Samper tacha de "perversa" la política hidráulica nacional

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, se ha mostrado este miércoles muy crítico con las política hidráulica nacional, con la que, en su opinión, se está relegando la regulación y el almacenamiento de los recursos hídricos. “Tengo que denunciar que las políticas a nivel nacional son perversas”, ha afirmado Samper, que ha insistido en que el objetivo primordial de su Consejería que la Comunidad disponga de las infraestructuras necesarias para poder disponer del recurso hídrico cuando es necesario.

Aunque Samper ha asegurado en un primer momento que no iba a hablar a Biscarrués, ha detallado a renglón seguido que le congratuló que fuera el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, quien hablara de desenterrar el proyecto, “porque por más que digan que es una obra desechada, no es cierto. Quien así lo afirma no dice la verdad y Biscarrués está ahí presente”, ha añadido. Pero dicho esto, el consejero ha insistido en que de lo que el habla es de regular, de hacerlo sin crear conflicto social y si es posible en los cauces de los ríos “porque no es normal que tengamos que gravar al regante con costos elevados de energía cuando podemos evitarlo”. Eso sí, ha asegurado que, cuando no sea posible esa circunstancia, como ha sucedido en el embalse de Almudévar, “bienvenida sea” cualquier otra solución.

Ángel Samper con los representantes de la Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. DGA

El consejero ha hecho estas declaraciones en Binéfar, a donde se ha desplazado para conocer las instalaciones de Fribin y mantener un encuentro con los responsables de la Comunidad General de Regantes de Aragón y Cataluña.

Samper ha recorrido los más de 55.000 metros cuadrados que ocupa la empresa cárnica oscense, en la que se sacrifican 12.000 cerdos y 600 terneros diarios, emplea a 850 trabajadores, factura 400 millones de euros, de los que el 70% procede de sus ventas en los mercados exteriores. Una visita en la que Samper ha insistido en la necesidad de “revertir las políticas medioambientalistas erróneas que demonizan la agricultura y la ganadería y que lo único que hacen es encarecer la cesta de la compra sin necesidad”. Y en la que la presidenta del consejo de administración de la firma, Cristina Gallart, ha apoyado al defensa del consejero de elevar la alimentación al nivel de la sanidad y la educación y ha recordado que es necesario “menos trabas administrativas y más apoyo para que las empresas puedan seguir creando futuro”

Así lo ha mantenido también ante los representantes de la Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, “una entidad con cien años de historia, ejemplo de trabajo común entre dos comunidades como Aragón y Cataluña”, como ha señalado su presidente, José Luis Pérez. Samper ha vuelto a insistir en la importancia del agua y, sobre todo, de su regulación, porque “permite evitar desastres con las grandes avenidas y eso hay que recordárselo a Zaragoza, permite garantizar el consumo a las poblaciones, regar para producir alimentos para una población cada vez mayor y garantizar los caudales ecológicos”.