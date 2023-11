La empresa zaragozana Cablescom cuadruplica la contratación de mujeres

La firma zaragozana Cablescom se ha sumado recientemente a la iniciativa nacional de 'Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género', impulsada por la secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género. A raíz de ella trabaja con varias entidades sociales como Cáritas Inserta, Cruz Roja y la Fundación Adecco. En la actualidad, solo hay 77 empresas adheridas. Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la eliminación de la violencia de género señalado por Naciones Unidas.

La compañía del grupo chino Hengtong está especializada en el diseño, fabricación y comercialización de cables de telecomunicaciones y señalización, tanto de fibra óptica como de cobre. Actualmente cuenta con 300 trabajadores en su planta del polígono de Malpica, de los que un tercio son mujeres.

La compañía ha decidido "apostar por el talento femenino", que Isabel Banzo, directora de RRHH, CSR y Comunicación de Cablescom, considera "enriquece las organizaciones y nos convierte en empresas mejor preparadas para afrontar los desafíos del futuro". Desde el año 2021, la empresa aragonesa ha crecido en número de trabajadores de forma significativa hasta la plantilla actual, en la que "prácticamente un tercio (95) son mujeres, lo que implica que la contratación femenina se ha cuadruplicado en los últimos años favoreciendo de esta manera la consolidación del empleo femenino en la compañía", ha señalado.

No solamente ha aumentado el número de mujeres en la empresa, sino también el número de ellas en puestos de responsabilidad. Actualmente, "el 30% de los puestos de responsabilidad son ocupados por mujeres como responsable de área o departamento, alcanzando las posiciones más altas en la organización", ha destacado Banzo.

Esta ha asegurado que "este incremento de mujeres ha sido debido al firme compromiso de la dirección por la igualdad de oportunidades y por el talento femenino". En este sentido, ha afirmado que "la igualdad es uno de los pilares esenciales de la compañía" y "un reto que la empresa trabaja diariamente como miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas de España desde 2010". Por ello, ha detallado que adopta "políticas y procedimientos para garantizar los mismos derechos y oportunidades laborales a la mujer y promueve programas de empoderamiento femenino con el fin de ayudar al crecimiento económico, desarrollo personal de las trabajadoras y al desarrollo social".

Cambio cultural

Desde el área de Personas de la compañía se han impulsando programas de colaboración, mejora del empleo y desarrollo de habilidades específicos para mujeres con diferentes organizaciones sociales, "visibilizando el entorno industrial como una oportunidad de trabajo y desarrollo para las mujeres", ha detallado. A día de hoy, por parte de la empresa, la percepción es que "cada vez hay más mujeres que apuestan por iniciar una carrera profesional en el sector industrial", ha asegurado Banzo.

Entre las mujeres de la plantilla hay empleadas llegadas de otros sectores como Sheila Ruiz, auxiliar de enfermería de formación de 38 años, que decidió "hacer un cambio" y lleva desde 2009 en la empresa. Trabaja en un puesto de control de calidad. Cuando comenzó solo recuerda trabajar con otra mujer. "Había compañeros mayores, que estaban a punto de jubilarse, que me decían que no iba a aguantar, pero los he jubilado a todos", ha contado sobre su experiencia en un sector muy masculinizado hasta ahora.

Por su parte, Marta González, de 49 años, entró en 2019 procedente del sector de la electrónica y complementó su experiencia con un grado superior. Ambas coinciden en que cada vez hay más puestos en su sector ocupados por mujeres. "Es algo cultural. Mi hijo ya no concibe que no pueda ser igual un hombre y mujer", pone como ejemplo.

La compañía trabaja también para proporcionar "condiciones laborales dignas y fomenta la contratación de personas en situación de vulnerabilidad potenciando sinergias y alianzas con diferentes organismos, tanto públicos como privados, para desarrollar proyectos que contribuyan a alcanzar los ODS", en palabras de la directora de Recursos Humanos.

Cablescom trabaja con empresas y operadoras de más de 50 países de los cinco continentes. A día de hoy, el 50% de la red de señalización del AVE en España se está produciendo en las instalaciones de la empresa aragonesa. Esta desarrolla su actividad principal en Zaragoza, en el polígono industrial de Malpica, donde cuenta con una superficie de 77.000 metros cuadrados para la planta de producción, las oficinas y los almacenes.

Este año recibió una inversión de su matriz de 10 millones de euros con la que se ampliarán las instalaciones para aumentar en un 60% su capacidad productiva y sumar otros 25 empleos aproximadamente.