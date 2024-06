El truco de Hacienda para conseguir cita previa para la Renta

El servicio de confección de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de la propia Agencia Tributaria sigue siendo muy demandado por algunos colectivos que buscan ser atendidos por un funcionario, aunque la presentación por internet es mayoritaria y se va ampliando la que se hace por la app móvil y el teléfono. Esta semana ha comenzado la atención presencial en las oficias de Hacienda, para lo que es necesario acudir con cita previa. En algunos momentos, sobre todo, en estos primeros días, hay ciudadanos que tratan de concertar día y hora tienen dificultades para conseguirlo. La propia Administración cuenta cómo lograrlo.

El principal problema es que el contribuyente llame y llame por teléfono y no consiga que le atiendan o que le den cita. En estos días hay "saturación" de las líneas en algunos momentos y desde los teléfonos de cita previa se deriva a internet o al servicio Le llamamos que permite hacer la renta por teléfono sin desplazarse a las oficinas. En ocasiones, el mensaje que se traslada es de que "no hay citas" en una localidad determinada. Esto no es del todo cierto.

El sistema de citas de Hacienda

"La asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención", han recordado desde la Agencia Tributaria en el último balance de campaña coincidiendo con el inicio de la atención presencial. Así, explican que "si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes".

En todo caso, la propia Agencia da el truco para conseguir finalmente cita. Si se prefiere ir a las oficinas habrá que seguir intentándolo otros días ya que volverá a haber huecos disponibles. Desde Hacienda se decantan más por "no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el Le Llamamos, que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda". El usuario tampoco debe fiarse y esperar a los últimos días de campaña.

En cualquier caso, tanto si se opta por ir a las oficinas como por usar el servicio telefónico, se pide que no se desperdicien fechas. "Al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, los ciudadanos que decidan no hacer uso de su cita, deben anularla por cualquiera de las vías habilitadas", se añade desde Hacienda.

En parte, el hecho de que las citas salgan de forma progresiva se debe a que la experiencia de otras campañas apuntaba que muchas de ellas no se usaban. "En años pasados, cuando las citas se concertaban con más de una semana de antelación, el contribuyente no se presentaba en más de un 25% de los casos", según las estadísticas del fisco.

Desde la Agencia recuerdan que además de las oficinas y la atención telefónica, se puede hacer a través de videollamada en algunos ayuntamientos.