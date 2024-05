Arranca en Madrid la exclusiva Reunión Bilderberg con una nutrida representación española

Cientos de representantes del más alto nivel del mundo empresarial, financiero, político y académico de Europa y EE. UU. se dan cita a partir de este jueves en la septuagésima Reunión Bilderberg, que en esta ocasión tiene lugar en Madrid y cuenta con una nutrida representación española.

Esta exclusiva reunión, que se caracteriza por el secretismo en torno al contenido de las intervenciones, se prolongará hasta el 2 de junio y en ella los participantes debatirán sobre la evolución y los retos que supone el despegue imparable de la inteligencia artificial, el cambio climático, los conflictos bélicos que azotan Oriente Medio y Ucrania y los desafíos económicos que afrontan Europa y EE. UU.

Fundada en 1954, la Reunión Bilderberg es una conferencia anual -que suele reunirse entre mayo y junio- diseñada para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. Cada año se invita a participar a algo más de un centenar de líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, el trabajo, el mundo académico y los medios de comunicación.

De España, se cuenta en esta ocasión con la participación de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Economía, Carlos Cuerpo; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el exsecretario de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, y el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, siempre según la información facilitada por la organización.

Completan la representación española la presidenta de Banco Santander, Ana Botín; el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras; Sol Daurella Comadrán, la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners -la mayor embotelladora del gigante de refrescos-; el presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales; y el director de 'El Español', Pedro J. Ramírez.

También está prevista la participación del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones; el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe; el subsecretario general adjunto de Innovación de la OTAN, James Appathurai; Børge Brende, presidente del Foro Económico Mundial; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde europeo y Relaciones Interinstitucionales y Previsión, Maroš Šefcovic.

Los comisarios europeos de Economía, Paolo Gentiloni; de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, y de Interior, Ylva Johansson, también tienen confirmada su participación.

La Reunión Bilderberg es un foro para discusiones informales sobre temas de gran calado, según explica la organización, que mantiene la norma de que las reuniones se llevan a cabo bajo la Regla de Chatham House, que establece que quienes participan son libres de utilizar la información recibida, pero no se puede revelar la identidad ni la afiliación del orador ni de ningún otro participante.

Con ello se busca que los participantes lo hagan a título individual y, por tanto, no están obligados por las convenciones de su cargo ni por posiciones preacordadas. Además, no hay una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se emiten declaraciones de políticas y, obviamente, no se facilita la cobertura periodística.

En sus 70 ediciones, esta es la tercera ocasión que se celebra en España, después de que en 1989 se diera cita en el Balneario Isla de La Toja (Pontevedra) y en 2010 en el Hotel Dolce de Sitges (Barcelona).