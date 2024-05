Quejas de los maestros que aprobaron la oposición en 2022 por el retraso en el cobro de trienios

Los profesores que desarrollan su actividad en los centros de primaria de la provincia de Zaragoza y que aprobaron la oposición en el año 2022 están pendientes de cobrar los trienios desde septiembre de 2023, cuando pasaron a considerarse, a todos los efectos, funcionarios de carrera y obtener su plaza. Fuentes de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación reconocen que este curso "se están abordando distintos pagos pendientes desde 2021, en base a la planificación establecida", pero puntualizan que en la actualidad todavía se están "pagando oposiciones y desplazamientos".

También inciden en que una vez que se sufraguen esas cantidades pendientes, entre los que se encuentran las últimas oposiciones, está previsto "abonar la antigüedad", tanto trienios como sexenios, cuya gestión, consideran desde el Ejecutivo regional, "es la que resulta más compleja". A través de un comunicado, los afectados sostienen que una vez comunicada la situación al Servicio Provincial uno de los argumentos es que "están cortos de personal" y que por ello "se están produciendo retrasos".

Asimismo, los afectados consideran esta situación de "inverosímil" ya que maestros de las provincias de Teruel y Huesca con las mismas condiciones de ingreso al cuerpo de profesorado "sí lo están percibiendo". Las cantidades son de hasta 200 euros al mes. "Es surrealista y es una situación de indefensión total, porque desde los sindicatos se nos ha dicho que la vía judicial no sirve, por lo que estamos atados de pies y manos y a la espera de ver cuándo lo cumplen", indica una persona afectada.

En algunos casos, sostienen las mismas fuentes que piden no revelar su nombre, indican que desde Educación se les ha transmitido por escrito que "la documentación está correcta". "No se entiende que tengan revisada la documentación, pero no se pague lo que corresponde", explican.