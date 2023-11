CEOE Aragón ante la reducción de la jornada y la subida del SMI: “Es en la productividad donde hay que poner el foco”

Con la reunión de fondo que esta tarde mantienen los agentes sociales con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar la subida del salario mínimo interprofesional, la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón ha calificado este miércoles de “adecuada” la propuesta realizada por la patronal española para revalorizar el SMI un 3% para los años 2024 y 2025 que esté en línea con el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en mayo por las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito nacional.

Una medida, eso sí, que debería ir “inexcusablemente acompañada” por una revisión de precios en los procesos de contratación del sector público así como un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes.

Lo ha explicado este miércoles el presidente de dicha comisión de la organización empresarial aragonesa, Salvador Sánchez, que ha trasladado el convencimiento de los empresarios aragoneses de que “esta es la propuesta que tiene que ser aceptada y lo bueno sería que saliera del diálogo social y no por un decreto del Gobierno”.

Sánchez ha recordado que el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 46,8% desde 2019, “mientras la productividad española se ha reducido un 3,8%”, ha lamentado.

Preocupado por la baja productividad española, el empresariado aragonés también es muy crítico con una de las medidas que figuran en el pacto de investidura firmado entre Sumar y el PSOE, la reducción de la jornada laboral. No les gusta la forma en la que se plantea. “La jornada laboral siempre se ha pactado en la negociación colectiva entre la empresa y la representación de los trabajadores y parece que lo que se anuncia es que se va a reducir por decreto”, ha señalado el representante de CEOE Aragón que han insistido en que “esta manera de proceder” no les parece correcta “porque no se va a poder estudiar en profundidad el tema y no se va a poder adaptar la jornada a las necesidades de los sectores y de las empresas”.

Esta reducción impactará también en la línea de flotación de la economía, no solo de la aragonesa sino de todo el país. “España registra la mayor caída de productividad de los países avanzados en los últimos cinco años, con un descenso del 3,8%”, ha señalado Sánchez. “Y esto sin haber bajado la jornada laboral”, ha añadido, para dejar claro que “la empresa española tiene un grave problema de productividad y es ahí donde hay que poner el foco para poder hablar del resto de las cuestiones”. Porque, ha insistido Sánchez, la reducción de las horas de trabajo afecta notablemente a la capacidad de organización y de productividad de las empresas.

Para mejorar la situación, CEOE Aragón “siempre ha puesto sobre la mesa” medidas como la flexibilidad, el trabajo conjunto y en negociación colectiva con el resto de la representación de los trabajadores y la modernización de la representación de los trabajadores, ha enumerado el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales.

Durante la reunión de este órgano, al que ha asistido como invitado el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divasson, también se ha abordado otra de las grandes preocupaciones de las empresas aragonesas: el elevado nivel de absentismo y la falta de trabajadores. Para reducir el primero, CEOE Aragón aboga por una mayor participación de las mutuas en procesos como los traumatológicos, lo que permitiría una reducción significativa de unas cifras que inquietan a las empresas. De hecho, solo en Aragón, 44.000 trabajadores al día no acuden a su puesto de trabajo por incapacidad temporal.

Respecto a las dificultades “generalizadas” para cubrir ofertas de empleo, los empresarios aragoneses abogan por mejorar la formación para hacer frente a los puestos que son necesarios, agilizar los trámites para poder incorporar trabajadores de fuera y analizar el relevo generacional.