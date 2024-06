La campaña de verano creará más empleos en Aragón, pero sin llegar a cifras prepandemia

El mes de junio se incluye entre los que se empieza a notar movimiento de ofertas laborales de la campaña de verano. Este año, desde el sector de la contratación temporal se espera un aumento de actividad, aunque las empresas alertan de que aún podría ser mayor si no fuera por la falta de profesionales.

La primera en lanzar previsiones de contratación ha sido Randstad, que calcula que Aragón registrará 16.715 contratos, un 9,8% más que hace un año. Por provincias, Zaragoza tendrá 11.710 firmas (un 9,4% más respecto al año anterior), Huesca 3.400 (8%) y Teruel más de 1.600 (17%). "A nivel nacional Randstad prevé que la campaña veraniega generará alrededor de 600.000 contratos, un 12,4% más que el año anterior", indica el último informe de la empresa de trabajo temporal (ETT). . "Este volumen es inferior al registrado en prepandemia, en 2019, cuando se firmaron más de 621.000 contratos, pero roza los máximos históricos de la serie estudiada", indican desde Randstad.

Para llevar a cabo este análisis, se ha tenido en cuenta los datos de los sectores de comercio, transporte, turismo, hostelería y entretenimiento, "que son los que tradicionalmente impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo", señala el estudio

Hostelería y logística

"Nosotros ya estamos en campaña", explica Herminia Lombarte, directora de Adecco en Aragón. "Va por sectores", indica, en cuanto a la fecha de inicio y la duración de este periodo de mayor contratación temporal. "En hostelería llevamos ya desde el mes de mayo porque comienzan las comuniones, bodas y eventos de empresas desde finales de abril y en mayo", pone como ejemplo de uno de los sectores que más ofertas concentran estos meses. "En hostelería tenemos la campaña de mayo a octubre, calcula, ya que en verano se refuerza también de cara a las vacaciones", explica. Se trata de un periodo de contrataciones temprales "más largo" que otros concentrados en unas semanas como Navidad o Semana Santa.

Entre los sectores donde se publican más ofertas se encuentra la gran distribución y la logística. Las empresas del primero buscan puestos de atención al cliente y de reposición, mientras en las segundas hay vacantes para trabajos de almacén y preparación de pedidos.

En el sector agrario, el más activo en estas fechas, "hemos visto que los meses anteriores ha crecido y es debido a que gracias a que el clima se ha comportado bien, este año todo indica que va a ser más larga y de más intensidad", apunta Jóse Juan Arcéiz, secretario general de UGT Aragón. El año pasado la mala climatología, con el pedrisco que arrasó algunas cosechas, hizo que la campaña fuera corta. "De momento, acompaña el tiempo", señala.

La campaña supone también la pérdida de empleos que finalizan con el curso escolar, pero que encuentran cierta compensación. "A pesar de que ahora caerá la actividad en educación y sanidad por el verano, va a crecer en administración y servicios", añade Arcéiz. Las contrataciones temporales aumentan en ayuntamientos para atender servicios como las piscinas municipales.

En el repaso por sectores apunta que "el industrial llega al verano en plena actividad", después de haber crecido a lo largo de todo el año "y nada indica que vaya a cambiar después del verano". Solo quedaría la duda del impacto de la pérdida de dos modelos en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Falta mano de obra

"La impresión que tenemos es que va a ser un verano más o menos como el año pasado, con una campaña importante porque sí que hay demanda, otra cosa es que se traduzca en contratos porque no hay tanta gente como se desearía", confiesa Carmelo Pérez, secretario general de Cepyme Aragón. La bolsa de candidatos no es amplia con una tasa de paro en Aragón del 8% y 53.900 parados según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la del primer trimestre. A mitad de abril, desde la patronal CEOE ya se advirtió de que las empresas aragonesas necesitaban cubrir más de 21.000 vacantes de empleo en estos meses, el 20% para puestos no cualificados. "Estamos rozando el pleno empleo", considera Pérez.

Lombarte coincide en que sigue habiendo dificultad para encontrar candidatos para determinados puestos. En general, el balance en la evolución del mercado de trabajo en lo que va de año es "positivo", pero reconoce que "hoy en día el problema que nos encontramos es que no tenemos los perfiles que se ajusten al 100% de las empresas".

En esta época "todo el mundo tiene una cierta esperanza en los estudiantes que acaban este mes", apunta Pérez, en cuanto a más mano de obra que se incorpora en vacaciones. "Ojalá todo vaya bien", pero cree que hacen falta medidas para aumentar los trabajadores que encajen. "Sigue siendo una locura todo lo relacionado con hostelería y turismo porque la gente tiene ganas de gastar, la demanda está, pero el problema es que no hay una oferta", indica el portavoz de las pymes. En este sentido, desde el sindicato UGT, su secretario general, José Juan Arcéiz, añade "el problema de la vivienda en el Pirineo".

De ahí que señale que "donde no hay problemas habitaciones, no hay problemas en la hostelería". El líder sindical considera la escasez de alojamientos y a precios razonables "un problema serio que se va a tener que abordar" porque si no "no va a haber trabajadores". Los elevados alquileres vacacionales se estarían conviertiendo en una barrera para atraer trabajadores, como ha ocurrido en zonas turísticas costeras. "Te dejas más de la mitad del sueldo en una vivienda y no es una opción vivir en una caravana o un camping", considera.

Pese a la llegada de estudiantes a las oficinas de empleo, la necesidad de profesionales con experiencia persiste. "En perfiles de camarero puede haber menos dificultad ahora, pero en cocineros es más complicado encontrar", pone como ejemplo Lombarte.

Del lado de los candidatos, "a parte el perfil de todo el año, en verano el perfil es de estudiante, personas que quieren ganar un dinero para luego mantenerse durante el año o un extra para irse de vacaciones", resume. En algunos casos se trata de "personas que en sus empresas tienen fiesta y ese mes o tres semanas de vacaciones, nos dicen que les avisemos si surge algo esos días", asegura.

Desde Adecco consideran que esta época es una puerta de entrada a una emprea "más fácil" ya que "si tienes un buen desempeño vas a tener muchas posibilidades de quedarte porque hay mucha demanda de trabajo".

Entre las empresas que buscan trabajadores de verano se encuentra la cadena de tiendas El Rincón. "Muchos nos utilizan como primer empleo", reconocen desde la enseña aragonesa que estos días tiene abierto un proceso de selección de 60 vacantes para el verano. "Siempre tenemos ofertas durante el año", pero "en verano hacemos una selección más grande porque la gente se va de vacaciones", añaden. A las oferta suele acudir "gente joven que quiere trabajar tres meses y ganarse un dinero", comentan. Para ello, empiezan ofreciendo contratos "a partir de 20 horas, ampliable". Entre los problemas que encuentran es que no siempre los candidatos "tengan los tres meses disponibles" porque se reservan días para vacaciones. En su caso, afirman que es posible seguir más allá del verano.