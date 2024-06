Carlos Valdés: "Las empresas debemos competir por el negocio pero unirnos en lo social"

¿Qué tiene Aragón que atraiga a Amazon Web Services (AWS)?

Aragón tiene tierra, energía, un ciudadano amable y un sistema de infraestructura de fibra en un enclave logístico, cerca de muchos centros neurálgicos donde hay una gran latencia de datos. Es un sitio perfecto para estos centros.



¿Qué buscan con el programa InCommunities?

Responde al compromiso de AWS de querer ser el mejor vecino posible en aquellos entornos donde operamos nuestros centros de datos. Partimos de las necesidades de la comunidad local, donde nosotros podamos aportar nuestro granito de arena.



Como aragonés, le coge en el lugar y el momento adecuados.

Tengo ese orgullo patrio de decir, ostras, todo esto está pasando en Aragón. Yo me tuve que ir de allí porque no encontré la oportunidad de trabajo, pero quién sabe si las nuevas generaciones ya no tengan que hacer eso. Incluso al revés, gente que no se ha planteado vivir en Zaragoza, que la elija como destino porque se genera una industria cualificada.



¿En qué campos están desarrollando los proyectos?

Por ejemplo, en educación y formación. Si Aragón apuesta por convertirse en un hub digital, va a necesitar personas cualificadas, talento local y que haya vocaciones tecnológicas. Amazon asume ese compromiso estableciendo colaboraciones con escuelas para intentar acercar la tecnología a chicos que dentro de unos años van a tener que preguntarse qué quieren hacer con su vida.



¿Cómo lo consiguen?

Los planteamos desde un punto de vista lúdico, que entiendan de qué manera todos estamos ya afectados por lo que es la programación y la tecnología, y así despertar esas vocaciones. Por ejemplo, hemos desarrollado un programa que se llama Think Big Space, que es una serie de talleres de robótica en una furgoneta muy visual que va por los colegios de manera gratuita para que los chicos entiendan cómo es programar, hacer robots... En este primer año llegaremos a 3.500 estudiantes en unos 50 colegios en Aragón.



¿Y para hacer la adaptación al empleo propiamente dicho?

Ahí colaboramos con universidades como la de San Jorge, donde presentamos las oportunidades dentro de AWS y lo que es un día a día en un centro de datos, tanto a los estudiantes de la universidad como a los del grupo San Valero de formación profesional que estudian grados de tecnología.



¿Cree que se está quedando atrás la educación reglada o prefiere este modelo de colaboración?

Más que el sector público vaya por detrás, yo creo que en este caso la tecnología va demasiado deprisa. Cambia tan rápido todo que lo que tú enseñas hoy a lo mejor en un año está desactualizado. Por eso es importante que haya siempre una comunicación empresa-universidad, para que sean conscientes de cuáles son las demandas reales del mercado.



En Aragón desde luego van a tener competencia en este sector.

Aragón está despertando mucho interés. Amazon seguramente ha hecho efecto tractor para que vengan nuevas inversiones. Pero esto es solo el inicio. Eso va a requerir que haya talento local accesible e interesado en trabajar en esa industria. No creo ni mucho menos que tenga que haber una competencia. Las empresas que competimos por el negocio deberíamos unirnos en lo social. Las necesidades son las mismas y es mucho más beneficioso sumar esfuerzos.



Al margen de la formación, ¿qué otras necesidades detectan?

La sostenibilidad es otro de los pilares. Los centros de datos tienen un impacto ambiental evidente y siempre buscamos optimizar procesos y mejoras para reducirlo. Y hay un tercer pilar separado, pero que para mí lo reviste todo, que es la actuación de nuestros empleados. Promovemos mucho que nuestros propios trabajadores se impliquen a nivel local con iniciativas sociales, que nos pongan en conocimiento de los proyectosque quieren impulsar, o con los que quieren colaborar.



¿Cuántos proyectos y con qué inversión han lanzado en Aragón?

Desde noviembre del 2022 hemos impulsado dos fondos InCommunities con una inversión total de 264.000 euros. El primero apoyó 19 entidades sociales, beneficiando a más de 5.400 personas, y el segundo está a punto de resolverse la convocatoria y comunicaremos en breve los elegidos.



¿Cómo miden las empresas el éxito de una acción social?

Hay mucha parte de intangible, ninguna compañía pone en marcha estas iniciativas con la idea de que impacte de manera directa en su cuenta de resultados. Dicho lo cual, sí que tratamos de medir el impacto de nuestras actividades con una serie de métricas que te permite saber exactamente cuál ha sido el retorno de tu inversión. Esto te ayuda a ser más transparente a la hora de comunicar y mejorar la toma de decisiones.