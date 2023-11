Un albañil logra la incapacidad absoluta tras 25 años de pleitos

Un albañil de Jaén que en 1998 sufrió un accidente laboral ha obtenido la incapacidad absoluta 25 años después de que iniciara un pleito con la Seguridad Social.

Según la sentencia difundida por Campmany Abogados, que han ejercido la defensa del profesional, el Juzgado de lo Social número 1 de Jaén ha estimado ahora la demanda de su cliente.

El albañil sufrió un accidente de trabajo en 1998 pero solo cobró de la Seguridad Social una pequeña indemnización en concepto de “lesiones permanentes no invalidantes” por las graves secuelas que le quedaron en la espalda.

El accidentado demandó a la entidad pública de la Seguridad Social en 1999 para conseguir una pensión de incapacidad permanente pero perdió el juicio. Sin embargo, recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le concedió en 2001 una incapacidad en grado de total, con el que se cobra el 55 % de la base reguladora y que le permitían hacer trabajos compatibles con las dolencias.

No obstante, el demandante necesitaba un grado mayor ya que no podía trabajar en nada. De hecho, desde entonces no ha podido volver a trabajar.

En 2009 pidió una revisión de su incapacidad por empeoramiento y porque empezaba a tener depresión, pero le mantuvieron el grado de total. En 2019 lo volvió a intentar, y en 2020, 2021 y 2022 le volvieron a denegar la incapacidad absoluta.

Al fin, en 2023, cuando ya andaba con muletas y sufría una depresión crónica, el Juzgado de lo Social número 1 de Jaén le ha otorgado la incapacidad absoluta del 100 % de su base reguladora.

“Si a la agravación padecida se le unen las nuevas patologías, la psíquica, que está en íntima conexión con las físicas, se llega a la conclusión que impiden al actor la realización de cualquier trabajo con el mismo rendimiento y eficacia que se requiere”, se señala en los fundamentos de derecho de la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

