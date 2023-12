Cae un 41% el valor de la producción agraria en Aragón hasta 1.195 millones en 2023, advierte UAGA

2023 ha sido un mal año para el campo aragonés. Ha venido marcado por la sequía y las bajas cosechas. Así lo ha reconocido hoy José María Alcubierre, secretario general de UAGA Aragón, al hacer balance.

"Era previsible", ha dicho, y ya lo avisaron, ha añadido, a la anterior consejería de Agricultura y también el Ministerio sin que esas advertencias hayan servido para que lleguen las ayudas por sequía a los agricultores, aunque sí a los ganaderos.

Alcubierre ha subrayado la necesidad de que haya ayudas directas a la agricultura en Aragón y no solo préstamos blandos, "que no están llegando a los que más los necesitan" y ha cifrado en 700 millones las pérdidas que han tenido los cultivos herbáceos.

En este sentido, ha solicitado a la DGA que esos 20 millones adicionales con que parece va a contar el departamento de Agricultura se destinen a dichas ayudas pero mirando bien a quien se dan para que lleguen a las pequeñas explotaciones familiares, a las que más lo necesitan. Y ha recordado que el acuerdo de programa político entre VOX y PP sí incluía las ayudas directas al campo.

Alcubierre ha puesto también el acento en que "las producciones se han visto reducidas, de media, en torno a un 60 % respecto a la campaña de 2022", y ha señalado como las zonas más castigadas por la falta de lluvia el valle del Ebro y las comarcas más próximas (Cinco Villas, Tarazona, Borja, Ribera Alta, Bajo Gállego, Hoya de Huesca, Huerva-Zaragoza, Calatayud, Ribera Baja, Monegros, Belchite, Andorra, Bajo Martín, Cuencas Mineras, Cinca Medio, Bajo Cinca y Caspe).

Según el balance de UAGA, el valor de la producción final agrícola ha disminuido respecto al año 2022, hasta los 1.195 millones desde los 2.000 millones del año anterior, un 41 %. Mientras que la producción final ganadera ha registrado un aumento del 9% respecto al año pasado hasta los 3.920 millones. Casi todos los subsectores (porcino, ovino, vacuno, productos ganaderos) han sufrido un incremento debido principalmente al alza de los precios durante este año.

Hay que tener en cuenta, ha recordado, que "la producción final agraria en Aragón depende en un 27,27 % de la actividad agrícola, mientras que el 76,72 % restante viene de la actividad ganadera".

Aragón, ha enfatizado, "es un territorio cada vez más ganadero por la caída de la producción agraria". En definitiva el valor de lo producido en el campo (agricultura y ganadería) ha sumado 5.135 millones, un 9% menos que el año anterior.

De las contrataciones en el campo, las ha estimado en unas 14.000, de media. "Se han recuperado gracias a que ha habido más fruta al no haberse registrado las heladas del año anterior, aunque ha habido otros problemas como la mosca negra".

Con respecto a las producciones de fruta y almendra, según UAGA, se ha recolectado un 64,55% más de media que el año anterior. En 2023 se estima en 635.619 toneladas.

En cuanto a las producciones de viñedo, se redujeron en un 40%, mientras que las de olivar aumentaron en un 57% en comparación con el año 2022

Alcubierre ha lamentado "la sangría" de explotaciones que se registra año tras año. En las afiliaciones en alta a la Seguridad Social agraria desde 2018, se aprecia un continuo descenso, reduciéndose en 2023 a los 17.784 cotizantes. Ha criticado también la falta de medidas para frenar el envejecimiento de los trabajadores del campo que ha pasado de los 60 años de media a los 61,5. "Aragón no se puede permitir no contar con 20.000 agricultores", ha señalado. "Lo más duro" para la organización agraria son los 238 profesionales que pierde el campo aragonés cada año, "una sangría que no para", ha manifestado Alcubierre.

Respecto a los seguros, en el valle del Ebro, Agroseguro ha abonado más de 82 millones de euros en indemnizaciones a los agricultores y ganaderos. Por producción, las cuantías más importantes corresponden a productores asegurados en las líneas de cultivos herbáceos (42,3 millones de euros), frutales (14,2 millones), uva de vino (5,7) y cereza (4,8).

Por su parte, Alberto Escura, Secretario Provincial de UAGA-Teruel, ha manifestado que el porcino es el 66% del total de la ganadería en Aragón y que constituye ya el 39% de toda la producción agraria en Aragón. "Ha aumentado un 5% más este año".

Óscar Moret se ha referido al incremento desorbitado que ha tenido el precio de algunos productos." Según los datos del IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino que elabora COAG, en el mes de julio la diferencia de precios en el melocotón y la nectarina era del 382%. Es decir, desde que sale del almacén hasta que llega al consumidor, el precio de un melocotón o una nectarina se multiplica x4. Se ha referido también al precio del huevo o el aceite en los lineales.

Por eso, Moret ha medido que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que el agricultor no cobre su producto por debajo de coste y la reunión de una mesa de mediación que acabe con el oscurantismo en los precios.

Por su parte, José Antonio Miguel, ha considerado un "duro golpe para el sector que se retire la bonificación de 20 céntimos al gasóleo" el año que viene ya que todo tipo de insumos se ha venido incrementando