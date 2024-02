Taiwán, puerta comercial al mercado asiático

El gran potencial que representa Taiwán para las empresas aragonesas exportadoras, sobre todo en el sector de las renovables, la automoción, el aeroespacial y la industria agroalimentaria, se habló esta pasada semana en dos jornadas organizadas por CEOE Aragón y el Club Cámara de Zaragoza.

Aunque el flujo comercial entre Aragón y Taiwán tiene todavía poco peso, ya que este último año se exportó al país asiático por un importe de 26,8 millones y se importaron mercancías por 39,4 millones, conviene no desatender, recomendaron en ambos foros, un mercado estratégico, en el corazón de Asia, en lo que ha sido el aprovisionamiento de semiconductores durante los últimos años.

Los productos cárnicos, especialmente el porcino, siguen liderando las exportaciones a Taiwán, junto con el vino, la automoción y el papel que también compra Taiwán a Aragón. Respecto a las importaciones, son sobre todo bienes de equipo y de consumo. En 2023 se registraron 104 empresas aragonesas exportadoras a Taiwán, si bien, según Cámara de Zaragoza, solo lo hacen de manera regular 38.

"Los mercados más fáciles ya los hemos trabajado y debemos abrirnos a otros que suponen un reto como Taiwán", destacó el presidente de la Comisión de Internacionalización de CEOE Aragón, Daniel Álvarez. "No vamos a competir con ellos en electrónica o tecnología en las que son líderes, pero Aragón sí tiene posibilidades en alimentación, energía, infraestructuras, así como en atraer inversión de empresas taiwanesas que ya que tienen centros distribuidores en algunos países de Europa, como Alemania".

"Es más difícil venderles que comprarles. Parece una obviedad, pero por eso tenemos una balanza comercial desfavorable con ellos", añadió Jorge Alonso, director de Internacionalización de CEOE Aragón. Si bien, admitió, "tenemos muchas oportunidades en el mercado agroalimentario y Taiwán puede actuar como ‘hub’ al contar con ferias a las que las empresas pueden acudir para posicionarse en otros mercados asiáticos". Y puso como ejemplo Food Taipei 2024, un certamen muy potente para conocer clientes de Taiwán, Malasia, Corea o China.

"Hay que encontrar el producto apropiado que necesitan" para crecer en exportación, apuntó Javier Martínez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón. "En 2014 lo que vendimos a Taiwán fue muy superior a nuestras ventas actuales. Llegamos a 203 millones, veinte veces más, porque encontramos lo que requería Taiwán en ese momento, que eran los trenes ligeros fabricados en Zaragoza".

David Rodríguez, director del área de Financiación y Transferencia en el centro tecnológico Circe, que acudió a la jornada organizada por Club Cámara sobre Taiwán en Zaragoza, explicó que lo que demandan sobre todo es la cooperación con empresas españolas de energías renovables ya que quieren llegar al objetivo de cero emisiones en 2050, así como servicios de digitalización de la infraestructura eléctrica y la descarbonización de su industria.

Desde Circe, explicó, les mostraron algunos proyectos que ya desarrollan para proveedores de automoción como MRA, del grupo Cefa, para ahorrarles hasta un 9% en consumos al monitorizarles los procesos, así como otros proyectos de economía circular con reciclado de materiales que tienen en marcha. "Se mostraron muy interesados", reconoció Rodríguez en este foro, al que acudieron representantes de empresas cárnicas, del sector vitivinícola y del de renovables.

En la jornada organizada por CEOE, Tony Liu y Laura Rebasa, director y ‘project manager’, respectivamente de Taiwan Trade Center en España, insistieron en el "potencial de Taiwán como puerta de acceso para todo el mercado asiático" al estar muy cerca de Japón, Corea, Australia y China. Liu destacó que China es el socio número uno de Taiwán y representa una quinta parte del comercio taiwanés. "En 2023 hubo 50.000 vuelos directos entre China y Taiwán con 8,5 millones de pasajeros, pero antes de la covid fueron más de 118.000 vuelos y más de 20 millones de viajeros", remarcó, insistiendo en que son un país democrático.

Liu insistió en que en Taiwán se puede comerciar de forma libre, con seguridad, y que el recorrido del norte al sur de la isla, con 23,4 millones de habitantes y una superficie de 36.197 km2 -inferior a la de Aragón- se puede hacer en hora y media. Con un producto interior bruto de 751.930 millones de dólares, la mitad del de España, Taiwán sumó exportaciones por 431.477 millones de dólares e importaciones por 351.913 millones. "Taiwán es un lugar muy seguro para la innovación y la protección de la propiedad intelectual", recordó Liu, de un país, no reconocido como tal, en el que el 81,98% de sus jóvenes son titulados superiores y que cuenta con una gran red de parques científicos tecnológicos y biomédicos.

El director de Taiwán Trade Center en España reconoció que España ocupa el lugar 32 entre sus socios comerciales europeos y que las exportaciones de Taiwán a España disminuyeron un 22% el pasado año aunque en importaciones, la carne de cerdo fue el número 1. "Animamos a compañías extranjeras a que se sumen a nuestra cadena de suministro. Iberdrola ya ha abierto oficina en Taiwán, donde va a desarrollar un gran proyecto de eólica marina, y también a los proveedores de coches para que se sumen a MIH Consortium Foxconn, una plataforma abierta de innovación en vehículo eléctrico a la que quieren atraer talento", dijo.

Además, mencionó que la empresa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), que está en el top 10 de las empresas con más capital y que produce el 59% de los chips de todo el mundo y el 90% de los más avanzados, empezó en agosto de 2023 a construir en Alemania su primera fábrica de chips en Europa con una inversión de más de 10.000 millones, de la que buena parte será pública, y que abrirá en Japón una segunda planta de fabricación con el respaldo de Sony y el fabricante de automóviles Toyota.

Asimismo, Liu recordó que del 10 al 12 de junio en Berlín se celebrará la Taiwán Expo en Europa, una buena oportunidad, apostilló Rebasa, para "ayudar a las empresas taiwanesas a desarrollar más negocio en España". Por su parte, Victoria Hsieh, directora económica de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, en su intervención ante empresarios aragoneses en el Club Cámara en Zaragoza, insistió en la posición estratégica que tiene Taiwán "en el corazón de Asia", a una hora de vuelo desde Hong Kong, a 160 kilómetros del Este de China, al norte de Filipinas y al sur de Japón». Y abundó en la necesidad de que Europa escale posiciones en las relaciones comerciales con Taiwán al representar solo un 9,4% del total, teniendo muy por delante a China, con el 28,5%; Asean 10, con el 15%; EE. UU. con el 14,9%; y Japón con el 9,6%.

"No es un país fácil para comercializar tu producto"

El empresario Eduardo Villarroya, en Taipéi, la capital de Taiwán. IQE

"Taiwán tiene mucha industria y no es un país fácil para comercializar tu producto", confiesa Eduardo Villarroya, director general de Industrias Químicas del Ebro (IQE). Sin embargo, han mantenido las ventas a este mercado que abrieron hace seis o siete años. Les proporcionan acelerante de fraguado rápido que, inyectado al hormigón en los túneles, hace que quede seco en décimas de segundo. "Es una isla muy pequeña con una densidad de población muy alta y necesitan construir muchos túneles subterráneos para el transporte". Exportan, explica el directivo, sobre todo este producto y algún otro para minería, pero Taiwán representa apenas un 1% de las ventas en una compañía como IQE, que exporta el 60% de lo que fabrica en Malpica. "Tuvimos en Taiwán un distribuidor malasio, Lawrence Leong, que se jubiló, y ahora vendemos a través de un grupo internacional que tiene sedes con fabricación propia en este país y nos mueve el producto". Villarroya anticipa que van a seguir con este mercado estratégico y cercano a Indonesia y Australia, con mucho negocio minero, y en los que IQE tiene clientes.

"Importamos y también exportamos, aunque menos"

En el centro, el presidente de la Cámara de Zaragoza, Jorge Villarroya, la directora económica de la Oficina Económica y Cultural de Taipe, Victoria Hsie,; e Irene Carmen preidenta de Dicsa. Cámara

"Desde 1995 estamos en el mercado taiwanés", reconoce la presidenta de Dicsa y de la comisión de Internacionalización de la Cámara de Zaragoza, que explica que acudieron allí hace tiempo al no encontrar un producto que buscaron en distintos países. Desde entonces, comenta, el mundo ha cambiado mucho, pero mantienen la relación comercial con Taiwán. "Tenemos un delegado comercial para Asia que nos gestiona la venta de productos. En Taiwán, en 2023 vendimos por valor de 70.000 euros concentrados en un cliente", señala. Aunque no cuentan con un distribuidor oficial en Taiwán, sí tienen a cuatro proveedores allí e importaron en 2023 producto por importe de 1,9 millones, principalmente tuercas en acero inoxidable y bombas hidráulicas. Por el momento, dijo, no tienen prevista la asistencia a ninguna feria en Taiwán, pero sí pueden colaborar "con algún cliente que exponga en ferias sectoriales". "No hay ningún problema con Taiwán: Hablan en inglés perfectamente", apunta esta directiva, que tuvo oportunidad recientemente de estar con Victoria Hsieh, directora económica de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi (en la imagen) y la secretaria, Teresa Shen, en un encuentro con empresarios aragoneses organizado por Club Cámara.

"Tenemos desde 2017 un proveedor taiwanés"

Fernando Benito, director general de Enganches Aragón, recuerda que fue en la Feria de Automechanika de Fráncfort (Alemania), en 2018, cuando recibieron el premio a la innovación por una patente desarrollada junto a un proveedor taiwanés, al que conocieron un año antes y con el que siguen trabajando. "Vendemos más que compramos a Taiwán", asegura. "Lo que patentamos con ellos es un piloto para nuestro portaequipajes Towbox, que lleva una tecnología que no está en el mercado", explicó. Y siguen "importando componentes electrónicos para los kits que producen en Malpica", dijo, con unas ventas que se sujetan en un 60% de exportación, principalmente a Europa.

"Asia supuso en 2023 casi el 5% de las ventas"

Desde la dirección de Saica reconocen que venden regularmente a Taiwán desde el pasado año a cuatro o cinco clientes en concreto y que en años anteriores también lo hacían pero de forma más esporádica. "Taiwán supone un porcentaje pequeño de la facturación (0,2%)", reseñan. Sin embargo, "el mercado asiático alcanzó, en total, casi el 5% de las ventas en 2023", precisan. Asimismo desde el grupo papelero confirman que para este año no tienen previsto crecimiento en Asia, pero sí en Europa y América. Con una capacidad de producción anual de 3,3 millones de toneladas de papel recuperado, el grupo registró una facturación consolidada a 31 de diciembre de 2022, de 4.394 millones.