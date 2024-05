¿Es buen momento para comprar una casa en Zaragoza?

Los precios de la vivienda en Zaragoza llevan un crecimiento sostenido. En torno a los años 2015 y 2016 se registraron los mínimos (al menos, del presente siglo) y, desde entonces, no han parado de aumentar, pero sin grandes sobresaltos. La inflación ha hecho mella y, especialmente, la falta de personal cualificado y el incremento en los costes de los materiales han impulsado el precio medio por metro cuadrado en la capital aragonesa.

En este contexto, ¿es buen momento para comprarse una vivienda? Claro está, hay varios factores a tener en cuenta, como los tipos de interés, las hipotecas, los escenarios futuros... Y, sobre todo, si ese piso es para invertir o para residir en él. En la capital aragonesa se registraron, durante el mes de abril, los 1.795 euros por metro cuadrado en Idealista. Según fuentes del sector, hay una importante actividad de compra durante el primer trimestre del año, además de varios proyectos residenciales en marcha, por lo que la demanda sigue muy activa.

Mientras, la oferta sigue menguando. Si aparece una oportunidad, mejor no esperar a una mejora de las condiciones hipotecarias, ya que se correría el riesgo de perderla. Pedro Arellano, gerente de Gestión Inmobiliaria Zaragoza (GIZ), asevera que es buen momento para aquel que quiera comprarse su primera vivienda, "pero hay muy poca oferta". "En nuestra oficina, cuando cogemos un inmueble a precio de mercado (entre 120.000 y 150.000 euros), se vende en una semana. Se vende casi en el mismo día, porque ya hay gente esperando", expresa.

Esta tónica viene siendo habitual los últimos tiempos y no parece que vaya a cambiar, según los expertos, por lo que se recomienda que aquel que quiera comprar lo haga ya, independientemente del precio que haya en el momento, pues debe ser una decisión motivada por factores más personales. "Pasa lo mismo con la vivienda en inversión. No hay oferta, porque los pisos de 120.000 euros se van 'volando'", comenta Arellano.

La escalada de los precios, aunque sostenida, ha sido una constante los últimos años, por lo que esperar a que bajen puede resultar en una jugada no demasiado buena. Una hipotética mejora en las condiciones hipotecarias conllevaría un aumento mayor de la demanda y una reducción de una oferta ya menguante.

Vivienda para inversores en Zaragoza

Cabe resaltar que el precio de los alquileres han crecido de sobremanera los últimos tiempos en Zaragoza, tocando máximos históricos. Es un factor a tener en cuenta para inversores, aunque haya subido el precio de compra aumenta la rentabilidad. Según el último informe de Fotocasa, la capital aragonesa es la que tiene una posibilidad de beneficio más alta de las tres ciudades aragonesas, con un 5,4%.

No obstante, David Torres, 'personal shopper' inmobiliario en Zaragoza, asevera que, cuando se trata de una inversión, "hay que esperar a una buena oportunidad, y si no surge no hay que comprar". "Cuando no se trata de una compra como pura inversión, puede ser más subjetivo, porque entran factores más emocionales y de necesidad, entendiendo la necesidad como el querer independizarse, o tener una vivienda más grande para ampliar la familia...", añade Torres.