Juan Uguet: "La bajada de tipos de interés va a acelerar el crecimiento"

Lierde, sicav (sociedad de inversión de capital variable) de la familia Alierta, se creó en 1994. ¿Cuál es el balance de 30 años?

César Alierta, junto con sus hermanos, familia, amigos y directivos de Beta Capital, ponen en marcha en 1994 esta sicav con 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros actuales), que era lo mínimo que se necesitaba, con el objetivo de invertir en renta variable y a largo plazo. César decía que no había que complicarse la vida, que hay que estar siempre invertido, y así se ha mantenido durante estos 30 años, un aniversario que ha coincidido con su fallecimiento.

Alierta había creado antes la sociedad de bolsa Beta Capital.

Sí, en 1985 y yo entré a trabajar ahí en 1992. Tuve la suerte de que César me contratara, fue mi primer trabajo después de venir de hacer un máster en Estados Unidos. César se va de Beta en 1995, cuando le nombran presidente de Tabacalera. Entonces él me dijo: «Juan, este es el ahorro de la familia y de los amigos, yo me voy a desvincular de los mercados financieros y tú tienes que ser la persona que lo gestione». Desde entonces siempre he tenido la gestión de Lierde. Es raro que un producto así dure tanto y más complicado que sea con el mismo equipo gestor.

Y usted dejó Beta.

Estuve en Beta como analista, luego pasé a la parte de inversiones y en 2000 se vende la sociedad a MeesPierson, banca privada holandesa que después compró Fortis. Entonces recibí una oferta de Ibercaja para venir a Zaragoza como jefe de inversiones de la gestora de fondos de inversión.

Y Lierde sigue su camino.

Sí. Cuando me voy de Beta en 2000, el producto viene conmigo a Ibercaja. De hecho, la caja lanzó un producto que se llamaba Ibercaja Nuevas Oportunidades que se gestionaba con los mismos criterios que Lierde.

Lierde sigue siendo entonces un vehículo de inversión privado.

Sí. Yo estuve en Ibercaja hasta 2007, cuando el BBVA nos hace una oferta a dos del equipo para gestionar productos alternativos. Nos incorporamos entonces a BBVA and Partners, en el que el BBVA tenía el 70% y los ‘partners’ el 30%. Ahí se lanzó un producto que era una réplica de Lierde y que comercializaban las bancas privadas del BBVA. Estuvimos ahí hasta 2013. El BBVA nos integró en su gestora y seguir ahí no tenía sentido para mi, porque si no me hubiera quedado en Ibercaja.

Nace entonces, en 2013, la gestora Augustus Capital.

Decidimos abrir el producto familiar, que tenía una trayectoria larga y que siempre habíamos gestionado, y lo comercializamos directamente a través de Augustus.

¿Cuál ha sido la evolución desde entonces?

Muy buena. Los 2,4 millones de euros de 1994 pasaron a 37 millones en 2013. En 2013, cuando lo abrimos al público, teníamos un liquidativo de 71 millones y ahora 140 millones. Se ha doblado en once años. Es decir, los inversores que entraron con nosotros han doblado su patrimonio en este periodo. Y los activos han pasado de 37 a 150 millones de euros.

¿De dónde son los inversores?

Tenemos inversores institucionales, bancos que compran fondos, también ‘family offices’ e inversores particulares.

¿De dónde son?

Fundamentalmente de Madrid y Zaragoza, y luego hay inversores de todas partes. Nos llaman a veces de Jerez, de Palma de Mallorca y sobre todo de Aragón. César Alierta era muy conocido y muchos han llamado por eso. Pero bueno, es un producto abierto y como cotiza, lo pueden comprar desde cualquier sitio.

¿En qué invierten?

La filosofía nuestra es estar siempre invertidos. Es decir, cuando lo estamos poco, es un 85%, y cuando estamos muy invertidos, un 95%. Intentamos siempre comprar compañías de calidad, que creen valor. Ahora, en cinco sectores. Digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial, etc. es uno. El bloque salud es otro, y luego están el lujo y el deporte, las infraestructuras, y dentro de la industria, la automatización, la defensa y la transformación energética.

¿Son ustedes un termómetro de la actividad económica?

Sí, vemos cómo van las compañías y por tanto cómo va la economía, aunque está la bolsa, que anticipa e influye en noticias pero que no es la realidad.

¿Ven que estamos en un buen momento económico?

La evolución económica viene muy influenciada por los tipos de interés y la inflación, que al final es lo mismo. Aquí lo que hay que ver son las tendencias, y después de la pandemia las cosas se han ido normalizando. Los bancos centrales han subido mucho los tipos pero ahora moderan su discurso y se espera la primera bajada de tipos en junio.

¿Qué efecto se verá?

Las bajadas de tipos ya se empiezan a descontar y se empieza a animar la inversión. Por otro lado, la bajada de la inflación hace que los sueldos, la renta disponible, aumente, entonces el consumo se recupera. A partir de ahora la economía se va a recuperar y se va a acelerar el crecimiento.

De desaceleración, nada.

Llevamos descontando una crisis desde hace dos años. Pero los tipos ya han tocado techo. La economía se va a acelerar y 2025 va a ser mejor que 2024.

¿Qué papel juegan ustedes en la economía, cuál es su propósito?

Los mercados de capitales son fundamentales para el desarrollo de las economías. Las empresas se financian en los mercados, que apuestan por las buenas, que compran a las malas, limpian y hacen todo más eficiente. Gestoras como la nuestra son necesarias, estamos ayudando a financiar a estas compañías, muchas cotizadas y con cuentas transparentes.