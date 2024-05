UAGA urge a Samper soluciones al "estrés económico" de los jóvenes agricultores

Tienen que afrontar fuertes inversiones cuando se incorporan a la actividad agraria que les obligan a acudir a préstamos financieros que se convierten en "una pesadilla" en años de malas cosechas. Cumplen todos los trámites necesarios para certificar el desembolso realizado para la incorporación al sector sin saber cuándo les llegará el pago de las ayudas, que se dilata en algunos casos hasta más de cinco meses.

No cuentan con derechos para hacer su primera PAC, por lo que tienen que acudir a la reserva nacional o esperar que se los ceda otra persona, lo que impide que puedan recibir la subvención en año natural y dado que no tiene históricos tampoco puede beneficiarse de un adelanto. Y además es el colectivo con el acceso más complicado a los préstamos bonificados porque no dispone de patrimonio con el que avalar su solicitud.

Esta es la realidad de los jóvenes que deciden incorporarse a un sector agrario necesitado de relevo generacional y a los que, según ha denunciado UAGA, el consejero de Agricultura, Ángel Samper, hace oídos sordos "agravando así la situación de estrés económico que sufren sus explotaciones", ha matizado este jueves la organización agraria.

Denuncia UAGA que Samper "sigue sin activar medidas reales que favorezcan el relevo generacional y que está incumpliendo su anuncio de trabajar junto con las organizaciones profesionales agrarias para encontrar la forma de apoyar la incorporación de jóvenes al sector". Y aún más, recuerda que ha pasado ya más de mes y medio desde que los jóvenes de esta organización, que protagonizaron la movilización frente a la sede del Departamento el pasado 27 de marzo, presentaron en el registro del Gobierno de Aragón un escrito solicitando una reunión urgente con Samper. Aún siguen esperando una respuesta, han señalado desde UAGA.

Tampoco se ha dado ningún paso, ha criticado la organización agraria, a las medida anunciadas en una nota de prensa remitida por el Departamento de Agricultura en las que Samper declaraba que "respecto a la preocupación del sector por las ayudas para jóvenes, se va a invitar a las opas a buscar la fórmula para gestionar dicho apoyo". Detallaba además que la cantidad que finalmente se estime para potenciar la incorporación de este grupo de edad a la agricultura y ganadería, está por determinar todavía. Sin embargo, ha señalado UAGA "han transcurrido cinco semanas sin que el consejero haya dado ningún paso en esta dirección".

Los jóvenes ya le hicieron llegar, megáfono en mano y durante la movilización frente a la sede de la consejería, que quieren un "plan aragonés de relevo generacional" que incluya la recuperación del cese anticipado de la actividad agraria, como canal de entrada de jóvenes al sector y una digna retirada a nuestros mayores; el acceso a la tierra con prioridad a los jóvenes que se incorporan al sector, acceso a la financiación y beneficios fiscales, resolución rápida de todos los procesos administrativos vinculados a planes de incorporación y un "calendario real" que priorice a los jóvenes en el cobro de las ayudas de incorporación y modernización, pero también de los pagos PAC.