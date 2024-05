Cuánto cuesta hacer un testamento vital ante notario en España

Realizar un testamento vital es un proceso relativamente sencillo y accesible, pero el coste puede variar dependiendo de la región y del notario elegido. No obstante, lo primero es saber qué diferencias tiene con el testamento ordinario. El testamento vital, también llamado Documento de Instrucciones Previas o Testamento de Voluntades Anticipadas, es un documento en el que una persona deja constancia escrita de su voluntad con relación a los tratamientos médicos a los que desea someterse o no, en caso de enfermedad o de accidente. Por tanto, no hace falta que el titular haya fallecido para que se cumplan sus últimas voluntades. Esta es la principal diferencia con el testamento (el documento en el que se reparten bienes en herencia a los familiares de un fallecido).

Una vez que sabemos lo que es, lo primero que hay que reflexionar antes de redactar un testamento vital es sobre las propias preferencias respecto a los cuidados médicos y los tratamientos en situaciones críticas. Y, una vez todo claro, hay que redactarlo de manera personal, con ayuda de un médico o con la asesoría de un notario. Este es el punto donde mucha gente tiene dudas.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento vital ante notario?



Lo más común es redactar este documento ante notario porque es más fácil y garantiza la validez legal del documento. El coste de hacer un testamento vital ante notario varía, pero generalmente oscila entre los 50 y los 80 euros. Este precio incluye la asesoría legal, la redacción y el registro del documento. Para que nos hagamos una idea, algunos notarios como Jesús Benavides, notario de Barcelona, desglosa el coste de un testamento vital, ya que este no suele tener precio fijo, sino que se deben tener en cuenta varios factores.