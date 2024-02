JAB invierte 1,5 millones en un nuevo almacén autoservicio en Cogullada

De las instalaciones eléctricas que eran la línea principal de su negocio, el grupo JAB, nacido hace diez años de un grupo de trabajadores de la extinta Álvarez Beltrán, ha dado el salto a la fontanería y climatización de naves industriales y lo ha hecho con un nuevo almacén en Cogullada. Lo inaugurarán este próximo lunes tras una inversión de 1,5 millones.

Javier Lorente, socio trabajador del Grupo, junto a Josep Raventós, explica que “ambos mercados se están unificando: antes a nuestros clientes de la industria les hacíamos todo la instalación eléctrica pero ahora nos piden también que les climaticemos la nave y les hagamos toda la parte de fontanería”, explica, y de ahí este nuevo proyecto que concide con el décimo aniversario de su creación.

Los proyectos a medida y la actualización constante forman parte del ADN de esta iniciativa empresarial que no ha parado de crecer y que para el nuevo almacén de 1.500 metros cuadrados ha contratado a entre nueve y diez personas.

Empezaron siendo 40 en el equipo y ahora están 133 y en cifra de negocio han pasado de 8,5 millones en 2014 en sus inicios a los 54 con los que cerraron 2023. Es verdad, reconoce Lorente, que se han visto beneficiados por la explosión de las renovables hasta 2022 y por la buena marcha de la economía aragonesa que ha traído más empresas a la Comunidd.

El apoyo también de los socios capitalistas Gabyl y Proyecto Luz en Navarra y Soelca en Burgos les han permitido acometer esta importante inversión con la que esperan seguir creciendo.

La novedad, destaca Lorente, es que no es un almacén al uso sino en formato tienda autoservicio dirigido no al cliente particular sino al industrial “Lo hemos hecho asi porque si uno de ellos necesita un producto de forma urgente, viene coge lo que necesita y al pasar por caja se le apunta y ya está porque tienen cuenta con nosotros". Es otro concepto que les permite acercarse más a todas las empresas, asegura.

Con su sede en Argualas, donde tienen ya un almacen de 4.500 metros cuadrados y otro en el polígono Empresarium de 6.000 metros cuadrados pretenden dotarse de esa capilaridad cada vez más necesaria para prestar sus servicios con mayor agilidad.

Junto a estos almacenes tienda (el más novedoso el de Cogullada al ser autosevicio frente a los otros más tradicionales que atienden a través del mostrador), el grupo JAB dispone además de un taller en Cuarte, Aracel, donde fabrican sus propios cuadros de luz. «Sobre todo se factura en Aragón, pero tenemos delegaciones en Valencia, Tudela, Soria y Tarrasa, que la acabamos de abrir», afirma Lorente.

En lo que es Aragón, además de los cuatro centros de trabajo en Zaragoza cuentan también con delegaciones en Calatayud, Ejea de los Caballeros, Fraga y Teruel.