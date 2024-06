Un empresario zaragozano recupera 120.000 euros como afectado del cártel de camiones

Un juzgado de Zaragoza ha reconocido a un empresario de transporte el derecho a ser indemnizado por haber sufrido los efectos del llamado cártel de camiones que fue sancionado por la Unión Europea (UE) en 2016. Las autoridades de Competencia acusaron a una larga lista de fabricantes de llegar a acuerdos años antes para subir los precios de venta. Esta es una de las últimas sentencias que se han dictado a favor de un comprador. La resolución incluye una compensación por el daño causado.

La UE consideró probado que durante 14 años, desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011, y en todo el espacio económico europeo, hubo un pacto de precios entre DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y MAN. Este tenía por objetivo acordar el encarecimiento de los camiones "y la repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones" que se habían fijado hasta el año 2004, según recuerda la sentencia dictada ahora por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza. En 2016, las autoridades de Competencia europeas señalaron que "al menos desde agosto de 2002 se mantuvieron conversaciones a través de filiales alemanas que, en diversos grados, informaron a sus centrales", en referencia a la actuación de los fabricantes.

El empresario zaragozano presentó una acción de resarcimiento de daños y perjuicios por la responsabilidad extracontractual del fabricante, incluido en la lista del grupo de infractores. En este caso, el juez condena a Renault Trucks a indemnizarle con el 5% del precio que pagó por varios vehículos, que alcanza los 120.000 euros, de los que 68.000 corresponden a la compensación y el resto a los intereses desde la adquisición, según los cálculos de su abogado, Juan Jiménez, socio del despacho zaragozano Atland. El fabricante se encuentra en plazo para recurrir.

Los argumentos del fabricante

La marca de camiones argumentó durante el juicio, como ha ocurrido en otros casos similares, que no existió tal acuerdo de precios sino que solo se produjo un "intercambio de información" y que el plazo para reclamar había prescrito. El juez no reconoce ninguno de ambos extremos. Este entiende que "no procede" acoger la excepción por prescripción y detalla que el plazo de un año que fija el Código Civil en estos casos (artículo 1.968) "no puede tener como referencia la fecha de la publicación de la nota de prensa de la Comisión, 16 de julio de 2016, sino la publicación en el Diario Oficial de 6 de abril de 2017".

Por todo ello, considera que la fecha debe alargarse porque "la nota de prensa o el contenido de la página web carecen de relevancia jurídica". Entre sus argumentos ve "esencial" que este comunicado "no permite al agraviado tener un conocimiento pleno de todos los datos necesarios para el ejercicio de la acción". Así, en él no aparecía la lista de las empresas concretas que formaron parte del cártel sino solo "las marcas de los camiones". Esta solo se difundió en el citado diario oficial.

En la sentencia se remite a otras resoluciones como la dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza en 2020 en la que se pronunció en términos similares y, sobre todo, a la resolución dos años después del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que mantuvo dicha fecha y el plazo de cinco años a partir de ella. La Audiencia también había destacado que se intercambiaron listas de precios y programas informáticos para comparar ofertas con el objetivo de "restringir la competencia" mediante un "plan conjunto que falsea las reglas del juego".

El fabricante alegó también que el empresario zaragozano no había demostrado el pago del camión porque solo se presentaron los datos del Registro de Tráfico. Pese a ello, el juez considera que este es "prueba suficiente" de la titularidad del vehículo y de su adquisición "a título oneroso", es decir, a cambio de un precio. Además, recuerda que quien niega que el dueño ha pagado dinero es el que tiene que acreditar que fue así.

Pruebas periciales para calcular el daño

El juez reconoce la dificultad para valorar las pruebas periciales, un elemento fundamental para cuantificar el daño. En este caso, no se decanta totalmente por ninguna de las que presentaron ambas partes, por lo que otorga el "empate técnico" entre los informes. Se basa para el cálculo en factores como la duración del cártel, la intensidad del mismo, el territorio geográfico, el carácter supranacional y las cuotas de mercado. Para calcular el porcentaje de "beneficio ilícito" por la subida de precios, que se plantea entre un 3% y un 23%, opta por una restitución al daño a la baja, debido a la "indefinición" de estos casos. De ahí que fije un 5% más los intereses desde la fecha de adquisición, que se produjo a través de la fórmula de arrendamiento financiero o 'leasing'.

Desde el despacho zaragozano explican que en las sentencias que se han ido dictando en estos años, la cuantificación del daño "ha ido variando entre el 5% y el 16% aproximadamente". En junio de 2023, el Tribunal Supremo "consideró correcto cuantificar el daño en el 5%, si bien abre la puerta a que otras pruebas puedan justificar porcentajes distintos (superiores o inferiores)", precisa Jiménez. Todavía quedan resoluciones pendientes que irán aclarando más cuestiones en estos casos. En febrero de este año el TJUE confirmó la multa a Scania, otro fabricante sancionado, pero que fue el único que no reconoció los hechos y prefirió recurrir. Con esta sentencia algunos expertos sostienen que se abre un nuevo plazo de cinco años.

El fallo repasa que los productos afectados por la infracción son los camiones "con un peso entre 6 y 16 toneladas", considerados "camiones medios" y los de más de 16 toneladas o "pesados" tanto rígidos como cabezas tractoras. No se incluye el servicio postventa, garantías, camiones de seguna mano ni otros servicios.