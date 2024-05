Una aerolínea indemniza a un viajero con 600 euros al adelantarse su vuelo más de una hora

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha condenado a la compañía aérea Swiss International Airlines a indemnizar a un pasajero con 600 euros por el adelanto de su vuelo en más de una hora.

La resolución sigue el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha explicado la entidad de reclamaciones legales 'reclamador.es', que explica que cuando el transportista aéreo avisa de una cancelación de un vuelo con más de 14 días por un intermediario como eDreams, y no directamente al pasajero, es indemnizable.

El TJUE emite resoluciones que cada vez salvaguardan más los derechos a los pasajeros que se ven afectados por incidencias contra las aerolíneas y ahora se condena a Swiss en virtud del reglamento 261/2004, pese a que el viajero llegó a su destino con un adelanto de más de dos horas.

Aunque el pasajero llega antes a su destino, aclara la compañía, el adelanto del vuelo le causa un perjuicio, ya que se ha comprado un billete a una hora determinada por unos motivos concretos y, al adelantarse, el pasajero debe acudir al aeropuerto con una anticipación que le puede generar inconvenientes.

La aerolínea acreditó que había avisado al cliente del cambio de vuelo con una antelación de más de dos semanas, hecho que le eximiría de compensar al viajero según la normativa, pero este hecho se produjo a través de un intermediario, la agencia de viajes eDreams.

"No se acredita un aviso directo al pasajero hasta 4 días antes de la salida del vuelo, por lo que ese aviso con una antelación de más de dos semanas a un agente intermediario, en este caso eDreams, que fue la agencia de viajes con la que el pasajero contrató el vuelo, no vale para eximir de responsabilidad a Swiss", aclara el abogado de reclamador.es, Jorge Ramos. Añade que "pese a que se avise de una cancelación con más de 14 días de antelación, también hay derecho a indemnización si este aviso fue a un intermediario y se demuestra que no se hizo al cliente directamente. En este caso se avisó a la agencia de viajes, pero el cliente contrató el servicio básico de eDreams, que no incluía notificaciones de cambios de vuelos".

El letrado recuerda que hay dos sentencias del TJUE de 21 de diciembre de 2021 que tratan las dos cuestiones discutidas en este procedimiento (el aviso con antelación a un intermediario y el adelanto de un vuelo).

La primera indica que cualquier adelanto de más de una hora da derecho a indemnización porque es el tiempo de referencia para determinar si se trata de un retraso significativo. Y la segunda señala que aún cuando el transportista aéreo haya avisado de una cancelación de un vuelo con más de 14 días, pero esa información se remita a un intermediario y no directamente al pasajero, es indemnizable.