Nueva protesta en Zaragoza contra un año negro con 35 muertos en accidente de trabajo

Evidenciar una vez más el problema de la falta de cumplimiento de la ley de prevención que deriva en las 35 muertes por accidente de trabajo en lo que va de año es lo que ha vuelto a sacar hoy a la calle a delegados y representantes de UGT y CC. OO. Aragón.

Aunque los datos oficiales hablan de 27 en lo que va de año frente a los 35 que suman los sindicatos (al contabilizar también los de trabajadores de otras comunidades que han fallecido haciendo su trabajo en Aragón) "es una cifra inasumible e inaceptable", ha señalado José de las Morenas, responsable de Acción Sindical en UGT Aragón. "Ha llegado el momento de decir ¡basta ya!", ha señalado en una concentración de protesta en la plaza de España de Zaragoza.

Junto a Luis Clarimón, de CC. OO. ha reivindicado "un verdadero plan de choque que acabe con esta lacra de la sinistralidad laboral en nuestra comunidad autónoma". Y ha vuelto a pedir un refuerzo de la inspección, ya que aún con las nuevas incorporaciones "todavía estamos en una ratio de 15.000 o 16.000 trabajadores por cada inspector".

Y ha reconocido que "las muertes en el trabajo son un problema social de primera magnitud y no vale solo con el control de la inspección" sino que "los empresarios, evidentemente, tienen que tomar las medidas necesarias para evitar que esto suceda". "Es un problema de todos, pero hay responsables", ha incidido el sindicalista de UGT.

Desde CC. OO. Clarimón ha insistido en que las 35 personas fallecidas en Aragón en accidente de trabajo "es una cifra insoportable" frente a las 24 muertes del año pasado. "En Aragón a diferencia del resto del Estado, han ido creciendo los accidentes mortales. Y especialmente en el sector de la construcción, también en la agricultura y, sobre todo, en las muy pequeñas empresas de menos de cinco personas trabajando".

Clarimón ha destacado la necesidad de poner el foco en estas pymes, donde se produce la mayor concentración de accidentes mortales y graves. "Los empresarios son los responsables de evitar los riesgos. Lo dice así la ley" ha recalcado. Y es el ISSLA (Instituto de Seguridad y Salud Laboral), que depende del Gobierno de Aragón, y la Inspección de Trabajo los que deben velar porque cumplan y hagan más visitas a las empresas donde se registra la mayor sinestralidad.

Ha pedido además que se ponga en marcha la figura del delegado territorial para apoyar esta función de control y visitas a las empresas para que en aquellas donde no hay representación sindical se cumpla la ley de prevención, que es una buena ley, que se aprobó en 1995 y entró en vigor en 1996. "Hay sectores donde todavía no ha entrado. Y lo que queremos es que esa cultura de la prevención entre"

Clarimón ha calificado de "inadmisible" que "cuando hay un ligero repunte de la actividad económica, se traduzca en un mayor número de fallecimientos. de gente que se deja la vida en el trabajo. No puede haber una ligazón entre el crecimiento del PIB y las muertes en accidentes laborales".

Y ha recordado que "la mayor parte de los fallecimientos que ha habido estos últimos meses han sido por caídas desde tejados o aplastamientos. Accidentes perfectamente evitables si hubieran sido tomadas las medidas adecuadas".

Por último Clarimón ha pedido también más recursos y medios para la Fiscalía de Prevención de Riesgos Laborales. "Hay una sola persona en Zaragoza para esa fiscalía. También hay que reforzar esa fiscalía" responsable, con el código penal en la mano, de sentar en el banquillo a los que incumplan la ley", ha manifestado, ya que "no puede ser que salga tan barato que la gente pierda la vida en el trabajo".

"Una prioridad política

"Atajar la siniestralidad laboral tiene que ser una prioridad y seguir visualizando este problema", ha dicho Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón. "No podemos consentir que esto sea una realidad del mercado de trabajo, que la gente se muere en accidente laboral y ya está".

"No puede ser que nadie se suba a un tejado y no esté agarrado. Y se muera al caerse. O se mete en una zanja y la zanja se le venga encima y fallezca. Es intolerable", ha reiterado, por lo que no van a cesar en sacar este problema social a la calle y que siga siendo "una prioridad política".

José Juan Arcéiz, secretario general de UGT, ha añadido que el problema no se resolverá hasta que "vayamos empresa por empresa vigilando que la ley de prevención se cumpla". "Hasta que eso no ocurra, seguirá habiendo accidentes" y ha advertido, que si la Administración y las empresas no ponen los medidos, "igual nuestro papel como sindicatos tendrá que ser otro a partir de ahora".