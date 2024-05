Cómo repartir una herencia cuando se hace testamento: esto dice la ley

Hacer testamento es un trámite por el que, tarde o temprano, pasan la mayoría de los humanos. Obviamente, es algo más común en edades avanzadas, aunque hay quien opta por adelantarse a la lógica y ser previsor. Y aunque todo el mundo conoce las bases de este proceso, es buen aclarar que hay una serie de limitaciones y condiciones prefijadas por ley: no es como en las películas. No se tiene un libre albedrío absoluto a la hora de determinar a quién dejas tu herencia, o cómo lo haces.

Heredero forzoso

Existe la figura del heredero forzoso: no suena bien de primeras, pero se trata simplemente de las personas que no pueden quedar fuera del testamento, aunque la parte que les toque no sea grande y siempre que no medie una causa de fuerza mayor (también recogida en el Código Civil, y que debe especificarse en el testamento) para desheredar a alguna de ellas.

La del heredero forzoso es una cuestión que aparece en el artículo 807 del Código Civil; ahí se determina que son herederos forzosos los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. Si faltan los anteriores, serán los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. Igualmente, se incluye al viudo o viuda de la persona fallecida en este capítulo.

Para incluir en el testamento a otras personas, ya sean familiares de círculos más lejanos al núcleo u otras personas, hay una serie de condicionantes.

Las tres partes de una herencia

Antes de profundizar en la materia, hay que dejar claro que una herencia debe repartirse en tres partes iguales: el tercio de la legítima, el de la mejora y el de libre disposición.

La legítima es la parte del patrimonio que corresponde a los herederos forzosos. La mejora (según el artículo 823 del Código Civil) corresponde a hijos o descendientes, pero con cantidades libres. Se puede incluso excluir de esta parte a los hijos y que hereden los nietos: si aquí no se especifica nada, este tercio pasa íntegramente a los herederos forzosos, y se reparte del mismo modo en que se haya establecido ese primer tercio. Por último, el de libre disposición corresponde, como su nombre indica, al destinatario que decida el testador, sea quien sea.