Ford plantea un ERE de 1.622 trabajadores en la fábrica de Almussafes, el 35% de la plantilla

La dirección de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) ha trasladado a los sindicatos que el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la factoría afectará a 1.622 trabajadores, el 35% de la plantilla, de los que 626 serían bajas incentivadas con carácter definitivo y 996 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027, año en el que está previsto el lanzamiento del nuevo vehículo multienergía que fabricará la planta.

Así lo han explicado los sindicatos después de la reunión consultiva mantenida este miércoles, en la que se ha constituido la comisión negociadora del ERE propuesto por la empresa. La compañía ha entregado a los sindicatos la documentación con la cifra del excedente de personal, que se concentra principalmente en la planta de vehículos donde afectaría a 1.199 trabajadores.

Este nuevo expediente en la fábrica, que actualmente cuenta con una plantilla de unas 4.700 personas, supera el número de trabajadores afectados por el ERE que se cerró en abril del año pasado. En aquella ocasión, fueron 1.124 los empleados que dejaron la factoría valenciana a través de planes de prejubilaciones y un programa de salidas incentivadas. Además, es el cuarto ERE en Almussafes desde que Ford inició en 2018 su reestructuración en Europa.

La multinacional ha explicado que "en la planta existe actualmente un excedente de personal de alrededor de 1.600 empleados". "De estos 1.600 empleados, se estima que aproximadamente 600 son estructurales, mientras que se podría negociar una solución de transición para otros 1.000, hasta que comience la producción del nuevo vehículo", ha expuesto la empresa en un comunicado.

Así, Ford ha asegurado que está "comprometido a trabajar constructivamente con la representación legal de los trabajadores y los gobiernos nacional y regional para encontrar todas las oportunidades posibles para reducir el impacto en los empleados de Ford, sus familias y la comunidad local".

Las condiciones económicas de estas nuevas salidas deberán concretarse en las próximas reuniones de la comisión consultiva, con un plazo máximo de 30 días. UGT ha explicado que no volverá a la mesa de negociación hasta haber celebrado su asamblea de afiliados el próximo sábado día 15, por lo que la siguiente reunión se producirá el lunes día 17. STM-Intersindical estudiará la memoria técnica presentada para valorar su postura.

"Arbitrar soluciones transitorias"

El presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel (UGT), ha reclamado que "hay que arbitrar soluciones transitorias viables" y ha pedido que el Gobierno active el mecanismo RED. Considera que "la empresa tampoco iba a tener ningún inconveniente en mostrar su disponibilidad y en poner también la parte que le toque", ha añadido Faubel, que considera que el ERE "no es una buena noticia, lógicamente, pero sí es una mala noticia que veíamos venir".

Faubel ha señalado que se deben "pactar fórmulas" para que las 626 salidas de "carácter definitivo" sean bajas incentivadas. Respecto a las otras 996, ha indicado que la propuesta de Ford es la "idílica para esta y cualquier empresa, es despedir con 20 días por año, máximo una anualidad, y el compromiso de recontratar o tener la preferencia para contratar en 2027".

Esta propuesta para UGT es "inaceptable" y "algo demasiado lejano, demasiado complicado y con no demasiadas garantías". "No es la solución sobre la que vamos a trabajar, sino otras que discutiremos en unas asamblea de afiliados", ha apuntado.

Faubel ha afirmado que a partir de 2027 la fábrica tendrá "mucho empleo" y "mucha actividad". Por ello, cree que "se pueden encontrar soluciones" y "aquí no se va a hacer ninguna barbaridad". Ha indicado que se pueden pactar "fórmulas" para que los empleados "no se desenganchen hasta 2027". "Si no, sí que tendremos un problema realmente importante y no creo que el escenario sea ese ni creo que la compañía esté ahí", ha apostillado.

Por su parte, desde STM-Intersindical han detallado que el expediente afecta a 1.199 personas del área de vehículos, un 30%, y a 423 empleados de la planta de motores, el 60%, donde se quedaría un turno en montaje de motores y turno y medio para mecanizados. Las causas principales, ha señalado el sindicato, son el cese de producción de la furgoneta Transit el pasado abril y que el motor EcoBoost "se va a producir en origen en Estados Unidos", por lo que esta planta perderá un 60% de producción.

El ajuste de personal es "para lo que queda de 2024, 2025 y 2026", pero en 2027 la dirección prevé la contratación de 966 personas. En ese sentido, ha recalcado que lo que propone la dirección en ese momento es "una contratación prioritaria, que no un compromiso de contratación".

El portavoz de STM-Intersindical en Ford Almussafes, Daniel Portillo, ha calificado de "bomba terrible" el anuncio del ERE y espera que se pueda reducir el número de salidas, al tiempo que ha rechazado la indemnización de 20 días por año de despido objetivo. "Vamos a proponer que los despidos sean siempre voluntarios, que no haya salidas traumáticas y que por supuesto hagan lo que tengan que hacer para que los ERE no sean posibles o el número sea el menor posible", ha dicho.

Portillo ha lamentado que en 2015 la fábrica tenía una plantilla de 8.000 trabajadores y, de cumplirse las cifras de este ERE, se quedaría en "poco más de 3.000", con una reducción total de cerca del 60% de los empleados.

Este nuevo ERE se planteó después de que la dirección anunciara el lanzamiento de un nuevo vehículo multienergía a mediados del año 2027 que se fabricará en la factoría valenciana. Se trata de un vehículo global cuya producción anual alcanzará las 300.000 unidades.

La dirección de Ford aseguró que la intención de negociar este ERE no cambia el objetivo de la compañía de fabricar este modelo. Cabe recordar que en estos momentos Almussafes solo produce el Ford Kuga, tras el cese de fabricación de la furgoneta Transit el 17 de abril. Todo ello se produce a pesar de que la planta de Almussafes, en 2022, fuera la elegida para fabricar los vehículos eléctricos de Ford en Europa, unas inversiones que la compañía ha aplazado.