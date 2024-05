Pilar Marcuello, fruticultora de Ricla: "La falta de mano de obra capacitada para coger cereza sigue siendo un problema"

La campaña de la cereza en la comarca de Valdejalón se encuentra ya a pleno rendimiento y eso se nota en el trasiego de maquinaria y personal por todo el entorno. Para Pilar Marcuello, gerente de la empresa Trasframarca, radicada en Ricla, la jornada del viernes está trufada de llamadas, papeleo y diversas gestiones. Dedicados desde hace más de 30 años a la comercialización de distintas variedades de fruta y verdura de la zona, también se dedican a la producción de higo negro y cereza. En el caso de esta última, durante estos días recogen las variedades samba, frisco, 313, entre otras. Para hacerlo, cuentan con una cuadrilla de temporeros cuyo número fluctúa según la necesidad.

"Ahora tenemos ocho personas, pero si vamos a otra finca puede que pasemos a necesitar hasta 30", explica Marcuello, segunda generación en la compañía junto a su hermano Jonathan, que gestionan cerca de seis hectáreas propias, con una producción aproximada que ronda los 20.000 kilos. A eso suman una pequeña central, a pie de la carretera autonómica A-121, en la que cuentan hasta con tres cámaras frigoríficas. Para preparar la campaña, explica la responsable, la dificultad ha sido ya la habitual en los últimos tiempos: no hay personas disponibles. "Falta mano de obra, sigue siendo un problema", afirma con resignación.

Desde su experiencia, Marcuello reconoce que "no merece la pena anticiparse mucho tiempo, porque puedes hablar con alguien para que venga dentro de dos semanas y una semana antes los vuelves a llamar y ya están trabajando en otro sitio". "Es normal, porque es gente que viene del extranjero a trabajar y para los que cada día es importante para ganar su dinero", argumenta y reconoce que "todos los años existe el miedo, pero siempre se recoge todo". Así, indica que el reto es "encontrar personal, pero sobre todo gente competente, que no dañe la fruta, que sepa el color… Tienen que saber".

Unos trabajadores recogen fruta en una finca de Ricla. J. Z.

En cuanto a las sensaciones que dejan los primeros compases de la campaña, la gerente de Transframarca valora que "hay micha fruta, va a ser una cosecha buena, pero me da la sensación que el tamaño va a ser más pequeño". Según Marcuello, esto se explica en los últimos meses de cambios bruscos de temperatura, especialmente, que han influido en la floración y el cuajado. En su caso, recurren al riego y la sequía, indica, les deja inquietos en cuanto a la falta de recargar los acuíferos. Como resultado, los precios rondan los 4 euros el kilo para exportación y la mitad en territorio nacional.

"Pero ya están bajando y probablemente que caiga más cuando entren más zonas productoras en el mercado", anticipa Marcuello, mientras apilan algunas canastillas que llegan de la recogida matutina. Reconoce que una valoración general de la campaña todavía es algo muy aventurado y señala al cielo: "Nunca se sabe lo que va a pasar". "Es la inseguridad que tenemos siempre, si lloverá cuando no toca, si caerá piedra… Ya estamos acostumbrados a pasar de todo y no te puedes confiar", puntualiza la responsable.

Respecto al seguro agrario, Marcuello se muestra escéptica porque "las condiciones son muy estrictas, el precio es muy caro y luego la compensación es bajísima". "Hablando con agricultores todos los días, muchos me dicen que no lo contratan, que ese dinero lo dejan por si ocurre algo", indica y apostilla con un "lo único que queda es rezar y tener suerte". Por todo ello, reclama que la administración haga "algo para que el seguro agrario sirva de ayuda, al menos para no perder dinero y que nos quedemos con lo comido por lo servido.