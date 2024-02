Las tractoradas vuelven a entrar en Zaragoza capital en el cuarto de día de protestas y atascos

Cerca de medio millar de tractores han vuelto a marchar este jueves hacia Zaragoza para hacer visibles sus reivindicaciones e intentar convencer a quienes viven en la ciudad de que su futuro y el del campo van de la mano. Han sido dos columnas de vehículos de la plataforma de agricultores y ganaderos ajena a las organizaciones agrarias, las que han confluido por la mañana en la capital aragonesa, una ha entrado por la carretera de Castellón (N-232 y A-68) y la otra por la N-330. Una y otra han atascado las vías de acceso al centro.

Tras negociar recorridos con las Fuerzas de Seguridad han vencido el cerco que habían establecido Guardia Civil y Policía Nacional y han llegado al casco urbano, por lo que se han producido importantes retenciones, sobre todo en el Tercer y Cuarto Cinturón (Z-30 y Z-40). Sin embargo, los manifestantes no han conseguido su primer objetivo, llegar más al centro, incluso a la plaza del Pilar, como lograron el pasado lunes al desfilar por el paseo de la Independencia.

Los agricultores de la comarca del Campo del Belchite estaban convocados a las 6.00 en la Puebla de Albortón, desde donde han partido juntos camino de Zaragoza. Se les han unido también compañeros llegados de localidades como Villar de los Navarros (comarca de Daroca) o Vinaceite (Teruel), por lo que la columna ha sumado finalmente más de 250 tractores. Su lento transitar por la carretera de Castellón ha atrapado a cientos de vehículos particulares que se dirigían a trabajar o a algún centro educativo de la capital. También ha impedido avanzar a dos autobuses de la línea 25 que conecta con el barrio de La Cartuja, lo que ha obligado a Avanza a suprimir el último tramo del recorrido desde las nueve.

Tras una larga negociación con la Guardia Civil, que impedía pasar a tractorada a la altura del polígono de San Valero, los agricultores han proseguido su camino hacia la capital, lo que ha aliviado algo el atasco de la N-232. Pero a las puertas de la ciudad, junto al pabellón Príncipe Felipe, la Policía Nacional ha frenado de nuevo el avance de la columna. Se han vivido momentos de tensión, ya que los agricultores, tras permanecer un buen rato negociando, han dejado clara su intención de seguir adelante "por las buenas o las malas". Al final, Policía y tractoristas han pactado avanzar hasta el aparcamiento ubicado en el antiguo recinto ferial, dejar allí sus vehículos y continuar la macha a pie hasta la plaza del Pilar. Pero los planes han cambiado pronto.

La parsimoniosa entrada de los tractores en el aparcamiento ha bloqueado la rotonda de la Facultad de Veterinaria, afectando a su vez al Tercer Cinturón. Pero el gran atasco se ha producido después, cuando los manifestantes que ya habían aparcado han decidido ponerse en medio de la Z-30 y cortar también la circunvalación. "Esto no era lo acordado", les ha indicado el responsable del dispositivo policial, que ha decidido entonces identificar a los allí presentes.

Quejas entre algún conductor y vía libre a las urgencias

"Entiendo que protesten, pero esto se va un poco de las manos", comentaba uno de los conductores bloqueados en el Tercer Cinturón. "Les pagan las lechugas a 20 céntimos y en un súper a 200 metros las cobran a dos euros, es normal que protesten. Pero hay que poner un poco de criterio porque está toda Zaragoza bloqueada. Y seguramente en esta larga fila habrá urgencias", apuntaba. En ese mismo momento, otro conductor se acercaba a la cabecera de la protesta y les explicaba que llevaba a su mujer enferma al médico. De forma organizada, los manifestantes se han apartado y le han dejado pasar.

El corte de la Z-30 ha durado apenas diez minutos, ya que los tractoristas han dicho a la Policía que para estar allí parados "se iban a casa". Dicho y hecho, han vuelto a subirse a sus tractores y han regresado por donde habían venido: la carretera de Castellón. "Si queremos que nuestros pueblos no se mueran hay que apoyar un poco a la agricultura", decía Raúl Marco antes de regresar a Almonacid de la Cuba, de donde había partido a las 5.20 para sumarse a la tractorada que ha llegado a la capital por la N-232 y la A-68. Tiene 35 años y estudió ingeniería mecánica, pero siempre estuvo vinculado al campo, al que ahora dedica todo su tiempo. Reconoce que es su vida, pero no sabe cuál será su futuro "si la gente no apoya a quienes les dan de comer".

La tractorada en la Vía Hispanidad

La columna de agricultores que se ha desplazado desde las comarcas del sur de Zaragoza, como la de Valdejalón, ha intentado llegar al centro de la ciudad desde la carretera N-330, pero han quedado bloqueados a la altura de la rotonda de La Fuente de la Junquera, tras pasar Cuarte de Huerva, donde se había instalado un fuerte dispositivo de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil. La larga fila de tractores ha ocupado los dos carriles de la vía provocando un atasco que se ha prolongado durante toda la mañana, mientras los portavoces de la manifestación negociaban posibles recorridos para acercarse al centro de la capital aragonesa. Ataviados con los chalecos amarillos reflectantes han salido de los vehículos para esperar a tener vía libre.

"Cómo crees que vamos a entrar solo 50 si hemos venido 500, ¿los demás qué hacemos?", ha planteado a media mañana Alberto García, uno de los jóvenes agricultores de la protesta, sobre una de las alternativas que se había barajado. "Queremos entrar todos con una marcha lenta. Queremos que se sensibilicen en Zaragoza con nuestros problemas, para que se vea", ha añadido, consciente de que era en la capital donde tendrían más eco sus protestas. Los manifestantes se preocupaban también por los vehículos particulares retenidos en el atasco, donde han permanecido algunos hasta cuatro horas. "De pasar a darnos nuestro apoyo van a pasar a estar en contra", temía Alberto junot a Eduardo Dionis, otro compañero, llegado de Aguilón, mientras urgía una solución para poder llegar con los tractores al centro o empezar algún recorrido alternativo.

José Manuel Martínez, agricultor de La Almunia de doña Godina, en la tractorada a la altura de Valdespartera. H. A.

José Manuel Martínez, de 53 años, había salido a las 6.20 de La Almunia de doña Godina para unirse a otros agricultores llegados de Épila, Lumpiaque o Muel. Ha asegurado estar dispuesto a continuar los días que fueran necesarios. "Hemos retrasado labores, luego nos tocará doblar, pero estamos acostumbrados", ha dicho este agricultor de frutos secos y olivar. "Si esto no cambia, da igual trabajar o no. Es ruinoso", se ha lamentado, sobre la pérdida de rentabilidad de las explotaciones.

Entre los manifestantes había padres e hijos y la visión negativa era igual. "Tengo un chico de 18 años que tiene mucha ilusión en la agricultura, pero le digo que no siga", ha confesado Luis Carlos Miguel, agricultor de Rueda de Jalón. El aumento de los costes y los cambios en la normativa, cada vez con más obligaciones administrativas, figuran entre los problemas que denucian. "Nos están asfixiando", ha reconocido.

Luis Carlos Miguel, agricultor de Rueda de Jalón, en la tractorada en Valdespartera. H. A.

"A mis 61 años me van a decir lo que tengo que sembrar yo", se preguntaba Joaquín Dionis, desde Tosos. En el corrillo donde esperaban junto a los tractores comentaban que preferirían no tener que estar allí. "Estaríamos gozosos cada uno de estar a nuestra faena", ha asegurado. "Ya no eres un agricultor, eres un gestor informático", ha criticado. En este sentido se ha pronunciado también Anuncia Cristóbal, una de las pocas mujeres en la protesta, que acudía con su marido desde Botorrita. "Necesitas a una persona a tu lado para llevar los papeles al día", ha apuntado, esta agricultora y ganadera con una explotación de porcino.

Ante la negativa a dejarles circular, un grupo de manifestantes ha decidido subir andando a cortar la autovía, en la rotonda de acceso a Valdespartera desde el Cuarto Cinturón. El corte se iba levantando para dejar paso a vehículos de emergencias. Algunos conductores pitaban dando su apoyo a los manifestantes cuando pasaban a su altura. Alrededor de las 14.00 de la tarde los manifestantes se volvían a agrupar en la rotonda de La Fuente de la Junquera donde habían dejado sus tractores. Allí han decidido aceptar la propuesta de las autoridades de ir desfilando hacia Casablanca, por la rotonda de la Vía Hispanidad con la prolongación de la Avenida de Gómez Laguna para salir desde allí de la capital. Pasadas las 15.00 los tractores han circulado haciendo sonar sus cláxones por la citada vía zaragozana, de vuelta a sus municipios tras una larga mañana de viaje y movilizaciones.

Los agricultores en el Alcampo de Utebo

Grupos más reducidos de manifestantes se han visto en puntos como el aparcamiento del supermercado Alcampo de Utebo. Los agricultores protestan también por los precios bajos de sus productos y el aumento que sufren a través de los intermediarios hasta llegar al consumidor.

Cortes de carretera en Calatayud

Los cortes de carreteras se han repetido en varios puntos de la comunidad. Cerca de un centenar de agricultores y ganaderos de distintos pueblos de la comarca Comunidad de Calatayud han cortado la circulación en la autovía A-2, a la altura del polígono industrial de la Charluca, al filo del mediodía, uniéndose a la interrupción realizada por los productores de Valdejalón en La Almunia de Doña Godina en la cuarta jornada de movilizaciones del sector primario.