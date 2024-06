El joven agricultor que muestra su oficio en redes

Javier Duque o @duquitoo_, como lo conocen sus más de 5.000 seguidores en Instagram, es un joven oscense de 25 años, natural de Fraella, que se dedica a la agricultura, pero también a dejar constancia de ella en las redes sociales. En el desierto aragonés de Los Monegros, trabaja mano a mano con su padre desde hace dos años: "Nunca me lo habría esperado. Desde pequeño veía que mi padre trabajaba muchas horas y no me llamaba nada la atención", afirma el agricultor. De hecho, Duque tenía claro que quería estudiar Informática. Pero, tras acabar la formación, no fue como esperaba y probó dos años como repartidor y almacenista. Ni la informática ni este último trabajo le hacían feliz. Fue en ese momento cuando su padre le propuso que trabajara con él: "Comencé a ayudarle sin compromiso y ya no me he movido de aquí porque estoy muy contento".

Padre e hijo, mano a mano

Por ello, gran parte de haber encontrado su sitio se lo debe a su padre: "Tengo mucha suerte. Desde el primer momento que supe que quería estar aquí, me dio los mandos", relata el joven agricultor, quien también recuerda las palabras que le dedicó: "Quiero que aprendas lo que es la empresa, a gestionar. Yo te aconsejaré, pero la gente joven tenéis que coger los mandos y aprender". Sin él, Duque es consciente de que llevar una explotación propia sería "casi imposible".

La lucha contra el abandono

El tiempo que lleva trabajando la tierra monegrina le ha mostrado la "complicada" situación, presente y futura, a la que se enfrenta el sector primario. "En estadísticas, la media de edad es muy alta, es un sector que, si no viene de familia, es muy difícil entrar; el precio de los terrenos es muy elevado y es muy complicado ascender y expandirse, sobre todo, con grandes empresas como competidoras", asegura el joven agricultor, cuya condición le hace ver el futuro más claro: "Lo que necesita ahora el campo son ayudas para que la gente joven pueda entrar". No obstante, otro de los frentes que batalla la agricultura, según Duque, es la falta de promoción del oficio. "Desde el instituto no es una profesión que se muestre, la agricultura está como un negocio abandonado del pueblo".

"Pensé que estaría bien enseñarle al mundo la agricultura. Da la sensación de que es un sector olvidado"

Las redes sociales como foco

Por todo ello, lo que comenzó como una recopilación del proceso de "apañar una maquinaria que nos salió rana para ver cómo cogía forma", acabó sumergiéndolo en otro proyecto. "El vídeo tuvo muchas visualizaciones. Entonces, pensé que estaría bien enseñarle al mundo la agricultura. Últimamente, da la sensación de que es un sector olvidado. Parece que la gente encuentra los alimentos en el mercado y ya. Así que, pasé a publicar mi día a día y es gratificante ver cómo a la gente le gusta lo que haces", relata. El objetivo de @duquitoo_ es promover la agricultura desde el foco de la juventud: las redes sociales, para hacer llegar un mensaje: "Que no somos unos paletos. El campo está muy modernizado y emplea mucha tecnología. Hay que enseñárselo al mundo, que la juventud tenga interés y no todo sea estudiar para abogado y médico", reivindica el joven agricultor.

Sus vídeos del día a día, de entrevistas a otras empresas del sector y de explicaciones sobre la situación del campo no solo lo han llevado a sumar más 5.000 seguidores en tan solo unos meses. Los Premios Aragón Influye reconocieron su labor el mes pasado: "Fue una emoción increíble, me temblaban hasta las piernas. El sector primario no se promueve y que te den un premio así en una categoría que no es propia del campo es muy gratificante".

Ahora, quiere unir la informática y la agricultura, de la que espera vivir el resto de su vida: "El saber no ocupa lugar. De todos los trabajos me he llevado enseñanzas que ahora veo que puedo aprovechar", asegura el agricultor.