembre.