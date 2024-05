Alberto Granados: "La inteligencia artificial tiene que ver con volver a ser un niño"

Participará usted el próximo miércoles en Zaragoza en el congreso The Wave, en el que se quiere destaca a Aragón como referente en tecnología. ¿Lo ve así?

Sí, efectivamente, por las inversiones que estamos haciendo en el campus de centros de datos. También porque hay un tejido de empresas, compañías como Ibercaja, donde colaboramos en innovación tecnológica. Ahora existe una oportunidad muy grande para Aragón de convertirse en un referente, en una de las regiones con mayor capacidad tecnológica.

¿Qué calado tienen las inversiones de Microsoft?

Según datos de una una consultora externa, IDC, entre 2026 y 2030 vamos a aportar alrededor de 8.400 millones de euros al PIB nacional y contribuir en la creación de 69.000 puestos de trabajo.

¿En Aragón?

En Aragón estamos hablando de 264 millones de euros de contribución al PIB regional y unos 2.100 puestos de trabajo especializados en tecnología para un ecosistema en el que contamos con más de 300 empresas como socios o ‘partners’.

¿Por qué elige Microsoft Zaragoza para su campus de datos?

Son bastantes razones: agilidad en los procesos administrativos, acceso a energía renovable, disponibilidad de terreno… Hay una serie de parámetros que tenemos en cuenta, pero todos se alinearon para elegir Aragón como una región estratégica.

¿Consideraron otras ubicaciones?

Sí, siempre hacemos una evaluación de múltiples opciones. Y, de hecho, con el crecimiento que estamos teniendo con la inteligencia artificial (IA) generativa y la demanda que tenemos de capacidad, no estamos desestimando otras inversiones. Esto es algo muy dinámico. Durante los últimos 12 meses a nivel europeo hemos abierto un ‘data center’ cada 3 días. Ya tenemos bastante bien engrasada la maquinaria desde el punto de vista de hacerlo de manera sostenible con los mejores índices de utilización.

¿En qué afectará o cómo ayudará al ecosistema tecnológico aragonés la instalación del campus de Microsoft en Zaragoza?

La idea es que ese campus, primero, sea capaz de dar servicio en todas nuestras nubes. Nosotros no solo damos servicio de una nube de infraestructura o de programación como Azure, sino también de una nube de productividad como Microsoft 365. Damos servicio también de una nube de soluciones de negocio como Dynamics 365. O de toda una plataforma de desarrollo de aplicaciones como Power Platform. Es decir, que ofrece la posibilidad de tener un conjunto de soluciones que permita que nuestros ‘partners’ puedan utilizar los ‘data center’ con mejores niveles de latencia y con mejores características de soberanía de información, y que puedan desarrollar proyectos de innovación con impacto muy grande en múltiples sectores industriales, desde manufactura hasta servicios financieros o el entorno agrícola. Lo que estamos creando es un ecosistema de inteligencia artificial, y nuestro objetivo es que las pymes y las empresas más grandes se puedan beneficiar de ello.

¿A qué se refiere cuando habla de ‘partners’ en Aragón?

A empresas de diferente tamaño, número de empleados y especializaciones que sean capaces de utilizar las soluciones de nube. Un ejemplo es Hiberus. Hoy por hoy, los ‘partners’ están usando ya las regiones de nube que tenemos a nivel europeo para adaptar esas soluciones industriales verticales específicas a las necesidades de las pymes o de las grandes compañías. Otro ejemplo es Ibercaja, donde lo que hemos hecho es generar múltiples soluciones para optimizar, por ejemplo, cómo se relaciona el banco con sus clientes en la banca ‘online’, o cómo utilizan la IA generativa para la gestión de riesgos.

Hay empresas de varios sectores.

Estamos viendo que la oportunidad de generar un ecosistema digital de inteligencia artificial en Aragón y en España es enorme. ¿Por qué no convertirnos en un país líder y que Aragón sea también una región líder, en inteligencia artificial a nivel europeo? España es el cuatro país europeo en utilización de IA generativa.

¿Cuánto está cambiando la actividad de Microsoft en España por este ‘boom’ de IA?

La verdad es que ha sido un ‘boom’ a nivel mundial, pero en particular nos complace ver que España sea el cuarto país de Europa en adopción de IA generativa. También que Microsoft España sea la subsidiaria número 1 en adopción interna. Es decir, todos nuestros empleados utilizan la IA generativa todos los días. Yo por ejemplo utilizo Microsoft Copilot todos los días en múltiples momentos y estoy ahorrándome alrededor de 4,5 horas a la semana. Eso no quiere decir que trabaje 4,5 horas menos, pero te puedo asegurar que no estoy delante de una pantalla esas horas.

¿En qué ahorra?

En el resumen de mis correos, ahí estoy ahorrándome alrededor de unos 60 minutos a la semana. También en la generación de documentos, presentaciones, aunque luego yo les doy un toque final. Le pido a la IA de Outlook que me aconseje sobre la redacción de un texto en inglés y me busca tonos diferentes y me aconseja. Es un proceso de aprendizaje; la inteligencia artificial tiene que ver con volver a ser un niño y volver a experimentar. Y a jugar.

¿Será útil la regulación europea de la IA?

Hemos colaborado con la UE, porque yo siempre digo, es clave pensar en el «vísteme despacio, que tengo prisa». Es decir, si esto no está regulado y controlado, nos vamos a encontrar sorpresas. Tenemos que hacer que los algoritmos sean transparentes.