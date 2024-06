Primeros zaragozanos en hacer la Renta en las oficinas: "Empezamos bien la semana, la declaración nos sale a pagar"

Sin filas, sin esperas y con el trajín de contribuyentes que salían con su declaración de la Renta bajo el brazo ha comenzado la atención presencial en la campaña de la Renta en las oficinas de la Agencia Tributaria en Zaragoza. Algunos con mejor cara que otros, según resultara a pagar o devolver, y otros repasando los papeles. El primer día suele ser el más relajado y la afluencia va aumentado a medida que avanza la campaña. La sede de la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón vuelve a convertirse este año en el centro de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la capital aragonesa. Se trata de un servicio de ayuda que Hacienda ha ido reduciendo en número de días, mientras potencia otros como internet, la confección telefónica y la app móvil, pero sigue quedando un grupo de contribuyentes que prefieren ser atendidos cara a cara.

Solo se puede acudir con cita previa y es necesario a veces esperar en fila en la calle, en la puerta del edificio, donde un guardia de seguridad comprueba la lista de citados ese día. Solo esas personas pueden pasar y un poco antes de la zona de la cita. De ahí se pasa a la sala de espera y al espacio con 33 puestos de atención. En Zaragoza, los primeros en acudir este lunes habían pedido en su mayoría cita por internet en cuanto se pudo hacer (el pasado 29 de mayo) o lo había hecho un familiar por ellos. "Cogí cita a partir de las doce de la noche del primer día", explica Juan Pedro Barrill, que acude junto a su pareja, Ana Belén Bermejo. "Siempre venimos aquí", confiesa.

Aunque se maneja por internet para algunos trámites, a la hora de hacer la declaración prefiere la atención personal porque necesitan incluir unos importes y gastos de un alquiler. Confiesan que su prisa se debe a "quitárnosla de encima pronto" aunque reconocen que "hemos empezado bien la semana, la declaración nos sale a pagar". Además, no han terminado de cumplir con sus obligaciones ya que tendrán que volver a pedir cita porque solo han podido hacer una declaración (la presentan individual) porque faltaban datos.

Antonio González y Charo Rodríguez, en el primer día de atención presencial en las oficinas de Hacienda en Zaragoza. H. A.

Los clientes que acuden a este servicio gratuito de Hacienda el primer día son en su mayoría convencidos de sus bondades y, sobre todo, cuando todo va rodado y no hay retrasos. "No hemos esperado ni cinco minutos", cuenta un matrimonio de jubilados a la salida, Antonio González y Charo Rodríguez. "Nos parece maravillosamente bien. Venimos todos los años", ha asegurado Antonio, de 75 años, que acude porque necesita incluir siempre un dato en su borrador del impuesto. "Cobro una pensión de Dinamarca desde que me jubilé. Estuve trabajando un año y pico de soldador, en 1969", detalla. "Es muy pequeña", ha recalcado su mujer, pero no viene en el borrador. "Esto es un servicio ideal, que continúe", asegura él. "Es esencial para los que no dominan internet y si tienes que añadir datos", indica ella.

"Nos da más seguridad, por si se nos pasa algo"

José Antúnez y Esperanza Herrero son otro matrimonio que eligen campaña tras campaña la plataforma de Renta de Hacienda. "Llevamos años viniendo aquí porque nos atienden bien y nos da más seguridad que hacerlo nosotros y luego ellos", dice José Antúnez, otro contribuyente que pidió cita por internet la misma noche que se abrió el plazo. "Por si acaso se nos pasa algo, siempre te da más seguridad venir aquí", confiesa. Esperanza añade que "porque ellos nos aconsejen más".

En alguna ocasión han tenido problemas para encontrar cita. "El año pasado nos la dieron casi al final", recuerda él. Este año ha ido todo rodado e incluso les han atendido "cinco minutos antes". Prefieren no decir si les sale a pagar o devolver, solo afirma él, con una sonrisa: "Me sale bien, contento".

"Siempre la hago yo, pero este año tenía unos detalles que aclarar y he venido yo", explica Manuel Mendoza, que sale de hacer la declaración de su madre, ya anciana. "La mía la hago por internet, con el borrador", explica. "Me manejo medio bien", reconoce, pero "personas como mi madre si no tienen a nadie tienen que morir a un gestor".

"Es necesario porque hay muchas personas que no manejan el tema y no tienen mucho dinero para buscarse un gestor", añade. "Otras veces he esperado más, pero esta vez como es el primer día, no", reconoce, ya que también le ha tocado años de hacer fila.

La Agencia Tributaria ha abonado la devolución de la renta a 278.791 aragoneses, lo que supone un 25,5% más respecto a la campaña pasada, mientras el aumento de presentación de declaraciones ha sido del 9%. En lo que va de campaña los aragoneses han presentado 493.390 declaraciones de la Renta. En total, se esperan 763.354 hasta el próximo 1 de julio que finaliza el plazo. Estos datos se sitúan por encima de la media, dos puntos en el caso del ritmo de presentación pero más del doble en el del reembolso a los ciudadanos. "Llevamos muy adelantada la campaña en Aragón", ha reconocido el delegado especial de la Agencia Tributaria en la comunidad, Roberto Pérez. Este ha recordado el avance del servicio telefónico y de los de ayuda por internet.