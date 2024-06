Los apartamentos en las playas 'aragonesas' van "como un tiro": precios y previsiones

Las conocidas como playas 'aragonesas' han remontado el vuelo en su mercado inmobiliario. Las empresas de la zona de la Costa Dorada han mantenido un buen nivel de actividad durante este año y la venta de apartamentos para segundas residencias ha ido "como un tiro". Salou, Tarragona o Cambrils siguen siendo los destinos favoritos de los aragoneses, que no deberían esperar a que bajen los precios para alquilar allí una vivienda este verano, ya que no se prevén "ofertas de última hora".

Salou, Peñíscola, Cambrils, Oropesa de Mar y Tarragona en general son las localidades elegidas habitualmente por los aragoneses para establecer allí su segunda vivienda. Brisasol es una inmobiliaria con oficinas en Zaragoza y Salou y su director, Joaquim Cristiá, asegura que el mercado de la Costa Dorada "ha funcionado bien" en términos de compraventas durante los últimos meses. "No hemos notado el incremento de los tipos de interés, lo que es una buena noticia, y se producen transacciones en línea con el año anterior", añade.

Mientras el mercado está animado, el turismo en la Costa Dorada bate récords. "Ha habido un incremento importante. Está funcionando bien este año, y hemos notado un repunte del mercado aragonés. Es algo que nos gusta, porque es de proximidad y mucha tradición", comenta Cristiá. El interés de los aragoneses por localidades como Salou decayó en la época del procés. Las inmobiliarias de la zona detectaron una fuerte caída de las compras por parte de los vecinos de Aragón, además de un batacazo en el turismo. Muchos se interesaron, entonces, por la zona de Castellón y Valencia, pero el apego a la Costa Dorada "ha vuelto con más fuerza". De hecho, históricamente, gran parte del turista nacional de esta parte de España proviene de las comunidades aragonesas y navarras.

Un apartamento a la venta en Cambrils por 215.000 euros, cuyo precio final es negociable. synergieimmobiliere.com

¿Cómo están los precios de la playa?

Los precios, dice el director de Brisasol, se mantienen "estables". "No bajan, pero tampoco están subiendo en exceso. Salou es una plaza estable, relativamente asequible para lo que es", explica Joaquim Cristiá. Según Idealista, el precio por metro cuadrado en este municipio durante mayo ha sido de 2.189 €, casi la misma cantidad que los meses anteriores. Es algo que "ha animado el mercado", ya que en otros lugares sí que se ha incrementado el coste. De hecho, según el último informe de la tasadora Tinsa, la costa mediterránea sufrió a principios de año un aumento de un 6,8% en un año.

No se puede decir lo mismo para el alquiler de apartamentos turísticos en la costa. "El precio ha subido en torno a un 5% para el arrendamiento de estos inmuebles", detalla Cristiá. Y es que, además, no se prevé que vayan a bajar, ya que ha habido "multitud de reservas anticipadas", lo que provocará que no se den las típicas ofertas de última hora. "Los costes de todo también han subido, por lo que el incremento no es desmesurado", explica el también director de Rentalmar. Se ofertan alojamientos por entre 25 y 40 euros la noche.

Anaïs Veciana, de Synergie Immobilière, agencia con sede en Cambrils, comenta que la actividad ha sido tal los últimos días que incluso se han quedado con poca oferta para lo que queda de verano. "Todo lo que no se había vendido en un año se ha vendido en un solo mes", declara. Han firmado operaciones con apartamentos que llevaban intentando darles una salida durante año y medio. "Nos hemos quedado sin producto", añade.

La perspectiva para Cambrils es que los precios sigan subiendo como lo han hecho los últimos meses. "Solo bajarán si hay una nueva crisis inmobiliaria. De hecho, ahora hay mucha obra nueva, lo que incrementa el coste. Muchas se venden sobre plano y las viviendas se entregarán en un año o dos", atestigua. Según Idealista, el metro cuadrado en esta zona se paga a 2.221 €.

Desde su experiencia, este año ha notado un mayor interés de clientes navarros por las viviendas en esta parte de la costa. "Del público aragonés, el sector Zaragoza ha tenido menor presencia que otros años, tanto compradores como vendendores", cuenta Anaïs Veciana.

El apartamento más deseado en la playa

El último piso que la agencia Synergie Immobilière vendió a unos aragoneses fue un apartamento de tres habitaciones en una urbanización con zonas comunes como piscina y gimnasio, por 260.000 euros. "El inmueble que más desean es de mínimo dos habitaciones, con zona comunitaria y que esté muy cerquita de la playa. No es necesario que esté en primera línea, pero sí a poca distancia andando", añade.

Apartamento a la venta en Cambrils por 185.000 euros con vistas a la playa. synergieimmobiliere.com

En su cartera todavía cuenta con un ático que cumple estas condiciones. En Cap Salou, Synergie Immobiliére comercializa un apartamento de dos habitaciones, un baño y casi 60 metros cuadrados por 185.000 euros. Tiene vistas al mar y se encuentra a escasos metros de las calas del municipio. Se encuentra, además, en una urbanización con piscina.