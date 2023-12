Copisterías de Zaragoza en la era digital: "Si no te vas adaptando acabas muriendo de inanición"

Zaracopy empezó como copistería y papelería en 2014 en Zaragoza (en el Camino de las Torres) y casi diez años después es también imprenta y librería. El de las artes gráficas es un sector en continua transformación y esta firma aragonesa es un ejemplo de ello.

"Solo con la copistería no daría para subsistir. Son muchos pagos, mantenimiento de máquinas, tóneres, luz... Todo lo que nos ha ido pidiendo el cliente, lo hemos ido introduciendo porque sabemos manejarlo. Hay que saber el gremio y no es fácil; lo primero es el conocimiento y después, la amabilidad con el público y la paciencia", selaña Sonia María Frontiñán, una de las responsables de Zaracopy (cuyo dueño es David Sánchez), con 35 años de andadura en el sector.

También Joaquín Celestino, de Germinal (en la calle del Sepulcro) es todo un veterano (37 años de trabajo) y habla que desde la crisis económica de 2008 el sector ha tenido que reinventarse. "He visto bastantes cierres; personas que se va jubilando y ofrecen la imprenta a los trabajadores y nadie la quiere. Nosotros tenemos copistería, imprenta y papelería. Ahora la gente no necesita tantas fotocopias y hay una concienciación sobre el tema del papel", cuenta. Asimismo, alude al cambio que ha supuesto la impresión láser unido a la globalización. "Antes era preparar cajas y planchas y ahora solo hay que apretar un botón y que salga bien; se trabaja por cantidades exactas. La tecnología ha avanzado para bien. Y después hay tantas ofertas de imprentas en internet -que no se sabe si están en España o fuera- que trabajan a muy bajo precio", indica.

En el caso de Copistería Lorente (en la calle del mismo nombre, en el entorno del campus de San Francisco), si hace 20 años comenzó como una copistería "pura y dura" de zona universitaria ahora trabaja más para empresas con artículos que tienen "un valor añadido" (dípticos, tarjetería, carpetas...). "El sector está en cambio permanente. Si no te vas adaptando acabas muriendo de inanición; eso es así en el nuestro y en cualquier otro. En nuestra empresa hace unos años nos metimos en el gran formato; hemos ampliado mercado con el tema de la rotulación de escaparates, vinilos para zonas expositivas, lonas...Y nuestro volumen de trabajo es mayor el que entra por el correo electrónico que el de personas que acuden a nuestro establecimiento", explica María Ángeles, la administradora.

La responsable de Copistería Lorente apunta que detrás de esa nueva orientación del negocio están la digitalización y la incorporación de firmas 'low cost', que lo que han hecho es bajar precios. "Hay más oferta y por eso los bajan. En esta zona igual están 5 o 6 que lo único que van es a coste; la calidad es la justa y no te hacen un trabajo añadido. La fotocopia de apuntes universitarios está muy machacada y nosotros no podemos competir en precio. Tenemos máquinas de calidad y nuestra oferta para seguir en este mercado son, sobre todo, la calidad en la impresión y el trato con el cliente. Esos son nuestros valores y lo que nos diferencia de una copistería que solo va a precio", subraya.

En cuanto a los avances de la tecnología, María Ángeles recuerda que son muchos los universitarios que llevan todos los apuntes digitalizados. En cambio, Sonia María Frontiñán sostiene que la mayoría de los estudiantes que van a Zaracopy prefieren tenerlos en formato papel. "Les gusta tenerlos (físicamente) para subrayar, anotar cosas y no dañarse la vista en las pantallas. Siempre está el 60%-70% de la gente que quiere una fotocopia", dice esta última, al tiempo que reconoce los beneficios que al sector ha traído la tecnología a la hora de las impresiones. "Ya no traen esos apuntes en papel todos arrugados y sobados; ahora van con sus pendrives. No pierdes tanto tiempo y las hacemos (las copias) por las dos caras para no desaprovechar el papel", resalta.

La encargada de la copistería de Camino de las Torres coincide en que hay mucha competencia en el sector. Ellos siguen con los mismos precios para los estudiantes (0,025 euros por copia). "Hay que luchar mucho para tener la fotocopia más económica, pero nunca perdiendo la calidad", añade.

En la zona de la Universidad de Zaragoza, la Copistería Arenal lleva atendiendo a estudiantes y otros clientes a lo largo de 40 años (bajo distintos responsables). Hace tres, Emilio la cogió en traspaso y ha apostado por no subir precios de las fotocopias para diferenciarse del resto. "Lo que viene a ser los márgenes de las fotocopias son bastantes escasos, por no decir nulos, en el caso de las en blanco y negro; que casi las hago a precio de coste. Por lo menos, atraigo clientes que pueden comprar otro tipo de artículos, como material de oficina", dice.

También él constata que hay mucha competencia y advierte de un sector "saturado" en el entorno del campus público. "Hay demasiadas copisterías; creo que se irán viendo más cierres sobre todo si siguen subiendo los precios (de las materias primas) y el nivel de vida", aventura tras ser testigo de al menos dos clausuras de negocios en estos tres años.

