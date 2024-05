¿Cuántos días se puede retrasar un inquilino en pagar el alquiler? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de arriendo son acuerdos que están amparados por la ley y, aunque cada arrendador puede establecer sus propias condiciones en el momento de ceder un inmueble para su ocupación temporal, la norma tiene pautas claras para estandarizar este proceso. Precisamente, uno de los asuntos que más preocupa a los propietarios es el retraso en los pagos.

La ley 820 de 2003 establece cuánto es lo máximo que se puede retrasar un inquilino en pagar arriendo. Según el artículo 10 Procedimiento de pago por consignación extrajudicial del canon de arrendamiento, de la mencionada norma, el inquilino debe pagar el monto acordado dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo pactado en el contrato.

"El arrendatario deberá cumplir su obligación consignando las respectivas sumas a favor del arrendador en las entidades autorizadas por el Gobierno nacional, del lugar de ubicación del inmueble, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo o período pactado en el contrato de arrendamiento", dice la ley.

La norma mencionada especifica, además de los plazos para el pago del arriendo, que el arrendatario debe hacer la transferencia de dinero en las entidades designadas por el Gobierno nacional.

Si el arrendatario no cumple con el pago puntual del canon de arrendamiento, lo que se recomienda en un inicio es buscar una conciliación a través del diálogo entre ambas partes. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo, el arrendador puede acudir a centros de convivencia, notarios o defensores del pueblo, según establece el Ministerio de Justicia. Asimismo, la norma establece que el no pago del canon establecido puede ser causal de terminación del contrato de arrendamiento.

Otros motivos para cancelar el contrato de alquiler

De acuerdo con lo establecido en la ley 820 de 2003, a través de la cual se fijan los criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, otros motivos por los que puede cancelarse un contrato son: la no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado; la no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio; la incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos; o la realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario, entre otros.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.