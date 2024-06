La CHE declara "situación excepcional por sequía extraordinaria" en las cuencas del Huerva y el Guadalope

El pasado 9 de abril la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) declaraba el final de la situación excepcional por sequía prolongada en la unidad territorial del Bajo Cinca, poniendo así fin a la dura sequía que atravesó la cuenca del Ebro el pasado año. Parecía que lo peor había pasado, pero la falta de precipitaciones que sufre especialmente la margen derecha y la provincia de Teruel vuelve a hacer saltar las alarmas.

Y aunque desde el organismos de cuenca se matiza que la situación es "mucho más favorable" en toda la cuenca que la del pasado año, la campaña "no va a estar exenta de problemas" respecto a las sequía. De hecho, el informe mensual de estado de indicadores a 31 de mayo de 2024, evidencia una "acuciante falta de lluvias" en la margen derecha del Ebro y, especialmente, en la parte aragonesa.

Esta situación ha llevado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, a declarar este viernes la "situación excepcional por sequía extraordinaria" en la cuenca del Huerva y en la del Guadalope (alto y medio).

Aunque la margen derecha no sufrió especialmente la ausencia de lluvias durante 2023, ambas unidades territoriales, han explicado desde el organismo, se encuentran en situación se sequía prolongada (tres meses con precipitaciones inferiores a los que es habitual) desde septiembre del pasado año. Además la cuenca del Huerva está en emergencia por escasez (las reservas no son suficientes para atender las demandas) desde hace siete meses. De hecho, a fecha de 12 de junio, el embalse de Las Torcas apenas contiene 1,53 hm3, que equivale al 22,9 % de su capacidad total, y el de Mezalocha cuenta con 0,78 hm3, el 24,9 % de su capacidad total. Aunque en esta zona el número de hectáreas no es muy elevado, la preocupación es destacada puesto que en la campaña pasada tampoco pudieron regar.

Similar es la situación en el Guadalope, que riega alrededor de 20.000 hectáreas de las provincias de Teruel y Zaragoza con gran presencia del cultivo de melocotón con denominación de origen Calanda. Se encuentra también en situación de emergencia por escasez desde el pasado mes de abril y sus embalses suman un acumulado de 56,45 hectómetros cúbicos, es decir, solo un 22,4% de su capacidad total.

En ambos casos, y dados estos escasos volúmenes si no hay aportaciones de agua adicionales, ambas cuencas van a sufrir prorrateos significativos en la campaña de riego del 2024, advierten desde la CHE.

Sondeos de urgencia

De hecho, ha recordado el organismo de cuenca, en la unidad territorial del Guadalope ya se están realizando sondeos de urgencia para garantizar el abastecimiento en determinadas localidades turolenses, entre ellas La Iglesuela del Cid, Cantavieja o Mirambel, se está suministrando agua con cubas en varias localidades de la cabecera, se han establecido restricciones al uso del agua urbana y ya se ha limitado el riego de huertos que comparten la toma con los abastecimientos. Los turnos de riego para los regadíos también se han modificado, pasando de dos a tres semanas.

La complicada situación en la que se encuentran hoy en día estas dos unidades territoriales y la constatación de que "por delante queda afrontar una campaña muy complicada por falta de lluvias", el presidente de la CHE ha resuelto declarar la "situación excepcional por sequía extraordinaria" en ambas cuencas aragonesas. Preocupa también las dificultades de otras zonas como la cuenca del Ciurana, en Tarragona, en la que la Confederación está realizando un seguimiento específico de la situación y se están producido restricciones muy severas. En la parte aragonesa la cuenca de Aguas Vivas y la del Martín están en situación de sequía prolongada.