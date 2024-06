Francisco Vera retira la oferta de compra de Leciñena y dice ahora que es inviable

"Es una pena, pero no podemos formalizar la compra de la unidad productiva de Leciñena. La fábrica está totalmente parada. Y ha sido una sorpresa comprobar que no se dispone de alquiler vigente ni de opción de compra sobre los terrenos que ocupa la fábrica". Es una de las razones que ha dado este lunes ante los medios de comunicación Francisco Vera, propietario del Grupo Albidania, que hace solo un mes anunció que iba a quedarse con esta empresa concursada por segunda vez y que ha confesado que ya no le sale a cuenta quedarse con la planta ni con sus trabajadores.

Este experto en procesos concursales ha lamentado retirarse de la opción de compra que él lanzó y ha insistido una y otra vez en "la sorpresa" que se ha llevado el equipo legal de su empresa al ver que la información del 'data room' (base de datos para fusiones y adquisiciones) era incompleta y que el pasivo laboral era mucho mayor del que figuraba en dicha base de datos y que al tener que pagar a más empleados de los 45 que había previsto quedarse "no sería posible garantizar la viabilidad de la fábrica, ubicada en Utebo".

"Una deuda de 14 millones no es una deuda pequeña. Albidania factura 10 millones y nuestra oferta de compra de Leciñena era de 3.140.000 euros, pero hay más salarios pendientes de los que pensábamos. Hay trabajadores con permiso retribuido desde enero. Y teníamos previsto inyectar 1,5 millones, pero la cantidad sería mucho mayor porque había que pagar la deuda de la Seguridad Social de esos 45 y de muchos más". Con lo que el pago de esta mochila, ha explicado les resulta inasumible.

Vera ha insistido en que "nuestro compromiso de compra era por 3.140.000 euros, pero habría que poner mucho más". De ahí, ha argumentado que retiren su opción compra, como comunicaron ya al administrador concursal el pasado viernes.

Vera ha recalcado que desconocía muchos datos de los que hoy sabe cuando se presentó ante los medios y ante el comité de empresa, hace un mes, diciendo que compraba la fábrica. "No puedo arriesgar mi dinero sabiendo que mañana el propietario de los terrenos de la fábrica nos puede echar y sin tener posibilidad de ejercitar la opción de compra sobre dichos terrenos". Ha lamentado haber creado falsas expectativas a los trabajadores, pero ha recordado que él también ha perdido, que este proceso le ha costado hasta ahora 300.000 euros, si bien, según fuentes del comité habría pedido ya al administrador concursal que le devolvieran los 100.000 euros dejados en depósito.

Vera ha confesado su "sorpresa" al desconocer la "realidad de la empresa" cuando hizo anuncio ante los medios de comunicación y la representación de los trabajadores. Pero no ha sido el único sorprendido. El presidente del comité de empresa, David Capitán, de CC. OO. y la propia federación de Industria del sindicato desconocían hasta la misma mañana de este lunes que iba a retirar la opción de compra de encima de la mesa condenando a la empresa a su liquidación y desaparición cuando iba a cumplir su sesenta aniversario el próximo año.

"Al final, la sensación es que ha venido a especular"

"Hasta el día de hoy se nos había dicho que simplemente estaba esperando concretar la firma porque Francisco Vera estaba fuera, estaba en Boston y por eso no había posibilidad de ejecutar la firma que llevamos un mes esperando", ha señalado Capitán, "para poder trabajar y poder empezar a cobrar y poder vivir".

El presidente del comité ha mostrado su malestar al levantarse hoy "con la sorpresa de que va a dar una rueda de prensa para decir que que rechaza la compra cuando, según el administrador concursal, "no hay ninguna razón sólida porque alega cosas que lleva tiempo sabiendo".

El sindicalista ha comentado que "la situación de la empresa es la que es desde hace meses, incluso antes de que Vera hiciese la oferta de compra de la unidad productiva y que era conocedor la situación de los trabajadores y del alquiler de la empresa. Aquí no se ha escondido absolutamente nada". A su juicio, Vera "dio una oferta de compra sabiendo cómo estaba la empresa, el que ahora se vuelve atrás alegando que no tenía conocimiento nos parece muy extraño", ha señalado.

Máxime, ha reconocido Capitán, que mañana, martes reunirá los trabajadores para explicarles como queda ahora la situación, cuando Albidania es una firma especializada en concursos de acreedores. "Cuando nos entrevistamos con él, nos dijo que no venía a comprar esta empresa para luego venderla más barata, que no quería eso para esta empresa y apeló al corazón, a la sangre, a tener muchos vínculos con Aragón y ser una empresa de aquí. Así nos lo vendió, pero al final la sensación que queda es que ha venido a especular, a tirar por tierra la empresa".

Lo peor de este mes, ha afirmado, pensar que teníamos comprador e íbamos a seguir adelante y darse cuenta ahora de "no tenemos ningún tipo de futuro como trabajadores en Leciñena y es lamentable". En su caso, ha indicado, lleva 28 años en la empresa y "para mi es mi casa".

"Los números no se corresponden con la realidad"

Sin embargo, Vera, se ha negado a hacer ninguna autocrítica. "Me comprometí a pagar lo que estaba en el 'data room' o base de datos, una fábrica en funcionamiento porque como dice el mismo término 'unidad productiva' es una unidad donde está la producción, pero estaba del todo parada, con la maquinaria estropeada" y hacía falta mucho más para reactivarla. "¿Ustedes invertirían algo en esas condiciones?", les preguntó a los periodistas a los que animó a investigar lo sucedido.

"Los números no se corresponden con la realidad. La Administración concursal nos facilitó unos datos sobre los que hicimos la opción de compra", pero que después han visto que esos datos no habían previsto todos los gastos que ahora han analizado y tendrá que ser el juez quien valore si hay incumplimientos o no.

Preguntado el directivo de Albidania si piensa tomar acciones legales o si se sentía estafado, ha respondido que su misión "no esa acusar a nadie", que el primer "apasionado" de esta operación de compra era él, pero que si hubiera tenido todos los datos reales de cómo estaba la empresa "se habría salido antes" y añadió que "ha querido comprar intentando lo indecible". Ha admitido que sabía que lanzó una opción de compra por una empresa concursada "prácticamente muerta" pero que desconocía que estaba totalmente muerta, es decir, que no quedaba "nada".

Sobre lo que ocurra ahora con el proceso concursal, Vera ha incidido en que "no le incumbe" pero que lo probable es que el juez abra la liquidación y que los activos vuelvan a formar parte del plan de liquidación de la marca.