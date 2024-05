La obra nueva despunta en Aragón con un 21% más de compraventas en un año

La obra nueva sigue mostrando su fortaleza dentro del mercado inmobiliario aragonés. Así lo refrendan los datos del informe de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, presentado este viernes, donde se refleja que en Aragón se han registrado 801 compraventas durante el primer trimestre de 2024, un 21,73% más que durante el mismo periodo del año anterior. En general, las operaciones de pisos han descendido ligeramente con respecto a los tres meses previos, pero los expertos creen que las cifras son "positivas" dada la tendencia con la que se terminó el año.

Según el informe, durante los tres primeros meses del año la Comunidad registró 801 compraventas de obra nueva, lo que supone un 10,79% más que el trimestre anterior y un crecimiento 21,73% con respecto a hace un año. En todo el año se han contabilizado 2.951 operaciones de vivienda nueva, lo que también supone un ligero crecimiento. "La compra de vivienda nueva ha superado el 20% del peso total de las compras en Aragón y hacía años que no pasaba. Es una dinámica muy favorable y una absorción casi completa de lo que sale al mercado", comenta el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario, Luis Fabra.

Incluso, el estudio, que utiliza datos del Colegio de Registradores y el INE entre otras fuentes, precisa que el precio de la vivienda nueva se ha registrado un descenso trimestral del 3,06%, pero con una mejora interanual del 2,57%, situándose en los 2.045 €/m² en Aragón. La superficie media de estas viviendas ha sido de 94,69 m², por debajo de los 100,53 m² de vivienda nueva libre. En vivienda nueva protegida, la superficie media ha sido de 81.19 m².

En términos generales, en Aragón se efectuaron 3.944 compraventas, un 12,85% más que en los tres meses anteriores, pero un 0,2% inferior al dato registrado en el mismo periodo del año pasado. "Es un buen resultado. Con la tendencia del 2023, que era descendente, éramos más pesimistas. Estamos en niveles superiores a 2018 y 2019, pero inferiores a 2022", puntualiza Fabra. El acumulado de operaciones en un año es de 15.090, en la línea de los últimos ejercicios.

Se consolida así la ralentización que ha vivido el mercado inmobiliario aragonés durante los últimos trimestres, al igual que una "estabilización" en los precios de la vivienda, "dentro del margen positivo". "El coste es el resultado de la demanda y si hay fortaleza es difícil que haya correcciones de precios", ha aseverado Luis Fabra. En concreto, el informe recoge que durante el primer trimestre del año Aragón registró 1.526 euros por metro cuadrado, solo un 0,72% más que hace tres meses. En vivienda nueva fueron 2.045 euros, frente a los 1.398 de la usada.

Así, en el último año se han alcanzado 11,13 compraventas por cada mil habitantes. "Es una cifra que siempre me tranquiliza. Incluso si baja a 9,5, no pasa nada, pero lo ideal es rondar las 10", ha dicho Fernando Baena, presidente del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, quien considera que la subida de los tipos de interés siguen "sacudiendo" al mercado. "No obstante, seguimos teniendo una accesibilidad razonable para nuestra Comunidad. La tasa de esfuerzo para las familias sigue sin llegar al 30%", dice. Esta cifra, según el informe, se ha situado en un 28,81%, correlacionando el coste de las hipotecas con el salario medio.

En lo que respecta al precio de la vivienda, la ciudad de Zaragoza sigue despuntando y supera ya los 1.900 euros por metro cuadrado. "Esto significa que el precio aguanta o incluso sube. Creemos que la oferta sigue siendo limitada, no es la que requiere la demanda, porque cuando bajan las compraventas, si hubiera mucha oferta bajaría el precio", ha asegurado Fernando Baena. No obstante, el talón de Aquiles sigue estando en el alquiler, que sigue preocupando a los expertos. "Todo ello por la fatal Ley de Vivienda promulgada por el Gobierno central. Sigue haciendo subir los precios y la disponibilidad de arrendamientos asequibles en buenas ubicaciones es nula", se lamenta Baena. El precio de oferta de vivienda en alquiler en durante marzo de 2024 ha sido de 8,8 €/m²/mes, alcanzando nuevos máximos de la serie.

La obra nueva, de dulce

Por su parte, Fernando Montón, director general de Plaza 14, ha mostrado su "optimismo" de cara al futuro del mercado de la obra nueva. "No solo por las ventas alcanzadas, con uno de los mejores trimestres de la serie, sino porque parecía que iba a haber un cambio de tendencia que finalmente no se ha producido. Se va a seguir vendiendo", comenta Montón. Las hipotecas se han estado produciendo en tipos del 2% o 3% a 20 años, lo que ha facilitado las compraventas.

Las calidades de la obra nueva son "muy superiores" a día de hoy, y se consiguen productos "muy buenos" incluso en lo que es vivienda protegida. Eficiencia energética, aislamiento, sensación de confort... "Eso sí, necesitamos una serie de políticas que nos ayuden, colaboración público-privada para hacer desarrollos", ha reivindicado el director general de Plaza 14.

Un 65% de compraventas con hipoteca

Jorge Aguerri, jefe de la unidad de Gestión de Riesgo de Crédito Promotor de Ibercaja, ha puntualizado que el porcentaje de compraventas financiadas con hipoteca en torno a un 65%, por lo que "se mantiene estable". "Está el beneficio de que ahora los bancos estamos queriendo dar hipotecas. Mientras, la línea ICO de la Administración beneficiará, pero no es suficiente. La única cosa que nos preocuparía son los ratios de impago, que están en mínimos históricos. No veo muchos problemas a futuro en términos hipotecarios", añade.

El despacho de arquitectura Ingennus también ha estado presente en la presentación del informe de la Cátedra. "Si hablamos de tipología, Aragón sigue siendo una región privilegiada. Son viviendas grandes, de 80 o 90 metros cuadrados, a buen precio", ha dicho Fernando Used, socio director del estudio. En este sentido, ha celebrado que los precios de la construcción se han mantenido estables, lo que favorece la promoción de casas. "Todo gira en torno a la eficiencia energética, por normativa europea, y la nueva va a ser de una calidad muy superior a la usada", ha comentado Used.

Además, ha realzado la necesidad de rehabilitar más viviendas, dada la antigüedad del parque de edificios de Aragón. "La Administración debe dar ayudas porque los propietarios no siempre pueden pagarlo por sí mismos", ha dicho Fernando Used. Ha destacado, además, las posibilidades de la industrialización, que crece a un ritmo lento, pero necesaria ante la "falta de mano de obra cualificada y no cualificada".