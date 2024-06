Aviso de los gestores a los mutualistas: "No todos tienen derecho a que les devuelvan dinero en la Renta"

El colectivo de pensionistas que en su día cotizaron a través de mutualidades se ha convertido en protagonista de la campaña de la Renta. El anuncio de que Hacienda les debía dinero por haber cotizado de más y la aprobación en marzo del formulario para conseguirlo ha llenado de consultas a los gestores administrativos desde el inicio del plazo para presentar las declaraciones del impuesto, en abril. "Han acudido masivamente porque hay un gran desconocimiento, piensan que todo el mundo tiene derecho a que le devuelvan un montón de dinero porque tienen mutualidades y no todos tienen derecho", advierte la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, María Teresa Gómez Latorre,

'¿Por qué a mí no me devuelven si también soy mayor?' Esta viene siendo una de las preguntas frecuentes a los gestores administrativos cuando les explican al detalle cuándo pueden percibir el dinero aprobado y que no se entrega como un pago, sino que reduce las retenciones, si se tienen. "Tenemos que hacer una labor didáctica en el despacho", reconoce.

Sin embargo, también siguen encontrado casos de clientes que acuden simplemente a que les confeccionen la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y "cuando sacamos los datos fiscales nos encontramos con la sorpresa de que fueron mutualistas", asegura. Puede que ni ellos mismos fueran conscientes de que estuvieron unos años cotizando a una mutualidad privada.

¿Entre qué años tuve que cotizar en una mutualidad?

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los pensionistas de este colectivo a recuperar parte de las cuotas declaradas en la tributación al IRPF entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. En esta última fecha se produjo la extinción del Mutualismo Laboral porque todas estas organizaciones se habían ido incorporando al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

¿Quiénes pueden solitar el 'ajuste' en su renta?

Se trata de personas jubiladas que en su día cotizaron por ellas a mutualidades privadas y a la Seguridad Social. "Muchas veces son funcionarios, trabajadores de la banca o de la minería, que tenían mutualidades", explica Gómez Latorre.

¿En qúe consiste el 'ajuste' por mutualidades?

El llamado 'ajuste' por mutualidades significa que "parte de lo que percibimos como pensión se ha generado porque hemos estado cotizando además de a la Seguridad Social a mutualidades, muchas veces sin que seamos conscientes", detalla la gestora administrativa. Insiste en que "no todas las personas están en ese caso".

¿Cómo sé que fui mutualista?

"Si no le han aparecido ya en los datos fiscales, es muy difícil que tenga", afirma la presidenta del colectivo de gestores. La Agencia Tributaria, las distintas Mutualidades y la Seguridad Social han firmado un convenio para compartir información de las prestaciones. "El contribuyente no tiene por qué buscar la información en ninguna otra fuente", recalca. Con el cruce de datos se puede conocer el porcentaje que corresponde a mutualidades y a la Seguridad Social. "No ha habido comunicación diciendo que hay derecho sino que la forma de avisar ha sido a través datos fiscales", indica.

Campaña de la Renta en Zaragoza. Oliver Duch

Gómez Latorre reconoce que hubo "confusión" al principio de campaña porque Hacienda no disponía del dato de todos los mutualistas. En abril saltaba un aviso a estos jubilados en el que la propia Agencia Tributaria les aconsejaba que no presentaran todavía la declaración de la Renta hasta que no se contara con esta cantidad. "Al principio no habían dado el dato las mutualidades", añade, pero ahora ya estarían "consolidados".

¿Cuántos años puedo reclamar?

Se puede reclamar esta regularización "solo en los ejercicios que no han prescrito", indica. Se trata de pedir que se descuenten las cotizaciones de las mutualidades en las declaraciones de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. "A la vez que se presenta la declaración se puede presentar la rectificación de las de los cuatro años anteriores. En ella se pide a la Agencia Tributaria que haga el cálculo", aconseja. "Si no lo solicitamos a la Agencia tampoco va a modificar la declaración", advierte. La campaña de Renta finaliza el 1 de julio.

¿Por qué aunque soy mutualista no puedo beneficiarme de este cambio?

No todos los pensionistas que fueron mutualistas en dichos años y que cuentan con el aviso en sus datos fiscales terminan beneficiándose de esta regulación en la Renta porque se trata de un recálculo de retenciones y no de un pago automático. "En las pensiones que no tienen retenciones no les van a devolver aunque tengan el ajuste por mutualidades", afirma la experta. De ahí que, por ejemplo, las pensiones más bajas, a las que no se les retiene IRPF no puedan descontarse la cuantía que les corresponda. A su despacho llegó el caso de una pensionista que cobraba 6.000 euros al año y que el aviso de haber cotizado a mutualidades señalaba que le correspondían 820 euros, "pero como no le hacían retenciones, era cero", reconoce Gómez Latorre.