El comité de Sarga pide dotar a Aragón de un operativo de incendios y emergencias estable

Aragón, a diferencia de otras comunidades no tienen un dispositivo con personal fijo de lucha contra incendios. Lo denuncia el comité intercentros de Sarga, que está precisamente negociando el convenio, y que apremia a estabilizar las plantillas porque el verano está cerca y se ha visto lo ocurrido recientemente.

Recuerdan que en las ultimas semanas varios incendios forestales han calcinado cientos de hectáreas, y que concretamente los originados en Lledó y en Nonaspe han precisado de la ayuda de dispositivos de otras comunidades ya que "el de Aragón no está activado al 100%, lo que ha producido situaciones límite", apuntan las mismas fuentes.

"Este es el cuento de todos años. El Gobierno de Aragón no dispone de un dispositivo claro, recorta días de contratación a los puestos fijos de vigilancia y activa las cuadrillas para incendios forestales en función de criterios que no se entienden, lo que genera incertidumbre laboral, cambios de turnos y de horarios precipitados en el personal de extinción, etc., anulando cualquier principio de conciliación familiar, laboral, etc", critican desde el comité intercentros (integrado por CC. OO., UGT, CSIF, SOA, OSTA y CGT).

Para el comité no tiene sentido que "mientras en la mayoría del país, las distintas comunidades tienen, o están desarrollando, un modelo de operativo de incendios y emergencias en el mundo rural, claro, estable, contratado todo el año y con reconocimiento de la categoría profesional (bomberas y bomberos forestales), en Aragón no sea así".

Entienden que a estas alturas del año y con la campaña contra incendios a las puertas no tiene sentido que "el grueso de los y las profesionales que forman el Infoar (Incendios Forestales de Aragón) y que han trabajado en la extinción de estos incendios, sigan contratados y contratadas como peones de la caza y la silvicultura)". Una categoría, dicen, "que no les corresponde" y además, "sin saber si este año trabajarán 12 meses o si en septiembre, octubre o noviembre pasaran a las listas del paro en función de criterios técnicos injustificables", critican.

Recuerdan que de la plantilla de Sarga, de unas 800 personas, solo trabajan de manera continuada los de las unidades helitransportadas (unos 45) y los de las cuadrillas dobles (100).

Por eso, aprovechan los últimos incendios ocurridos para anticiparse a la campaña que está por llegar y pedir estabilidad en el dispositivo a la Directora General de Gestión Forestal y al consejero de Medio Ambiente y Turismo.

El "colectivo de bomberas y bomberos forestales, junto al resto de personas que conforman el Infoar y servicios de emergencias, son fundamentales ante la desestacionalización de los incendios forestales y situaciones de emergencias climáticas que afectan, de una manera u otra, a la sociedad aragonesa y en concreto a la población rural", concluyen.